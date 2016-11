Deutliche Spuren von Häusern aus der Steinzeit

Grabungstechniker und Archäologe Jan König kontrolliert ganz genau, was der Baggerfahrer mit der Schaufel am Rande der Kreuzäckersiedlung in Schwäbisch Hall freilegt. Ein anderer Experte empfiehlt weitere Grabungen.

In "Suchschnitten" reisen Archäologen in die Geschichte. Auf Haller Stadtgebiet wurden jetzt Hinweise auf steinzeitliche Besiedlung entdeckt.

Schwäbisch hall. Vorsichtig zieht der Baggerfahrer mit der schweren Schaufel die Grasnarbe weg. Grabungstechniker Jan König springt in die Schneise, die am Rand der Kreuz äckersiedlung in Schwäbisch Hall über eine Strecke von 300 Metern in den Boden gezogen wurde. Eine graue Verfärbung im Lehm ist sichtbar. "Da r unter liegt eine Drainageleitung", sagt der Archäologe und lächelt. Keine Sensation. König liest den Boden wie ein Buch. Einst wurde ein Entwässerungsrohr verlegt. Die Erde über dieser Drainage sieht dunkler aus als die drumherum.

300 Meter langer Suchschnitt

Vier Wochen lang hat er den Baugrund im Sonnenrain und im Wolfsbühl stichprobenartig untersucht. In seinem "Suchschnitt" trifft König auf Tausende Jahre alte Spuren der Geschichte. Am Rand der Baumschule Waller zeigten sich mehrere kreisrunde Verfärbungen. Das seien Spuren von Fundamenten. "Keine Kelten, keine Römer, sondern Steinzeit", stellt der Mann klar, der ständig von Spaziergängern auf die Grabung angesprochen wird.

Am Rand der Kreuzäckersiedlung wohnte der erste Schwäbisch Haller. Das war im Jahr 5000 vor unserer Zeitrechnung. "In der Steinzeit wurde nicht mit Stein gebaut", räumt König ein Missverständnis aus. Vielmehr errichteten die Bandkeramiker und Angehörigen der Rössenkultur ihre Häuser aus Holz. Damit die nicht im Boden versanken, wurden Stützen mit einem Durchmesser von rund 20 Zentimetern in die Erde gerammt. Und dieses verrottete Holz sei heute an mehreren Stellen zu sehen.

Gefunden wurde also nichts - nur Verfärbungen im Boden, die aus längst vergammeltem Holz mit hohem Moosanteil bestehen? Alles nur schattenhafte Spuren? Mitnichten. Dr. Martin Thoma vom Landesdenkmalamt stellt klar: "Wenn das Gebiet bebaut wird, kommt man um eine weitere Ausgrabung nicht herum."

Am heutigen Freitag soll die archäologische Voruntersuchung des Landesdenkmalamts abgeschlossen sein. In der nächsten Woche würden Grabungsprotokoll und eine Stellungnahme verfasst. Jetzt sei schon klar: Die Befunde seien gut erhalten, Spuren der Fundamentpfosten aber oben abgekappt.

Aber immerhin seien die Reste der steinzeitlichen Siedlung nicht etwa durch die Arbeiten der Baumschule und andere Einflüsse zerstört. Thoma: "Der Vorhabenträger muss jetzt entscheiden, ob eine Grabung wirtschaftlich ist. Schließlich müsste dazu die Baumschule verlegt werden. Er könnte auch das Baugebiet woanders anlegen." Mit mindestens einem Jahr sei die Dauer einer solchen Großgrabung verbunden. Es sei gar keine Frage, ob man was finde. Unklar sei was und wie viel.

In einem wissenschaftlichen Aufsatz ist von einer "enormen Ausdehnung der Siedlung" die Rede. Dort, wo heute die Hochhäuser am Rand der Kreuzäckersiedlung stehen, wurden einst 39 Keramikreste gefunden.

Folgen noch nicht klar

Die jetzt geplanten Baugruben fürs Wohngebiet sind Fundgruben für Archäologen. Noch sei es nicht so weit. Schließlich entscheide über das weitere Vorgehen nicht er, sondern sein Chef im Regierungspräsidium in Abstimmung mit der Stadtverwaltung, sagt Martin Thoma.

Im Sonnenrain sehe die Lage aus seiner Sicht nicht so rosig aus. "Dort sind es Befunde aus der Eisenzeit." Grundrisse von zwei Gebäuden konnten nachgewiesen werden und verbrannte Erde, die auf einen Ofen schließen lässt. Allerdings seien die Funde dort nur punktuell zu finden und sehr zerstreut. "Da ist nicht mit einer Großgrabung zu rechnen." Peter Klink, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, hat die Grabungen als Geschäftsführer der Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft in Auftrag gegeben. Das Motto: Lieber vorher Klarheit über den Baugrund schaffen, als dann überrascht sein, wenn die Bagger auf etwas stoßen. "In den Kreuz äckern wurde damals etwas gefunden, daher riet das Landesdenkmalamt dazu, auch im Sonnenrain und Wolfsbühl Voruntersuchungen anzustellen", sagt Klink. Ihm liege noch kein Bericht der Probegrabung vor. "Zum heutigen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, welche Bedeutung das hat."

Klink deutet aber einen nicht ganz so aufwändigen Weg an: "Im Zweifel kann man etwas auch vor Ort dokumentieren." So käme man um große Grabungen herum. "Wir müssen das gemeinsam bewerten, wenn die Ergebnisse vorliegen." tob