Die Schätze und Chancen des Alters

Die Gemeinschaft Tempelhof lädt vier Tage lang zu einer spannenden Forschungsreise, die da heißt: "Der Schönheit des Älterwerdens auf der Spur". Die Zielgruppe: 50plus.

Tempelhof. Welche Gaben will und kann ich einbringen, um an einer zukunftsfähigen Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuwirken? Das ist die Frage, die am Anfang des Seminars "Der Schönheit des Älterwerdens auf der Spur" steht. Und die Richtung, in die es geht, gibt die Gemeinschaft Tempelhof bei Crailsheim schon ein bisschen vor: generativ leben, Wandel initiieren, sichere Räume für Kinder und Ältere schaffen, Solidarität und Verbundenheit zwischen den Generationen.

"Aufgrund der höheren Lebenserwartung haben wir einen Lebensabschnitt geschenkt bekommen, in dem die Kinder groß sind und sich bei oftmals körperlicher Gesundheit ein großer Erfahrungsschatz angesammelt hat", sagt Agnes Schuster und fragt sich: "Was übergeben wir der nächsten Generation?" Schuster leitet das Seminarhaus Schloss Tempelhof und begleitet die Veranstaltung mit Dr. Marie-Luise Stiefel. Für Schuster geht es auch darum: "neue Altersbilder entwickeln".

Zu dieser Entwicklung etwas beitragen könnten auch zwei Autoren, die bei der viertägigen Veranstaltung mitwirken: Reimer Gronemeyer ("Altwerden ist das Schönste und Dümmste, was einem passieren kann"), Jahrgang 1939, und Linda Jarosch ("Ab morgen trage ich Rot! Frauen entdecken ihre Freiheit"), Jahrgang 1947. Das Seminar ist nicht nur was für Frauen, wie vielleicht der letzte Buchtitel vermuten lässt. In der vergangenen Woche hatten sich 20 Teilnehmer angemeldet, drei davon Männer. Die Forschungsreisenden, wie Schuster die Teilnehmer nennt, sollten vom Alter her "ab 50 aufwärts sein". Aber: "Der 49-Jährige oder die 49-Jährige darf sich natürlich auch angesprochen fühlen."

Und wie findet Elke Bechtel vom Crailsheimer Stadtseniorenrat das, was da angeboten wird?

Teilnahme auch tageweise

"Die Thematik ermutigt einen, sich mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen", schreibt sie per E-Mail, und weiter: "Schaut man sich die Programmpunkte an, klingt das Vorhaben sehr spannend. Nicht die defizitären Seiten werden in den Vordergrund gestellt, sondern die Schätze und die Chancen, die das Alter birgt. Wir erforschen gemeinsam das Älterwerden", so klingt das bei Agnes Schuster. Und vielleicht steht am Ende ja die folgende Erkenntnis: Älterwerden ist keine Frage des Alters.

Eine Teilnahme ist auch tageweise oder nur zu Vorträgen möglich. Das Programm ("mit Spielraum für Überraschendes"): Samstag, 29. Oktober, 16.30 Uhr, Eröffnung; 16.45 Uhr, Erstes Kennenlernen der Forschungsreisenden; 20 Uhr: Konzert mit dem Duo "Klangräume" aus Stuttgart; Sonntag, 30. Oktober, 9.30 Uhr, Wandel und neue Freiheiten im Älterwerden (Vortrag von Linda Jarosch); 11 Uhr, Wandel und neue Freiheiten in meinem eigenen Älterwerden (Einführung in den WIR-Prozess); 15 Uhr, Workshop-Zeit: 1. "Ab morgen trage ich Rot! Frauen entdecken ihre Freiheit" (Linda Jarosch); 2. Die Freiheit älterer Männer (Declan Kennedy vom Lebensgarten Steyerberg und Männer vom Tempelhof); 20 Uhr, Filmabend; Montag, 31. Oktober, 9.30 Uhr, "Altwerden ist das Schönste und Dümmste, was einem passieren kann" (Vortrag von Reimer Gronemeyer); 11 Uhr, Workshop-Zeit: 1. So richtig alt werden (mit Reimer Gronemeyer); 2. Fortführung des thematischen WIR-Prozesses vom Vortag; 15 Uhr, Älter werden in Gemeinschaft (Bericht aus der Gemeinschaft Lebenstraum Jahnishausen); 17 Uhr, Open Space (Raum für Themen und Angebote der Forschungsreisenden); 20 Uhr, Bewegte Forschende (Kreistänze und offener Tanzabend); Dienstag, 1. November, 9 Uhr, Unsere Ahnen; 9.45 Uhr, Älter werden in Gemeinschaft (Austausch der Forschungsreisenden aus den Gemeinschaften Lebensgarten Steyerberg, Lebenstraum Jahnishausen, Hofgemeinschaft Lübnitz, Sulzbrunn, Tempelhof); 11 Uhr, Mut zum eigenen Wandel (Resümee in kleinen Gruppen); 12.15 Uhr, Was noch zu sagen wäre (gemeinsame Abschlussrunde). sit