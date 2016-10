Einsichten und Wahrheit vermitteln

Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (links) übergab den Kulturpreis als Präsident des Frankenbunds an den Rothenburger Pfarrer Dr. Oliver Gußmann. © Dieter Balb

Der Frankenbund hat seinen Kulturpreis vergeben und mit der Auszeichnung das Wirken von Pfarrer Dr. Oliver Gußmann gewürdigt.

ROTHENBURG. Ganze 87 Jahre hat es gedauert, ehe der Frankenbund zur Jahresversammlung nach Rothenburg kam. Hier hielt er am Wochenende nicht nur die Delegiertenversammlung ab, sondern vergab zugleich feierlich den jährlichen Kulturpreis, den diesmal der örtliche Pfarrer Dr. Oliver Gußmann vor allem für seine Verdienste um die Aufarbeitung der jüdischen Stadtgeschichte erhielt.

Dass es dem 1920 von einem Gymnasiallehrer gegründeten Bund nicht um "Heimattümelei" geht, machte der Bundesvorsitzende Dr. Paul Beinhofer, unterfränkischer Regierungspräsident, in seiner Begrüßung am Samstagvormittag in der Johanniterscheune deutlich, wo man neben den Delegierten zahlreiche Gäste aus der Politik und dem Kulturleben begrüßen konnte.

Es gehe um kulturelle Werte und Heimatbewusstsein, das auf geschichtlicher Kenntnis beruhe. 32 Gruppen und Vereine aus den fränkischen Bezirken gehörten der 7100 Mitglieder zählenden Vereinigung an, die sich nicht als "Gelehrtenvereinigung" begreife, sondern interessierte Bürger anspreche.

"Glauben sie nicht dem bösen Spruch vom verkitschten Rothenburg", meinte Dr. Hellmuth Möhring, der als Leiter des Reichsstadtmuseums sprach. Hier gebe es noch "Geschichte zum Anfassen". Als am 2. Juli 1500 der Fränkische Reichskreis gegründet wurde, habe niemand geahnt, dass dieses Konstrukt zur Identitätsbildung einer Region namens Franken führen würde, die bis heute Bestand hat. Möhring verwies auf die damalige Kleinstaaterei ein, in der jeder gegen jeden antrat, Zölle, Maße und Währungen, ja sogar Uhrzeiten unterschiedlich angelegt gewesen seien. Die Rothenburger hätten sich als Reichsstädter jedoch frei gefühlt und "wenn überhaupt höchstens dem Kaiser gehorcht!"

Die Mediatisierung habe die Solidarität unter den Franken auf eine neue Ebene gehoben. Zwar seien die bayerischen Beamten, die hier 1802 einzogen, noch bejubelt worden, aber schnell sah man den König nicht als Befreier vom feudalistischen Joch, sondern eher als Besatzer an. Den Franken seien bis heute als Feindbilder die Bayern und die Preußen geblieben, schloß er augenzwinkernd.

Laudatio von Prof. Dr. Rupp

Bundesvorsitzender Dr. Beinhofer verlieh den Kulturpreis für Verdienste um Kultur und Geschichte an den Rothenburger Pfarrer Dr. Oliver Gußmann besonders für dessen Aufarbeitung der jüdischen Geschichte. Der Würzburger Prof. Dr. Horst F. Rupp, gebürtiger Rothenburger, verwies in seiner Laudatio auf erfolgreiche Projekte Oliver Gußmanns wie "Christen begegnen Juden" oder der Beteiligung an der Akademietagung über Rothenburg in Krieg und Frieden. Ein Studienjahr an der Hebräischen Universität Jerusalem 1995 habe Gussmann im Pfarrdienst mit geprägt, der heute als Gäste- und Tourismusseelsorger an St. Jakob tätig ist, außerdem versieht er die Projektstelle "Pilgern" der Evangelischen Kirche in Bayern.

Wahrheitsgemäße Einsichten in die Zusammenhänge von Judentum und Christentum zu vermitteln, die Ursachen der Pogrome aufzuzeigen gehöre zu seinen Verdiensten. Prof. Rupp ging auch auf das breite publizistische Wirken des Preisträgers ein, der Entscheidendes für die örtliche jüdische Geschichte geleistet hat. Und sich nicht vor öffentlichen Anfeindungen wie bei der Umbenennung der nach einer Nazi-Größe benannten Siebert-Straße scheute sowie in der Internet-Reihe "Rothenburg unterm Hakenkreuz" (mit Wolf Stegemann) den Blick auf die Täter und nicht nur auf die Opfer wage. Auch die Stolpersteine zur Erinnerung an vertriebene und ermordete jüdische Bürger habe er initiiert.

Klare Positionen vertreten

Die Stadt Rothenburg könne Oliver Gußmann dankbar sein "für seine konsequente, von einer klaren ethischen Position und von bürgerschaftlichem, geschichtsbewußtem Engagement geprägten Haltung", sagte Professor Rupp.

In seinen Dankesworten betonte Dr. Oliver Gußmann, dass viele Mitstreiter den Preis genauso verdient hätten.

Als Pfarrer der evangelischen Kirche sei er in der glücklichen Position, "dass mir meine Kirche die Freiheit des Wortes lässt". Das Preisgeld von 1500 Euro will er der Organisation "Jugend rettet" für die Seenotrettung von Flüchtlingen stiften.

Der Direktor des Rothenburger Kriminalmuseums Dr. Markus Hirte verwies mit seinem Fachvortrag über Martin Luther und die Hexen zugleich auf die noch dazu bis 2018 laufende Sonderausstellung. Mit Delegiertenversammlung und Stadtführung schloss die Frankenbund-Tagung.