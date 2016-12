Es kam anders als von den Nazis geplant

"Brettheim v. Flugzeug aus": Diese Postkarte schickte Willi Ockels 1941 im Alter von sieben Jahren an seine Eltern in den Niederlanden. Es zeigt das noch nicht vom Krieg verheerte Dorf.

Der holländische Junge Willi Ockels wurde 1941 ins hohenlohische Brettheim gebracht, um ein überzeugter Nazi zu werden. Doch es sollte ganz anders kommen.

Brettheim. Es begann wie ein Abenteuerurlaub, es herrschte Ausflugsatmosphäre: Ein Zug, besetzt mit Hunderten Kindern aus den Niederlanden, fuhr 1941 Richtung Deutsches Reich. Das hatte aber nichts mit Urlaubsvergnügen zu tun, sondern folgte einem politisch motivierten Plan. Ausgewählter Nachwuchs aus dem ein Jahr zuvor von der Wehrmacht besetzten Land sollte "das deutsche Wesen studieren", wie Willi Ockels heute sagt. Man könnte es auch anders formulieren: Es ging darum, den Kindern die nationalsozialistische Ideologie einzuimpfen.

Ockels war seinerzeit gerade einmal sieben Jahre alt. "Mein Vater war halbdeutsch, Lehrer an einer deutschen Schule und überzeugter Nationalsozialist", erzählt er. Auch der kleine Willi besuchte eine deutsche Schule. Dort wurde jeden Morgen die Flagge des NS-Staats gehisst, es wurden Soldatenlieder gesungen, und es wurde marschiert. Und jetzt ging es also auf die weite Reise: Nach Friedrichshafen, dachte Willi, der unbedingt die Berge sehen wollte. Doch er und ein weiterer holländischer Junge, Hans Brooymans, landeten am Bahnhof in Rot am See, von wo aus es nach Brettheim ging.

Vom Heimweh geplagt

"Die Häuser waren anders als zu Hause, ich bekam sofort Heimweh", erinnert sich Ockels, der im Pfarrhaus einzog. Keine andere Familie im Dorf hatte "Hier" geschrien, als es um die Aufnahme der Buben ging, also mussten die Pfarrleute Wilhelm und Mathilde Ißler ran. Ihnen freilich war so gar nicht daran gelegen, aus Willi einen fanatischen Nazi zu machen. Noch nicht einmal den Gottesdienstbesuch schrieben sie ihm vor. Willi war von Haus aus nicht christlich erzogen, an Religion hatte er kein Interesse, er blieb der Kirche fern. Der Junge teilte sich ein Zimmer mit Haushälterin Emma, die viele Jahre später in einem Brief nach Holland schrieb: "Ich kann mir den kleinen Willi auch noch gut denken, wir schliefen doch zusammen oben im Gaststüble. Als du die ersten Tage so Heimweh nach deiner Mama hattest. Danach gings aber schon besser."

Die Ißlers schickten eine Postkarte an die Ockels im niederländischen Groningen: Es rege sich das Heimweh, heißt es auch darin. "Wir können eben nicht gut miteinander reden, doch hoffen wir, daß es bald besser geht." Die Karte kam zurück, mit dem Stempel: "Unzulässig gemäß Verordnung über den Nachrichtenverkehr vom 2.4.40".

Willi freundete sich in den folgenden Wochen mit Hans Brooymans und dem Brettheimer Otto Hanselmann an. Nach einigen Wochen fuhr der Zug zurück in die Heimat, viele Jahre gab es keinen Kontakt.

Erst 1951 schrieb Willi Ockels den Ißlers in Brettheim und bekam prompt Antwort: "Manchmal hatten wir uns besonnen, ob Du wohl noch lebst mit den lieben Deinen", schrieb Mathilde Ißler, "und ob die schrecklichen Stürme des Krieges auch in Dein Vaterhaus geschlagen haben." Sie erzählte nun von den schrecklichen Ereignissen, die zwischenzeitlich über Brettheim gekommen waren, die Hinrichtung der "Männer von Brettheim", die Zerstörung des Dorfs: "Acht Wochen zuvor war meine alte Schwester von Crailsheim mit ihrer Habe zu uns geflüchtet, weil dort die Flieger starke Angriffe machten. Nun kam sie bei uns um alles. O lieber Willi, das waren schwere Erlebnisse und im Rückblick ist's wie ein Wunder, dass es immer wieder weitergegangen ist."

Kontakt brach ab

Die Jahre zogen ins Land, Willi Ockels wurde Lehrer, gründete eine Familie, der Kontakt versandete. Doch die Brettheimer Zeit hatte Spuren hinterlassen. Plötzlich interessierte sich der früher Kirchenferne für die Religion.

Als sein jüngster Sohn eines Tages schwer erkrankte und scheinbar dem Tode geweiht war, sagte er sich: "Wenn er wieder gesund wird, studiere ich Theologie." Der Sohn wurde gesund, Ockels aber zögerte noch. Erst ein weiteres kleines Unglück etwas später ließ ihn den Entschluss endgültig fassen - auch im Austausch mit den Ißlers, mit denen er jetzt wieder in Kontakt stand, und die zwischenzeitlich ins Leuzendorfer Pfarrhaus umgezogen waren. Aus dem kleinen Willi, dem "Heimwehbub", wie es in einem Brief der Ißlers heißt, wurde tatsächlich ein evangelischer Pfarrer.

Seit Mitte der 1960er-Jahren hatten Willi Ockels und Hans Brooymans auch wieder Kontakt zu Otto Hanselmann, der in Limbach geheiratet hatte. Seitdem gab es jährliche Besuche. Hanselmann und Brooymans sind schon gestorben, regelmäßige Besuche aus Holland gibt es in Limbach bis heute. Auch die Nachkommen sind dabei. So wirkt der Besuch aus dem Jahr 1941 fort - aber ganz anders, als die Nationalsozialisten sich das vorgestellt hatten. Sebastian Unbehauen