Der Herr Renninger und sein Hang

Am Skilift taucht am Sonntag der erste Snowboarder auf.

Dass es in Rudolfsberg eine Möglichkeit zum Skifahren gibt, hat auch mit dem ehemaligen Leiter des Forstamtes Crailsheim zu tun. Seit Sonntag ist die Skisaison wieder eröffnet.

Kressberg. Der gesellige Auftakt in die neue Wintersaison steht Günter Utz erst noch bevor. Am Samstag, 28. Januar, um 19 Uhr ist eine gemütliche Runde im Gasthaus "Grüner Wald" in Rudolfsberg angesagt. Zum "Anschifahren", wie sie es beim TSV Crailsheim nennen, und zur Taufe verdienter Helfer. Utz leitet die Wintersportabteilung des Vereins, die sich um den Betrieb des Skiliftes in Rudolfsberg kümmert. Der sportliche Auftakt war am Sonntag. Wenn es nach Utz geht, hätte ruhig etwas mehr los sein können, aber es muss sich wohl erst herumsprechen, dass geöffnet ist.

"Oh, wie steil geht es hier unter", sagt ein Papa zu seinen Kindern. Das ist natürlich immer relativ und hält einem Vergleich mit dem Allgäu oder den Alpen nicht stand, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern darum: Auch bei uns kann man Skifahren! Der Lift in Rudolfsberg ist neben Hohenberg, Großerlach und Gaildorf einer von vier in der Region. Rudolfsberg gehört zur Gemeinde Kreßberg, wobei der Hang auf Satteldorfer Gemarkung liegt. Er ist 300 Meter lang. Crailsheim ist flächenmäßig nicht vertreten, dafür aber - was noch viel wichtiger ist - mit dem TSV, denn ohne den wäre der Betrieb nicht möglich.

98 Mitglieder zählt die Wintersportabteilung. Zum Kreis der Helfer gehören vielleicht 20 bis 25, schätzt Tobias Mietz. Mietz ist Utz' Stellvertreter und walzte am Sonntagmorgen den Hang mit dem Motorschlitten. Und mit weiteren Helfern befreiten sie ihn dann noch von Ästen, den der Sturm hinterlassen hatte. Mietz fährt auch Ski, wie sollte es anders sein, aber am Sonntag ließ er sie daheim. Er wollte "erst gucken, dass alles läuft". Mit dem Motorschlitten und einem entsprechenden Gerät spurt Mietz nach Feierabend übrigens auch die drei Loipen für die Stadt Crailsheim, wenn genug Schnee da ist. Dabei kann es schon mal später werden, aber was tut man nicht alles für den Wintersport. Wenn man Mietz und Utz fragt, sagen sie: "Es gibt immer was zu tun."

Und wenn sie nicht gerade schaffen oder Skifahren, tauschen sie sich mit anderen aus. Über Gott und die Welt, die Pistenverhältnisse, den Schnee oder meinetwegen auch über den nächsten Skiurlaub. Im Bauwagen der Wintersportabteilung kann man sich prima aufwärmen. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch. Wer mag, kriegt auch ein Schnäpsle. Dass es früher mehr Schnee gab, wie einige felsenfest behaupten, stimmt so nicht. Dafür reicht ein Blick in die siebenseitige Chronik, die Utz plötzlich aus der Tasche zaubert.

"Wegen Schneemangels kein Liftbetrieb" heißt es da 1990, 1992, 1993, 1994 und 1998 sowie im Winter 2000/2001, 2007/2008, 2011/2012, 2013/2014 und 2015/2016. Auch 1995 war wenig los: "Plötzlicher Wintereinbruch und kurzfristiger Liftaufbau, nach einem Tag Betrieb war der Schnee wieder weg." Im Winter 2003/2004 lief der Lift "nur zwei Tage, dann Föneinbruch in der Nacht". Pech halt, aber auch hart.

Winter 2004/2005 ein Rekord

Ihre Motivation ziehen Utz, Mietz und Co. wohl aus Wintern wie diesem: 2004/2005 lief der Lift ununterbrochen vom 28. Januar bis 13. März - ein Rekord. In unregelmäßigen Abständen wurden sogar Ski- und Snowboard-Stadtmeisterschaften auf dem Renninger Hang abgehalten. Letztmals am 6. Februar 2010. Eingeweiht wurde dieser Hang anno 1973 mit einem Jugendrennen und Kreismeisterschaften, da hatte der alte Dorfhang in Rudolfsberg ausgedient. In Crailsheim gab es übrigens bis 1970 Skirennen am Kreckelberg.

Aber wo hat der Renninger Hang überhaupt seinen Namen her? "Vom Förster Renninger", sagt Günter Utz. Genau genommen war Renninger früher mehr als das, nämlich Leiter des Forstamtes Crailsheim. An seinen Vornamen kann sich heute zunächst keiner erinnern. "Das war halt der Herr Renninger, der Chef", so sagt es Otto Götz, 20 Jahre lang Leiter des Forstreviers in Rudolfsberg.

Und jetzt kommt's: "Der Herr Renninger war ein absoluter Skifahrer." Er hatte also einen Hang zum Skifahren. Götz sagt auch, dass Renninger dafür gesorgt habe, dass der Hang geschlagen wurde. Dass ein Sturm mitgeholfen hat, wie es im TSV-Bauwagen beim Glühwein heißt, sei möglich.

Zwei Anrufe beim Stadtarchiv Crailsheim - und der Vorname steht fest. Walter heißt er, der Renninger. Nicht nur in Rudolfsberg, sondern auch bei der forstlichen Aus- und Fortbildungsstätte am Sixenhof bei Bergbronn hat er Spuren hinterlassen. Dort steht ein Gedenkstein, ein Naturstein. In schwarzer Schrift heißt es: "Walter Renninger, 1907-1976".

0 79 51 / 46 86 52 - das sind die Zahlen, die sich Skifahrer merken sollten. Es ist die Nummer des Schneetelefons. Wer sie wählt, landet auf einem Anrufbeantworter von Günter Utz. Freitags ab 19 Uhr verrät er, wie es mit dem Skifahren aussieht. Utz träumt davon, den Lift auch unter der Woche außerhalb der Kernzeiten (samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr) zu betreiben, aber dafür fehlen Helfer.

Lift repariert

Drei müssen es immer sein, zwei Liftboys, einer für die Kasse. "Wir müssen ja arbeiten", sagt Utz. Früher hatten sie mal mittwochs auf, das kam gut an. Inklusive Flutlicht. Die zwölf Masten sollen im Sommer erneuert werden. Das erledigt die Firma "Straub Sicherheit + Elektro" aus Goldbach wieder kostenlos. Im vergangenen Jahr reparierte sie schon den Lift.

Dann könnte sogar ein Flutlicht-Traum Wirklichkeit werden. Fehlen nur noch Helfer. Wer interessiert ist, ruft vorab Günter Utz unter der Telefonnummer 0 79 51 / 4 36 41 an. Wer wissen will, ob der Skilift läuft, wählt bitte, bitte die Nummer vom Schneetelefon. Einmal stand es nämlich schon falsch in der Zeitung - und das private Telefon stand nicht still. sit