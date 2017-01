Der Ausbau nimmt deutlich an Fahrt auf

Ein großer Windpark mit elf Anlagen ist 2016 bei Kirchberg entstanden. Acht davon gehören der Bürgerwindpark-Kirchberg GmbH und Co. KG, dem größten Bürgerwindpark Süddeutschlands. © Meider

Allein 19 Windanlagen sind im vergangenen Jahr im Haller Landkreis ans Netz gegangen. Das erhöht die aktuelle Zahl auf 46. Es sind bereits 56 weitere Anlagen genehmigt.

SchwÄbisch hall. Ein großer Windpark mit elf Anlagen ist 2016 bei Kirchberg entstanden. Acht davon gehören der Bürgerwindpark-Kirchberg GmbH und Co. KG, dem größten Bürgerwindpark Süddeutschlands. Eigenen Angaben zufolge sind 89 Prozent der 300 Teilhaber Bürger aus dem Landkreis Schwäbisch Hall oder benachbarten Landkreisen. Der große Vorteil dieses Konstrukts: Die Wertschöpfung bleibt in der Region. Die Gewerbesteuer geht zu 100 Prozent an die Stadt Kirchberg. Der Windpark ist im Juli ans Netz gegangen.

Um drei weitere auf sechs Anlagen ist der Windpark der EnBW ODR in der Gemeinde Rot am See bei Hausen am Bach gewachsen. Er liegt an der Grenze zu Bayern auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche und liefert auch schon Strom. Für eine siebte Anlage der EnBW ODR läuft gerade das Genehmigungsverfahren. Fünf Windräder der EnBW-Tochter Zeag sind kurz vor Jahresende 2016 noch bei Braunsbach-Zottishofen ans Netz gegangen. Damit sind derzeit im Landkreis Hall 46 Windräder in Betrieb.

Viel Wind auf der Ebene

Im vergangenen Jahr hat das Landratsamt weitere 56 Windräder genehmigt, die aber noch nicht stehen beziehungsweise gerade gebaut werden. Die meisten Anlagen sind auf der Hohenloher Ebene vorgesehen, wo der Wind mit am stärksten in ganz Baden-Württemberg weht. Voraussichtlich sollen die Rotoren alle 2017 aufgestellt werden. Der größte Windpark im Kreis wird 2017 mit zwölf Anlagen im Brüchlinger Wald bei Langenburg gebaut und ab Dezember 2017 Strom produzieren. Investor ist auch hier die EnBW. Ursprünglich waren dort über 20 Windrotoren geplant. In Blaufelden-Wittenweiler, wo ursprünglich sieben Anlagen geplant waren, sind jetzt fünf genehmigt worden. Projektierer ist die Firma IGB-Windrad aus Niederstetten.

Auf der Gemarkung von Rot am See hat das Landratsamt weitere fünf Anlagen genehmigt: zwei bei Brettenfeld - Investor ist die EnBW ODR - und drei EnBW-Anlagen bei Beimbach. Bei Wallhausen-Schainbach dürfen neben den zwei bestehenden Anlagen zwei zusätzliche gebaut werden. Bei Gerabronn-Dünsbach, wo die EnBW bereits drei Windräder aufgestellt hat, kann sie 2017 drei weitere errichten.

Auf der Gemarkung der Gemeinde Fichtenau baut der Energieversorger in einem Waldgebiet westlich der Autobahn A 7 drei Anlagen. Das Gebiet hat bereits der Regionalverband Heilbronn-Franken als Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen.

Bauarbeiten laufen schon

Ein Unternehmen aus Kirchheim/Teck hat die Genehmigung für den Bau von drei Windrädern unweit von Rechenberg, Gemeinde Stimpfach, in einem Waldstück erhalten. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Auf Michelbacher Gemarkung haben die Schwäbisch Haller Stadtwerke drei Windräder genehmigt bekommen. Weitere drei bauen sie in Kooperation mit der Ellwanger Windkraft-Firma Uhl in einem Waldgebiet auf Mainhardter Gemarkung nahe der Roten Steige.

Ebenfalls in einem Waldstück zwischen Fronrot und Kammerstatt werden derzeit die Vorarbeiten für den Bau von vier EnBW-Windrädern des Windparks Bühlertann geleistet.

Die größte Ansammlung von Windenergieanlagen im Kreis wird im Raum Gaildorf-Obersontheim entstehen. An den vier Anlagen des Naturstromspeicherprojekts bei Gaildorf wird schon seit Monaten gebaut.

Die neun Windräder, die die Firma Windkraft Uhl im nördlichen Bereich der Kohlenstraße auf den Limpurger Bergen plant, sind laut Auskunft des Landratsamts inzwischen genehmigt und werden 2017 aufgestellt.

Dem Landratsamt liegen außerdem noch drei Bauanträge für insgesamt sieben Anlagen vor: Je eine Anlage soll noch nach Rot am See bei Hausen am Bach und nach Frankenhardt kommen und weitere fünf Anlagen nach Braunsbach-Orlach, so dass sich auf Braunsbacher Gemarkung wohl bald zehn Rotoren im Wind drehen werden.

Mit Augenmaß

Ziel: "Die Windkraft spielt natürlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis eine wichtige Rolle. Jedes der neuen Windräder der Drei-Megawatt-Klasse wird durchschnittlich jährlich etwa 0,6 Prozent des Stroms erzeugen, der im Landkreis Schwäbisch Hall derzeit verbraucht wird. Damit werden große Schritte in Richtung 100-Prozent-Ziel gemacht. Das Ziel des Landkreises, sich zu hundert Prozent aus regenerativen Quellen selbst zu versorgen, wurde vom Kreistag im Jahr 2006 beschlossen", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Der Ausbau der Windkraft solle mit Augenmaß erfolgen, mit Rücksicht auf Menschen, Umwelt und Natur. Es bleibe abzuwarten, ob für noch nicht genutzte Flächen Investoren auftreten, schreibt Tamara Mürter aus der Stabstelle des Landrats.

Stadtwerke: "Wir werden im ersten Betriebsjahr bei etwa 41 bis 43 Millionen Kilowattstunden landen", sagt Gebhard Gentner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall, über den Windpark Kohlenstraße. Die Stadtwerke planen im Landkreis zurzeit - außer an der Roten Steige - keine weiteren Windkraftanlagen mehr. siba