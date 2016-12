Diese Schneeballen schmelzen nicht

Schneeballen sind eine Köstlichkeit, für deren Herstellung ganz spezielle "Eisen" notwendig sind. © Thumilan Selvakumaran

Ein ganz spezielles Mürbteiggebäck spielt in der Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und Bayern eine große Rolle -nicht nur für Touristen in Rothenburg, sondern auch in privaten Küchen.

Hohenlohe. Seit Jahrhunderten werden in der Region zwischen Bayern und Baden-Württemberg Schneebälle gebacken. Vor allem im Taubertal und in Hohenlohe wird die Köstlichkeit nach wie vor in vielen Häusern aufgetischt.

Das Traditionsgebäck steht zudem bei vielen Touristen als wohlschmeckendes Mitbringsel international hoch im Kurs: In Rothenburg ob der Tauber werden Schneeballen in etlichen örtliche Geschäften feilgeboten. Es gibt gar Firmen, die sich ausschließlich auf die Herstellung dieser hohenlohisch-fränkischen Gaumenkitzlers spezialisiert haben. Lange haltbar ist das Gebäck allemal: Auch etliche Wochen nach dem Kauf schmecken die Schneeballen, die ganz ohne Kühlung auskommen.

Beiderseits der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern läuft die Schneeballproduktion schon Wochen vor Weihnachten auf Hochtouren. Was in Rothenburg ob der Tauber mit Schokolade oder erdbeerfarben verziert und zumeist an ausländische Touristen verkauft wird, wird auch im Raum Creglingen noch in seiner ursprünglichen Art hergestellt: ein süßes Mürbteiggebäck, das meist zum Nachtisch bestellt und vor allem zu besonderen Anlässen hergestellt wird.

In der heimeligen Besenwirtschaft von Landfrau Rosemarie Blechschmidt in Creglingen-Archshofen kann man lernen, wie Schneebälle gemacht werden. Gut eine Stunde benötigt sie, um gemeinsam mit ihrem Mann Ernst 50 solcher faustgroßen und etwas mehr als 60 Gramm schweren Mürbebälle zu kreieren.

Schnaps ist ein Treibmittel

"Das können hier in der Region noch viele Menschen, vor allem ältere, die das von früher her noch kennen", sagt die 65-jährige Rosemarie Blechschmidt. Ehemann Ernst, der vor seinem Rentenbeginn in der Forstwirtschaft tätig war und nebenbei noch einen kleinen Weinberg besitzt, hat den Teig schon fertig gemischt: 30 Eigelbe, zwei ganze Eier, Sahne und ein paar Esslöffel Schnaps finden sich darin.

"Der Schnaps ist ein Treibmittel, weil wir den Teig ohne Hefe machen", sagt die Landfrau. Sie steht derweil mit vier großen Schneeballlöffeln vor der heißen und mit Öl gefüllten Fritteuse.

Ehemann Ernst (68) hat den Teig zu einer Wurst gerollt und fingerdicke Stücke geschnitten. Die wiederum werden durch eine Nudelmaschine gedreht. Dann rädelt seine Frau Rosemarie die flachen Teigplatten mit einem am Rand gewellten Rädchen in mehrere, einen Zentimeter breite Streifen. Kunstvoll hebt sie die Streifen hoch und verknuddelt sie vorsichtig zu einem Streifenball, der in einen ihrer vier speziellen Schneeballlöffel gelegt wird und in diesen etwa fünf Minuten in der Fritteuse bäckt.

Das fertige Exemplar wird zum Kühlen auf einen Rost gelegt und wenig später mit reichlich Puderzucker bestäubt. "Schneebälle sind ein Traditionsgebäck im Taubertal", sagt auch Klaus Hein von der Touristinformation Creglingen.

Aber auch in der Region Hohenlohe, in Tauberfranken und in Nordbayern hat das knusprige Mürbteiggebäck einen hohen Bekanntheitsgrad.

Rosemarie Blechschmidt kommt aus Martinsheim bei Marktbreit in der Nähe von Ochsenfurt am Main und hat schon zu ihrer eigenen Konfirmation Schneebälle gefertigt. Als junge Braut bekam sie ein Schneeballeisen geschenkt, das sie heute noch benutzt. In der Region um Rothenburg ob der Tauber gibt es noch Geschäfte, die ein solches Kugeleisen für rund 50 Euro zum Verkauf anbieten.

Uraltes Rezeptbuch

Wie alt das Rezept ist und wie lange schon Schneebälle gebacken werden, ist nicht eindeutig geklärt. Historiker gehen davon aus, dass Schneeballen schon vor über 400 Jahren in der Region hergestellt wurden. Rosemarie Blechschmidt hat lange nach den Angaben eines Rezeptes gebacken, das bereits im Jahr 1722 in dem Buch "Der Hausvatter" veröffentlicht wurde. Seinen Namen verdankt der acht bis zehn Zentimeter durchmessende Schneeball seiner Kugelform und dem Puderzucker.

"Die Leute bestellen das Gebäck meistens zu einem besonderen Anlass wie Konfirmationen, Hochzeiten oder runden Geburtstagen", erzählt Rosemarie Blechschmidt.

Sie selbst gibt in Backkursen immer wieder Einblick in die Schneeballherstellung - und auch ihre Feriengäste dürfen in der Küche mithelfen. epd/ht