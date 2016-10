Eine Pro-Abstimmung ohne echte Wahl

Die Langenburger Stadträte sind bei der Entscheidung über den Windpark im Brüchlinger Wald großem Druck von oben und von unten ausgesetzt gewesen.

Langenburg. "Sandwich-Position" nennen Manager eine für die Entscheider äußerst unangenehme Situation: Bei ihrer Entscheidungsfindung sind sie sowohl Druck von oben als auch von unten ausgesetzt - und jeder Kompromiss den sie vielleicht finden werden, wird eine von beiden Seiten nicht befriedigen.

Vier Jahre lang sah sich der Langenburger Gemeinderat in dieser Position gefangen. In Sachen "Windpark Brüchlinger Wald" drückte von oben Kretschmann und von unten die "Besorgten Bürger". Die langen Jahre der Entscheidungsfindung haben ihre Spuren hinterlassen. Das wurde in der gemeinsamen Sitzung am Montag in Bächlingen spürbar. Der Gemeinderat gab sein Einverständnis zum Bau von 13 Windrädern - und manchen fiel es sichtlich schwer, die Hand zu heben.

Formal war ein Feststellungsbeschluss zu fassen über die eingegangenen Stellungnahmen zum sachlichen "Teilflächennutzungsplan "Windenergie Gerabronn-Langenburg". Zu behandeln waren dabei 214 Stellungnahmen mit einem Umfang von insgesamt 140 Seiten, die seit vergangenem Jahr geprüft wurden. Der zweite Beschluss betraf das immissionschutzrechtliche Genehmigungsverfahren der Anlage. Hier war das Einvernehmen der Gemeinde zu erteilen - oder zu versagen. Abseits aller Formalien - kompliziert genug - bedeuteten die beiden Entscheidungen nichts weniger, als die Aufgabe des Widerstandes gegen den geplanten Windpark.

Mehr als ein Dutzend Bürger hatten sich als Zuhörer eingefunden, als Bürgermeister Wolfgang Class die Sitzung eröffnete. Aus den Fragen, die aus ihren Reihen zu Beginn gestellt wurden, sprach die vage Hoffnung den Bau der dreizehn Anlagen doch noch verhindern - oder zumindest verzögern zu können.

Doch nach dem Eingangs-Statement von Class war ziemlich klar, die Stadt Langenburg habe zäh und nachhaltig verhandelt, aber aufhalten kann sie die Planung und den Bau nicht. Geschlagene 18 Minuten dauerte sein Vortrag.

Class wies darauf hin, dass die Windenergie von einem klaren Wählerwillen in Baden-Württemberg getragen werde, sonst wären die "Grünen" nicht an der Regierung geblieben. Trotz alledem, die Stadt hat in ihren Verhandlungen mit dem Investor EnBW viel erreicht, nur die Kluft zwischen den strikten "Nein" der besorgten Bürger und den Forderungen nach "substanziellem Ausbau" der Windenergie durch die Regierung, die konnte sie nicht schließen. Der Druck von oben auf das Langenburger "Sandwich" war zu groß.

Was hat die Stadt erreicht? Die Zahl der Anlagen wurde begrenzt. Gebaut werden maximal dreizehn Anlagen. Eine "Nachverdichtung", also weitere Anlagen zu einem späteren Zeitpunkt, ist ausgeschlossen. Die Höhe der Anlagen ist auf 200 Meter begrenzt. Der Abstand zur Wohnbebauung wurde auf 1250 Meter (kleinere Windräder) und 1420 Meter bei größeren wurde festgeschrieben - in Erweiterung der gesetzlichen Vorgaben um das zweifache.

Ganz neu und einmalig im ganzen Bundesgebiet: Es wird eine radargestützte Nachtabschaltung des roten Blinkfeuers eingeführt.

Vernunft siegte am Ende über Trotz. Denn das Versagen des Einvernehmens wäre ersetzt worden. Mit einer beziehungsweise zwei Gegenstimmen wurde in beiden Fällen das Einvernehmen erteilt.