Den Breitbandausbau im Fokus

Bürgermeisterin Jacqueline Förderer lobte in ihrer Ansprache beim Neujahrsempfang den Gemeinschaftssinn der Schrozberger und gab einen Ausblick auf ihre Vorhaben 2017.

Schrozberg. "Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt, Zusammenarbeit ist der Erfolg." Dieses Zitat des Automobilherstellers Henry Ford hatte Schrozbergs Bürgermeisterin Jacqueline Förderer als Wahlspruch für ihre Ansprache beim Neujahrsempfang gewählt. Rund 380 Bürger waren dazu in die Stadthalle in Schrozberg gekommen.

Förderer begann mit einem Rückblick auf 2016, ein Jahr, das von Terror, dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte und Unglücken wie dem Unwetter im Mai geprägt worden sei. "Bei all den negativen Eindrücken sollten wir nicht vergessen, dass wir für die freiheitlich demokratische Grundordnung, die unsere Gesellschaft in Deutschland ausmacht, dankbar sein dürfen", sagte sie. Nicht zuletzt deshalb machten sich Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland. "Auch bei uns in Schrozberg sind Geflüchtete angekommen." So könnten eine neunköpfige Familie und sieben alleinstehende Männer die Stadt seit Montag ihr Zuhause nennen.

Für Jacqueline Förderer persönlich sei 2016 ein spannendes und lehrreiches Jahr gewesen. Ihre Bilanz nach einem guten halben Jahr als Bürgermeisterin: "Ich bin hier gut angekommen und freue mich riesig, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt haben."

Nach dem Blick zurück kam Förderer auf die Vorhaben im Jahr 2017 zu sprechen, darunter die Erarbeitung von Bebauungsplänen für die Albrecht-Dürer-Straße, der Bau der Mensa und die Sanierung des letzten Abschnitts der Blaufeldener Straße. Eine weitere Baustelle stellt das Schrozberger Schloss dar.

Dort soll durch einen Aufzug in den ersten Stock die Barrierefreiheit verbessert werden. Außerdem werden alle 242 Fenster saniert. Ein sehr wichtiges Thema sei zudem der Breitbandausbau, sagte die 28-Jährige.

Sie hat ein sportliches Ziel: Bis Anfang 2021 sollen bis an jedes Grundstück Glasfaserkabel gelegt werden. Da die Stadt die Kosten von rund neun Millionen Euro nicht alleine tragen könne, werde aktuell mit Hochdruck an den Anträgen für Fördermittel gearbeitet.

Förderer nutzte außerdem die Gelegenheit, um den neuen Konrektor der Schrozberger Schule zu begrüßen: "Mit Arndt Lange ist die Führungsriege an unserer Schule wieder komplett." Auch auf eine ihrer Herzensangelegenheiten kam Förderer zu sprechen: Die Integration von jungen Wählern. "Scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen und Ihre Erwartungen für Ihre Stadt der Zukunft mit mir zu teilen."

Förderer ist es wichtig, junge Bürger einzubinden. Viele gingen nach der Schule fort, um anderswo eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. "Ich wünsche mir, dass sie danach zurückkommen", betonte die Bürgermeisterin nach ihrer Rede.

Für sie sei Schrozberg eine sehr lebenswerte Stadt mit einer guten Gemeinschaft: "Ich habe hier bisher eine tolle Zusammenarbeit erleben dürfen und freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Erfolg", sagte sie ganz im Sinne von Henry Ford. Und wie ist die Stimmung bei den Bürgern?

Der Freibadfreund Friedrich Gröner aus Sigisweiler freut sich, dass es im vergangenen Jahr einen Bürgerentscheid zur Sanierung des in die Jahre gekommenen Freibads gegeben hat: "Das gibt einem als Bürger das Gefühl, das Leben in der Gemeinde mitgestalten zu können", sagte er.

Gröner hofft, dass Jacqueline Förderer frischen Wind in die Gemeinde bringt: "Ohne die Arbeit des früheren Bürgermeisters Klemens Izsak kritisieren zu wollen, finde ich es gut, jetzt eine junge Frau als Bürgermeisterin zu haben." anb