Rinderfeld. Pünktlich nach Ferienende öffnete der Kindergarten Rinderfeld seine Pforten. Seit Pfingsten gingen im Kindergarten Rinderfeld die Handwerker ein und aus.

Der bisher eingruppige Kindergarten wurde gemäß des Beschlusses des Niederstettener Gemeinderats vom 20. April auf eine zweigruppige Einrichtung erweitert.

Mehr Licht

Die Erweiterung ließ sich in den bestehenden Räumen relativ einfach umsetzen.

Es wurden lediglich die beiden, bislang offenen Gruppenräume durch eine Wand getrennt. Außerdem wurde eine zusätzliche Kindertoilette sowie eine Dusche eingebaut.

Des Weiteren kommt durch den Einbau einer neuen Eingangstüre sowie Dachfenster nun viel mehr Licht in den Kindergarten.

Ein bisschen neue Farbe an den Wänden tat ein Übriges, um den Kindern ihren Kindergarten in einem neuen Licht zu zeigen.

Tag der Offenen Tür

Derzeit fehlen noch einige Möbel und Lampen. Sobald diese geliefert sind, plant die Stadt Niederstetten gemeinsam mit den Erzieherinnen und dem Elternbeirat des Rinderfelder Kindergartens einen Tag der offenen Tür, bei dem Interessierte die Gelegenheit haben, den "neuen" Kindergarten in Rinderfeld zu besichtigen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Pünktlich zum Kindergartenstart traten auch zwei neue Erzieherinnen ihren Dienst in Rinderfeld an. Anastasia Heis ist die neue Einrichtungsleiterin des Kindergartens in Rinderfeld.

Sie wird auch gleichzeitig die Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten leiten. Ihr zur Seite steht Sandra Körner als Zweitkraft in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten.