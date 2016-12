Deutsche mit Faible für Mittelalter-Stadt

Am Marktplatzeck in Rothenburg: dichtes Gedränge am letzten Adventswochenende. Doch der Eindruck täuscht: Insgesamt hat sich die Zahl der Gästeankünfte im letzten Jahr verringert.

Rothenburg ist ein beliebtes Reiseziel - und das weltweit. Trotzdem will der Tourismuschef Dr. Jörg Christöphler nicht von "Massentourismus" sprechen.

ROTHENBURG. Immer wieder hört oder liest man vom "Massentourismus" in Rothenburg. Den aber, so zumindest der Tourismuschef, gibt es dort gar nicht. Außerdem sind zur Zeit bei Gästen aus Übersee starke Rückgänge zu vermelden, dafür aber finden mehr inländische Besucher in die Tauberstadt. Die aktuelle Statistik lässt eine durchwachsene Jahresbilanz erwarten.

Geht man unter der Woche durch das mittelalterliche Städtchen, das zur Zeit touristisch vom Weihnachtsmarkt geprägt wird, so ist es häufig ruhiger in den Gassen als die letzten Jahre. Dr. Jörg Christöphler sieht als Tourismusdirektor der Stadt mehr denn je die Notwendigkeit Rothenburg im Gespräch zu halten, denn die Abhängigkeit vom ausländischen und Überseemarkt sorgt angesichts ständiger Terrorwarnungen immer wieder für kurzfristige Einbrüche.

"Aussage nie verstanden"

"Die Aussage vom Massentourismus hab ich noch nie verstanden, denn der beginnt erst dort, wo eine Stadt am Tag mit sechzig- bis siebzigtausend Gästen überschwemmt wird wie in Venedig", meint Christöphler und ist überzeugt, dass Rothenburg nicht darunterfällt. Dies sei ein Schlagwort, "das eher wirtschaftsfeindlich motiviert sein dürfte, denn Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt und wir brauchen einfach mehr Angebote, die neuen Zielgruppen entsprechen".

Von Januar bis Oktober 2016 zeigt sich ein über 15-prozentiger Rückgang der ausländischen Übernachtungen, während aber mehr deutsche Gäste kommen und so für eine erträgliche Gesamtbilanz von knapp drei Prozent minus sorgen.

Einzelne Hotels aber trifft es hart, wenn sie auf Japaner spezialisiert sind: die weisen nämlich ein·Minus von 46 Prozent bei Übernachtungen aus.

Und damit sind sie auch nach Jahren erstmals wieder auf den zweiten Platz hinter den USA gerückt.

Schließlich ist man 2016 "in ein Krisenjahr reingeschlittert", wie Dr. Christöphler betont und die sehr empfindlichen Überseegäste reagieren kurzfristig. Bei insgesamt 293 556 Gästeankünften bis Ende Oktober ergibt sich hier gegenüber dem Vorjahr ein·Minus von 6,1 Prozent. Betrachtet man aber die ausländischen Gästeankünfte mit knapp 160 000 an der Zahl, so liegt hier das Minus derzeit bei deutlichen 16,7 Prozent. Die Adventszeit mit dem Reiterlesmarkt bringt wohl weniger als erhofft, da täuscht mancher Andrang an den letzten Wochenenden.

Dr. Christöphler verweist auf mehrere Ursachen, vor allem die enorme Konkurrenz: "In den letzten Jahren haben sich überall neue Weihnachtsmärkte gebildet, heute gibt es über 3500 allein in Deutschland". Das heiße, der deutsche Gast frage sich zunehmend, warum er nach Rothenburg fahren solle, wenn er "auch woanders seinen Glühwein trinken kann". Überdies legten Städte mit weihnachtlichen Marktthemen nach, so in Kassel und Leipzig, aber auch im benachbarten Niederstetten: "Glitzernde Märchenwelt für Groß und Klein mitten in der Stadt Niederstetten!

Bis Ende Oktober waren es 436 827 Übernachtungen, die für eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 1,5 Tagen sorgten (im Oktober 1,8 Tage). Bei 51,3 Prozent liegt der Anteil deutscher Gäste (im Oktober waren es 60 Prozent), gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Plus von 12,2 Prozent. In der Hit-Liste der Gästeübernachtungen und Besucher sind bis Oktober überraschend wieder die USA mit rund 41 000 Übernachtungen führend, die Japaner folgen mit nur noch knapp 25 000. Dann die Niederlande und auf den Plätzen 4 und 5 China und Taiwan, ehe es mit Italien und Großbritannien weitergeht.

Erfolgsgeschichte

Gerade die europäischen Märkte sind vor dem internationalen Hintergrund wichtig, betont man. Länder wie Großbritannien werden besonders gepflegt. Hier erzielte man von 2014 auf 2015 ein Plus von 23 Prozent, was sich nun bei 8573 Übernachtungen und einem Rückgang um 20,3 Prozent wieder relativiert.

Alle Zahlenspiele sind vor der Tatsache zu sehen, dass der Tourismus in Rothenburg wirtschaftlich seit 2009 eine Erfolgsgeschichte mit rund 26 Prozent Übernachtungs-Zuwachs geschrieben hat. Die durchschnittliche Bettenauslastung stieg von 44,8 auf 55 Prozent von 2009 bis 2015. Mit dem Ausbau des Hotels Rappen zum größeren Tagungshaus entstehen bald größere Kapazitäten, nachdem die Bettenzahl sogar um 50 rückläufig war.

Ständig mit neuen Themen am Markt präsent zu sein ist das Credo des Tourismusdirektors, der auch die häufig kolportierte Zahl von bis zu 2,5 Millionen Tagesgästen zurechtrückt. Eine Untersuchung von 2011 habe 1,7 Millionen ergeben, und er selbst schätze aktuell, dass es nur noch 1,5 Millionen sind. diba