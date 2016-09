Ein echter Polizist vor der Kamera

Der Haller Dominik Holl ist nicht nur im realen Leben Gesetzeshüter. Wenn er nicht auf Streife ist, steht er schon mal vor der Kamera. Bald ist er in der TV-Serie "Der Blaulichtreport" zu sehen.

Schwäbisch Hall. Schauspieler, Sänger, Eventmanager - das alles ist Dominik Holl. Fast schon beiläufig erzählt er, dass er hauptberuflich Polizist ist. Und genau dieser Job hat ihn vor die Kamera gebracht. In der neuen Staffel der RTL-Sendung "Der Blaulichtreport" verkörpert der 25-Jährige den Polizeikommissar Benjamin Düller.

"Ich habe eigentlich gar nichts dafür getan", meint er schmunzelnd. Vor acht Jahren war er bei einem Casting für die Serie "Berlin Tag und Nacht". Sein Name landete in der Kartei, und vor ein paar Monaten kontaktierte ihn der Sender. "Sie haben echte junge Polizisten für die Sendung gesucht", sagt Holl.

Er klärt auf, dass für "Der Blaulichtreport" nur Berufspolizisten auch Polizisten spielen dürfen. "Das überrascht fast jeden, sorgt aber einfach für mehr Authentizität, und außerdem haben wir auch das Fachwissen." Holl ist außerdem der erste Polizist aus Baden-Württemberg, der bei der Sendung mitgemacht hat.

Die rund 15 Minuten langen Fälle orientieren sich an realen Geschichten und Polizeiberichten. Text lernen musste Dominik Holl nicht. Es gab nur eine kurze Einweisung vom Regisseur. "Ich konnte reden, wie ich wollte, und mich auch so aufregen wie im echten Leben", erzählt er. Gedreht wurde im Juli und August, rund zwei Tage in der Woche.

Oft fuhr er nach Köln zum Dreh und danach zurück nach Backnang, wo er momentan auf Streife geht. Funktioniert hat das Ganze nur, weil er im Schichtdienst arbeitet und sich so seine Zeit besser einteilen kann. Nur manchmal sei es stressig geworden, meint er. "Wenn um 20.30 Uhr mein letzter Zug geht und wir um 19.30 Uhr immer noch nicht fertig waren, bin ich nervös geworden." Ansonsten hat es ihm einfach nur Spaß gemacht.

Zwölf Fälle musste er vor der Kamera lösen. Viele davon mit unerwarteten Wendungen. In einem hatte sogar ein Affe die Hauptrolle. "Er war dann auch der Täter. Der dressierte Affe hat Geldbörsen und Ähnliches gestohlen." Schwierig dabei war vor allem, dass das Tier die Film-Crew nicht gekannt hat und nicht vorherzusehen war, was es als Nächstes tun wird.

Arbeit und Privates trennen

Dominik Holl hat aber nicht vor, sein Leben nur durch Schauspielerei zu finanzieren. "Das ist einfach zu unsicher." Da bleibe er lieber Beamter bei der Landespolizei. Seit seinem Bogy-Praktikum in der zehnten Klasse hat er gewusst, dass er Polizist werden will. Eine Woche später hat er sich beworben, und 2008 begann er seine Ausbildung in Göppingen. Viele können sich nicht vorstellen, dass Holl Polizist ist. "Ich bin einfach nicht so verkrampft konservativ", meint er lachend.

Gefährlich ist es bisher für ihn nur selten geworden, Todesangst hatte er noch nie. Auch nicht, als einmal ein Mann mit Axt und Schwert auf die Streifenpolizisten losgegangen ist. "Er war psychisch krank und wollte sich von uns umbringen lassen."

Holl versucht, solche Erlebnisse nicht mit nach Hause zu nehmen, Privatleben und Arbeit so gut es geht zu trennen. Ablenkungen findet er beim Songschreiben, Singen und Organisieren von Events. Dafür nimmt er sich die Zeit. Fußball und Tennis bleiben aber auf der Strecke. Die Schauspielerei möchte er auch weiterhin betreiben.

Ein Traum von ihm ist, irgendwann einmal bei einer aufwendigen Kinoproduktion mitzuspielen. Zum Beispiel in einem Actionfilm. "Da wäre ich sofort dabei", sagt er mit leuchtenden Augen. kevl