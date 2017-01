Die Rücklagen sind fast aufgebraucht

Das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall sucht weitere Einnahmequellen. In Wackershofen ging es jetzt um die Entwicklung von tragfähigen Finanzierungskonzepten.

Schwäbisch hall. Eng wurde es im Goldenen Ochsen im Museumsgasthof in Hall-Wackershofen. Rund 60 Mitglieder waren gekommen, um auf der Jahresversammlung des Umweltzentrums Kreis Schwäbisch Hall hauptsächlich die angespannte Finanzlage des gemeinnützigen Vereins zu diskutieren.

"2016 konnten wir die Schließung des Umweltzentrums noch durch einen gemeinsamen Kraftakt und dank neuer Mitglieder und zahlreicher Spender vermeiden", betonte der Vereinsvorsitzende Manfred Mächnich aus Kirchberg.

Er würdigte das große Engagement des hauptamtlichen Geschäftsführers. "Martin Zorzi ist im vergangenen Jahr leider oft an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen. Wir brauchen eine langfristig solide Finanzierung, damit er sich wieder auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann", skizzierte Mächnich die belastende Gesamtsituation.

Finanzielle Situation ist prekär

Wie prekär die aktuelle Finanzsituation des ausschließlich von nicht staatlichen Zuwendungen lebenden Vereins ist, konnten die Mitglieder auch dem Jahresabschluss 2016 und dem vorläufigen Haushaltsplan für 2017 entnehmen. "Im Jahresabschluss haben wir beispielsweise die Fahrtkosten für 2015 und 2016 noch gar nicht gebucht, sondern nehmen die erst jetzt im neuen Jahr in die vorläufige Bilanz auf", erklärte Schatzmeister Erich Beyerbach.

Trotz vieler Sparmaßnahmen sind die Rücklagen des Vereins fast aufgezehrt. "Die Hoffnung ist da, dass es 2017 finanziell wieder besser aussieht", so Manfred Mächnich. Zusammen mit Martin Zorzi stellte der Vorsitzende den aufmerksamen Zuhörern mehrere Bausteine für eine zukünftig stabilere Finanzgrundlage vor.

"Es wäre gut, wenn wir noch mehr Mitglieder werben könnten", meinte Mächnich. Vor allem setzt er aber auf weitere Sponsoren. "Wir sind froh, dass uns die Stadtwerke Schwäbisch Hall unterstützen, aber wir brauchen noch mehr Sponsoren", bekräftigte der Vorsitzende. Er verkündete, dass es kürzlich immerhin gelungen sei, von der Brauerei in Schrozberg-Riedbach einen positiven Bescheid zu bekommen.

"Fördergelder gut angelegt"

Mit neuen Fortbildungsseminaren zu Naturschutzthemen und der Finanzierung von Umweltprojekten durch Stiftungen sollen weitere Geldquellen erschlossen werden. Eine zusätzliche Finanzspritze erhofft sich der Verein auch durch erhöhte Verbandszuschüsse, um die Personalkosten besser decken zu können. "Wir können potenziellen Geldgebern genügend Argumente liefern, warum Fördergelder bei uns gut angelegt sind. Schließlich setzen wir uns mit Erfolg und Leidenschaft für die Artenvielfalt und den Landschaftserhalt ein", betonte Zorzi. "Wir möchten deshalb auch Werbung für Erbschaften machen. Dass dies genauso wie Spenden möglich ist, hat sich noch nicht überall herumgesprochen", ergänzte er.

Über die Finanzierungsbausteine wurde anschließend intensiv diskutiert. "Wir müssen vor allem die Öffentlichkeitsarbeit verstärken und den Menschen zeigen, dass das Umweltzentrum eine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft leistet", meinte ein Mitglied. "Da müssen wir wirklich mehr machen", gestand Martin Zorzi ein. Immerhin werde derzeit schon mal die veraltete Internetseite des Umweltzentrums überarbeitet.

Vielfältige Aufgabengebiete

Wie vielfältig die Aufgabengebiete des Umweltzentrums sind, erfuhren die Versammlungsteilnehmer abschließend im bebilderten Jahresrückblick von Zorzi. Er zeigte positive und negative Folgen von Flurneuordnung und Windenergie in den Kreisgemeinden und äußerte sich zum Umgang mit Umweltfrevlern: "Als in der Wettbachklinge jemand mutwillig Autos angezündet hat und Schadstoffe in den Wettbach flossen, gelang es nicht, die Beseitigung der Wracks durchzusetzen."

Die ökologische Bedeutung des ländlichen Raums hob er ebenfalls hervor. "Wir setzen unser Engagement zum Erhalt artenreicher Blumenwiesen fort. Wir müssen dafür sorgen, dass die Dörfer mit ihren alten Obstwiesen ökologisch hochwertig bleiben" - so lautete das Schlusswort des Umweltzentrumsleiters.