Die zweite große Welle war Hilfsbereitschaft

Mai 2016: Eine Schlamm- und Gerölllawine wälzt sich durch Braunsbach. Danach helfen dem Ort viele Menschen. Ihnen hat die Gemeinde jetzt mit einem Fest einen Dank ausgesprochen.

Braunsbach. Der Ulmer Thorsten Kissel, der in dem beschädigten Haus einer älteren Frau half, die keinen Versicherungsschutz hatte. Sylvia Flämig, die drei Monate lang eine obdachlose Braunsbacherin bei sich zu Hause in Döttingen aufnahm. Jasmin Hank und die Mitarbeiter ihrer Wolpertshausener Gebäudereinigungsfirma, die 1000 Euro an die Gemeinde spendeten. Andreas Hertrich und sein Kumpel Steffen aus Niederstetten, die sich erinnern: "Wir sind einfach hergefahren und haben geholfen." Kommandant Thomas Simm, der mit seinen Mainhardter Feuerwehr-Kameraden die Unwetternacht in Braunsbach durcharbeitete - von Sonntag, 21.38 Uhr, bis Montag, kurz vor 12 Uhr. Markus Belschner, der zusammen mit knapp 40 Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Autos aus dem Orlachbach und dem Mühlkanal barg.

Dies sind Geschichten von Menschen, die am und nach dem 29. Mai dieses Jahres in Braunsbach geholfen haben. An jenem Abend zerstörte eine Schlamm- und Gerölllawine Teile des Orts, in dessen Kern etwa 900 Menschen leben. Es folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft: Die Gemeinde wurde zu einem Schmelztiegel von ehrenamtlichen Helfern und professionellen Rettungskräften. Für all diese Leute richtete die Gemeinde am Freitagabend im Sportpark ein Helferfest aus.

In einem riesigen Zelt sitzen und stehen mehr als 1000 Menschen. Das Essen bekommen sie umsonst, ebenso drei Getränke pro Person und ein Tütchen. Der Inhalt: Bonbons. Der Aufdruck: "Braunsbach sagt Danke!"

Nachdenklichkeit in den Mienen

Der gleiche Dank beschließt eine Bilderschau. Die Präsentation schafft in dem Festzelt fast Unmögliches. Das Stimmengewirr, in dem die Reden von Landrat, Bürgermeister und anderen Sprechern gerade noch versunken sind, endet innerhalb von Sekunden. Auf einer Leinwand startet eine Bildershow, untermalt von sanften Klängen. Eine weiße Schrift auf schwarzem Grund erscheint, der Titel "Braunsbach, 29. Mai 2016" hängt wie eine dunkle Gewitterwolke über den Köpfen der Festgäste. Die werden jetzt ruhig, ihre Mienen drücken Nachdenklichkeit aus. In den Gängen zwischen den voll besetzten Tischen stehen die Leute hinterei nander in Schlangen, alle schauen sie in eine Richtung, dorthin, wo die Katastrophe sichtbar wird.

Steinbrocken unter Balkonen sind zu sehen, Autos auf und unter Schlamm, Wasser in der Sporthalle, eingedrückte Transporter, ein Gewirr aus Ästen und Bäumen an Orten, wo sie nicht hingehören. Ein Loch klafft in einer Hauswand, als ob es sich um eine offene Wunde handelt. "So sah's aus", flüstert eine Frau im hinteren Teil des Zelts einer anderen zu.

Eine Bilanz wird auf die Leinwand projiziert, "50 000 Tonnen Geröll im Dorf", steht da unter anderem. Dem melancholischen Bilder- und Textreigen folgt ein Anpacker-Satz: "Braunsbach räumt auf." Das Stimmenmeer in dem Festzelt schwillt nun wieder etwas an. Jetzt geht es um sie, die Menschen, die geholfen haben.

Nun, nach Minuten eines starreähnlichen In-Sich-Gekehrt-Seins, beginnen die Leute, sich wieder Erinnerungen und Geschichten zu erzählen.

Eine handelt von Thorsten Kissel. Eine Versicherung beauftragte seine Ulmer Firma, in Braunsbach tätig zu werden, etwa den Bereich vor dem Rathaus zu reinigen. "Wir waren mit knapp 40 Leuten etwa vier Wochen hier", erinnert sich Kissel an seine Braunsbacher Zeit.

Sie war auch geprägt von den Treffen in der "Sonne": Am Ende eines Arbeitstages, vor der täglichen Rückfahrt in seine Heimat, saß der Ulmer mit Braunsbachern in der Gaststätte zusammen, "obwohl es keine Fenster, keine Türen mehr gab". Weil die "Sonne"-Betreiber keine Inventarversicherung gehabt hätten, habe er 5000 Euro gespendet, erzählt Kissel.

Freunde für immer

Nach der Rückkehr am Freitag sagt der 36-Jährige: "Ich komme gern hierher." Einige Minuten später sagt der mit besonders lautem und langem Applaus begrüßte Braunsbacher Bürgermeister Frank Harsch vor der großen Schar der Helfer: "Sie haben für Ihren Nächsten gekämpft. Kommen Sie wieder, Sie werden hier immer als Freunde begrüßt."