Eine Dorfgemeinschaft, in der Kinder eine neue Familie finden

In Waldenburg haben Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können, die Chance, in einer Familie aufzuwachsen. Sechs Familien bilden dort eine kleine Dorfgemeinschaft. Ein Hausbesuch.

Waldenburg. "Melanie, der Saft ist fast leer. Das ist der letzte Kasten", sagt der 16-jährige Tobias, während er die Kiste an seiner Hausmutter Melanie Grochalsky vorbeiträgt. "Du kannst Thomas fragen, ob er einen neuen besorgt", ruft sie ihrem Pflegesohn hinterher. "Du kannst ihm auch gleich anbieten, die Kästen für ihn ins Auto zu tragen", sagt sie dann noch in einem beiläufigen Tonfall.

Thomas ist der Mann von Melanie Grochalsky. Mit ihm, ihren drei leiblichen Kindern und sieben Pflegekindern lebt sie in Haus Nummer 11 im Albert-Schweitzer-Kinderdorf. Seit zehn Jahren ist die 38-Jährige hauptberuflich Kinderdorf-Mutter. Ihr Mann Thomas arbeitet als Konstruktionsplaner in Neckarsulm. "Alles, was er hier noch leistet, ist Ehrenamt. Aber er steht da voll dahinter", sagt Melanie Grochalsky.

Die gelernte Erzieherin steht in einem kleinen Vorraum im Keller, aus dem eine walnussbraune Türe nach draußen führt. Um sie herum hängen mehrere Dutzend Jacken. Darunter stehen mindestens genauso viele Paar Schuhe. Es gibt auch einen Eingang an der Hausfront. "Die Kinder kommen aber alle hier rein", erklärt Melanie Grochalsky. Das hat vor allem praktische Gründe: Hier unten haben alle genug Platz, um ihre Schuhe auszuziehen und die Jacken aufzuhängen. "Und sie tragen den ganzen Schmutz von draußen nicht gleich ins Haus." Schnell ist klar: Ein zwölfköpfiger Haushalt verlangt ein gutes Organisationstalent.

Als Melanie Grochalsky aus dem Keller ins Erdgeschoss kommt, ist Tobias gerade dabei, die Kästen ins Auto zu laden. Trotz ihrer lockeren Art ist die Bitte bei dem 16-Jährigen angekommen. "Unser Erziehungsstil ist sehr partnerschaftlich mit den Kindern", sagt die Kinderdorf-Mutter. Ein "Schema-F-Regelwerk" gebe es nicht in ihrem Haushalt. "Da würde ich auch verrückt werden. Lockerheit und Spaß am Leben sind hier das Wichtigste."

Die Grochalskys haben es ihren Pflegekindern offen gelassen, ob sie "Mama und Papa" sagen oder sie beim Vornamen nennen. "Meine Pflegekinder haben sich alle dafür entschieden, mich Melanie zu nennen", erzählt sie. "Das ist vielleicht der einzige Unterschied zwischen meinen eigenen Kindern und den Pflegekindern, dass die einen mich Mama nennen und die anderen Melanie." Und zwischen den Kindern? "Das ist schon ein Stück weit wie unter leiblichen Geschwistern. Die setzen sich auch füreinander ein. Vor allem, wenn sie etwas durchsetzen möchten", erzählt sie und lacht. Pflegesohn Tobias bestätigt den Eindruck. "Wir fühlen uns hier schon als Geschwister", sagt er. Seit knapp zwölf Jahren lebt der 16-Jährige nun schon im Kinderdorf.

Leibliche Geschwister wachsen im Albert-Schweitzer-Kinderdorf zusammen auf. So lebt etwa Tobias leibliche Schwester Stefanie mit ihm unter einem Dach. Die große Schwester der beiden ist im vergangenen Jahr aus dem Haus im Kinderdorf in eine Wohngemeinschaft in Schwäbisch Hall gezogen, wo sie eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen hat. Der Kontakt zu ihren Geschwistern und den Kinderdorf-Eltern ist aber nach wie vor ein enger. So hat sie etwa Weihnachten bei den Grochalskys verbracht.

Um den Kindern den Übergang in ein eigenständiges Leben zu erleichtern, bietet der Verein betreutes Jugendwohnen in Schwäbisch Hall an. Dort leben Jugendliche aus dem Kinderdorf relativ selbstständig in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft, werden aber durch Erzieher der Einrichtung unterstützt - darunter die Schwester von Tobias und Stefanie.

Der erste Schritt

Der erste Schritt in die Selbstständigkeit steht auch Stefanie bevor. Die 17-Jährige möchte im Herbst in Würzburg eine Ausbildung zur Schreinerin beginnen. Während sie erzählt, kommt das jüngste Kind der Familie angehüpft und hängt sich an ihre Hand. Die vier Jahre alte Emma ist die leibliche Tochter von Melanie Grochalsky. Die Haare des Mädchens sind noch nass vom Duschen. "Du musst mal noch deine Haare kämmen, bevor sie trocken werden", sagt Stefanie und streicht dem Mädchen über den Kopf. "Wenn du willst, darfst du auch meine Sprühkur benutzen." Das Mädchen holt eilig eine Flasche mit einer rosafarbenen Flüssigkeit aus dem Bad und lässt sich von Stefanie die Haare damit besprühen. "Das riecht so gut", sagt Emma. Stefanie lacht. "Emma und ich haben eine sehr enge Verbindung. Früher habe ich sie auch manchmal ins Bett gebracht", erzählt die 17-Jährige. "Aber sie ist sehr frech." Emma protestiert. "Ich bin nicht frech, ich bin nur fröhlich!", ruft sie und wirft sich schwungvoll auf das Bett ihrer Pflegeschwester.