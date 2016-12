Ein konsequenter Minimalist

Uffenheim. Rolf Miller ist ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Kabarettist mit Odenwälder Mundart und wird mit Recht als "konsequentester Minimalist" des Genres bezeichnet. Unter anderem erhielt er den Bayerischen und Hessischen Kabarettpreis, den Deutschen Kabarettpreis. Am Donnerstag, 26. Januar 2017, ist er mit seinem aktuellen Programm "Alles andere als primär" in der Stadthalle Uffenheim zu Gast.

Viertes Programm

"Wenn der Schuss nach vorne losgeht" oder "Ich nehm' mich selbst nicht so wichtig, wie ich bin." Das wären Titelalternativen für Rolf Millers viertes Kabarettprogramm gewesen. Hier spürt man schon, wo's langgeht - Millers Alter Ego würde sagen: "So gut, dass es schon wieder blöd ist."

Seine selbstgefällige Bühnenfigur ist allezeit unwissend, meint aber, alles zu wissen, kann selbiges aber nicht formulieren und scheitert an der Kompliziertheit des auszudrücken Wollenden.

Indirekte Wahrheiten

Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die wehtun. Und trifft von hinten durch die Brust - bevor man es merkt, lacht man erst mal, und dann tut es noch mehr weh. Schneller, höher, weiter? Garantiert nicht.

Es wird langsamer, breiter, härter. Nach seinen Erfolgsprogrammen "Kein Grund zur Veranlassung" und "Tatsachen" wissen wir eins sicher: Millers namenloser Held wird in "Alles andere ist primär" noch grandioser scheitern - und das gönnt man jedem Zuschauer.

Seine subjektive, stammtischkonforme Sicht der Dinge packt er in stammelnde Sätze, verliert den Faden, philosophiert sich ins Nirwana und selbst in seinen Pausen liegt eine Pointe. Was dabei seinen Mund verlässt, hat Tiefgang und treibt Lachtränen in die Augen . . .