Exakt geplanter Massenmord

Die Sonderausstellung in Braunsbach zur Deportation der württembergischen Juden ab 1941 offenbart menschliche Abgründe und Parallelen zur Gegenwart.

Braunsbach. Am 1. Dezember 2016 jährt sich zum 75. Mal die erste Deportation von mehr als tausend württembergischen Juden in das Ghetto von Riga. Unter den Frauen und Männern, die damals in das Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg gebracht wurden, befanden sich sieben Menschen aus Braunsbach, vier aus Schwäbisch Hall und einer aus Ammertsweiler.

Eine Kopie der Originalliste mit ihren Namen und handschriftlichen Vermerken ist neben vielen anderen Dokumenten in einer Ausstellung des Braunsbacher Rabbinatsmuseums zu sehen."Wir wollen anhand dieser Dokumente zeigen, wie sich die Schlinge langsam zuzog", erklärt Museumsleiterin Elisabeth Quirbach. Anfangs habe Hitler die Juden durch massive Einschränkungen ihrer Bürgerrechte lediglich zum Auswandern bewegen wollen. Erst als er erkannt habe, dass diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Ziel führten, sei die "Endlösung" beschlossen worden.

Viel Lesestoff wird den Besuchern in der Remise des Museums geboten, zwischen ihnen ein ruhiger Herr in strenger, schwarzer Kleidung: Der württembergische Landesrabbiner Nathanael Wurmser ist aus Stuttgart gekommen. In dem kleinen Raum ist es still wie in einer Kirche. Wer etwas sagen möchte, flüstert. Manchmal ist zu hören, wie jemand fassungslos Luft holt. Auf den vergilbten Manus-kriptseiten tun sich in eckiger Schreibmaschinenschrift menschliche Abgründe auf, die in um so grellerem Licht erscheinen, da sie im bis heute unverändert typischen Behördendeutsch abgefasst sind. An den Haller Landrat ging am 18. November 1941 ein Acht-Punkte-Plan zur Abschiebung der Juden "im Rahmen der gesamteuropäischen Entjudung".

Minutiös wird darin geregelt, was die "zu evakuierenden Juden" mitnehmen durften, nach welchen Gegenständen sie zu durchsuchen seien, wie die "Beitreibung" ihres Besitzes unter Aufsicht der Finanzbehörde durchzuführen sei. "Ausfälle (durch Selbstmord etc.) sind unverzüglich mitzuteilen", schreibt der Stuttgarter Gestapochef Friedrich Mußgay.

Am 24. November weist Landrat Wilhelm Winghofer die Bürgermeister von Braunsbach und Ammertsweiler an, "ihre Juden am 28. 11. 41 vormittags 7:45 Uhr auf dem Bahnhof in Schwäbisch Hall zu übergeben". Teil der Ausstellung sind historische Filmaufnahmen vom Gartenschaugelände Killesberg, in denen die Vorbereitungen zur Deportation der beim "Reichsnährstand" versammelten Juden gezeigt werden. Der Film soll einen von Ordnung und Effizienz geprägten Verwaltungsakt dokumentieren.

Auf Tischen ausgelegt ist das 15-seitige Protokoll der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942, bei der hochrangige Regierungsvertreter organisatorische Fragen zur Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas in Vernichtungslager klärten.

Dort steht, warum die Bestrebungen, die Juden zur Auswanderung zu drängen, scheiterten: "Die finanziellen Schwierigkeiten der ausländischen Regierungen, fehlende Schiffsplätze, laufend verschärfte Einwanderungsbeschränkungen erschwerten die Auswanderungsbestrebungen außerordentlich." Wer will, kann Parallelen zur aktuellen "Flüchtlingskrise" erkennen. Unter den Deportierten des 1. Dezember 1941 war die Braunsbacherin Ernestine Stern. Stern sei magenkrank gewesen und nur noch "Haut und Knochen", berichtet eine Nachbarin, deren Erinnerungen in der Ausstellung zu lesen sind. Weiter heißt es: "Später hab ich zu Frau D. gesagt: Wissen möcht ich, wie weit die Stern noch gekommen ist. Da hat sie (Frau D.) einen Ordner geholt und gesagt: Hinter Heilbronn hat man sie tot aus dem Zug geworfen."