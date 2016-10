Ein bunter Strauß beliebter Melodien

Unter dem Motto "Das Große Neujahrskonzert" präsentiert das Regimentsorchester Wien am 5. Januar in Crailsheim einen bunten Strauß beliebter Walzer, Märsche und Operettenmelodien.

Crailsheim. Im Januar 2017 begibt sich das traditionsreiche Regimentsorchester Wien auf Konzertreise durch Deutschland (der Auftritt in Crailsheim steigt am 5. Januar um 20 Uhr) und Luxemburg. Kann man eine tief in der Wiener Kultur verwurzelten Tradition modern, locker, leicht, garniert mit Witz und Spontanität präsentieren? - Ja, lautet die Antwort, denn genau dort liegt ja der Ursprung, in der Leichtigkeit der k.- und k.-Zeit.

Wer dieses musikalisch kunstvolle Spiel hört, hat sofort Bilder eines warmen Frühlingstages vor Augen. Blühende Bäume im Wiener Prater, Sonnenstrahlen, die sich auf dem Dach des Stephansdoms brechen und Mädchen, Mädchen in leichten Kleidchen. Melodien, die tragen, die entführen, raus aus dem alten Jahr, raus aus dem Alltag - mit Schwung rein ins neue Jahr mit Hilfe der guten alten Zeit.

Mit viel Witz und noch mehr Wiener Charme spielt sich das Regimentsorchester Wien virtuos in die Herzen des Publikums, das nicht nur zum Schwelgen und Zuhören gekommen ist, sondern auch ein Teil des Abends sein wird.

Im Herzen von China, in der Provinz Henan, liegt der buddhistische Klostertempel Shaolin. Die Mönche dieses Klosters entwickelten bereits vor vielen Jahrhunderten eine Kampfkunst, die seit einer Reihe von Jahren auch die westliche Welt erobert: Shaolin Kung Fu. Unter dem Motto "The Revenant Tour" kommen die erfolgreichen Meister des Shaolin Kung Fu mit ihrer Show am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr auch nach Crailsheim in den Hangar.

Das von Sagen und Legenden umwobene Shaolin-Kloster gilt als der Ursprung aller chinesischer Kampfkünste. Während der 1500-jährigen Geschichte des berühmten Shaolin-Klosters im chinesischen Henan entwickelten die dort lebenden buddhistischen Mönche ihre außerordentlichen Verteidigungsfähigkeiten. Durch eine Reihe von Atem-, Konzentrations- und Gymnastikübungen, die zur inneren Stärke dem Ch'i, führen, entwickelten sie eine Kraft, die sie nahezu unbesiegbar machte.

In ihrer atemberaubenden Bühnenshow demonstrieren die Meister des Shaolin Kung Fu diese alte chinesische Tradition der Körperbeherrschung. Sie werfen eine winzige Nähnadel mit derartiger Geschwindigkeit und Präzision durch eine Fensterscheibe, dass diese nicht zerbricht, sondern nur ein kleines Loch bleibt - und ein dahinter platzierter Luftballon platzt. Sie boxen wie Affen und Schlangen und können eine Reisschüssel mit den Bauchmuskeln so lange festhalten, dass fünf Personen diese nicht losreißen können.

"The Revenants Tour", vereint zahlreiche Landes- und Weltmeister in einer Galashow, die eindrucksvoll die herausragenden Fähigkeiten der Kämpfer und Mönche demonstriert. Ob ein Gang über die Schwertleiter oder das Liegen auf einem Nagelbrett, es sind bemerkenswerte Übungen, die den Beweis der mentalen und physischen Stärke der Mönche erbringen. Die mit höchster Präzision und Konzentration ausgeführten Darbietungen ziehen das Publikum vollkommen in den Bann und begeistern durch die Dynamik, die Geschicklichkeit der Mönche und die Unbegreiflichkeit des Vorgeführten, das menschliche Begabungen zu übersteigen scheint.