Das Ende ist zugleich ein Neuanfang

Der beinahe vollständige Arbeitskreis Schlosskonzerte im Rittersaal des Kirchberger Schlosses, in dem die Konzerte immer stattfinden (von links): Dietrich Gonser, Anita Hohnheiser-Mack, Herbert Kastner, Grete Gonser und Martin Schimpf. Auf dem Foto fehlt Ulrich Heberle. © Ralf Snurawa

27 Jahre lang haben Musikbegeisterte die Schlosskonzerte in Kirchberg an der Jagst organisiert. Der Arbeitskreis löst sich auf, doch es wird weiterhin Konzerte geben.

Kirchberg. Kurioses hätten sie seit 1989 immer wieder erlebt, erzählt Arbeitskreismitglied Martin Schimpf. So hatten sie einmal ein Streichquartettensemble zu Gast, das sie am Crailsheimer Bahnhof abholten. Doch sowohl die Noten als auch ein Frack eines der Musiker waren nicht mit dabei. Der Frack sei in Ulm geblieben. Mithilfe der Deutschen Bahn hätten sie es aber geschafft, dass der Frack zum Konzert doch noch in Kirchberg angekommen war. Und die Noten hätten sie per Fax organisiert, ergänzt Schimpf.

Unvergessen geblieben sind den Arbeitskreismitgliedern einige Konzerte - zumeist aus musikalischen Gründen. So hatte im November 1991 etwa der bekannte Klezmerklarinettist Giora Feidman den Weg ins Schloss gefunden, damals zusammen mit dem Gitarristen Adam Rogers und dem Kontrabassisten Tony Falanga.

Das aus Andreas Grau und Götz Schumacher bestehende Klavierduo habe man früh verpflichten können. Überhaupt seien junge Künstler ein wichtiger Bestandteil der Programmgestaltung gewesen. Über die "Bundesauswahl Konzerte junger Künstler"(Bakjik) seien viele junge Musiker - wie eben damals, 1991, auch die beiden Pianisten - nach Kirchberg vermittelt worden, betont der Arbeitskreisvorsitzende Herbert Kastner. Zuletzt war das Kaikias-Trio zu Gast, das sich aus dem Oboisten Juri Schmahl, dem Hornisten Christian Katzenberger und dem Pianisten Philipp Heiß zusammensetzt.

Mit dem geringen Budget der Schlosskonzertereihe - insgesamt 15 000 Euro für fünf Konzerte, gefördert mit 7000 Euro von der Gemeinde und 1000 Euro von einer Bank - habe man so hoch qualifizierte Künstler engagieren können, oft am Beginn einer vielversprechenden Laufbahn.

Bis 2006 sei unter der Leitung von Eberhard Zanzinger - damals gehörten auch noch Friedrich Buckel und Günther Heller zum Arbeitskreis - zeitaufwendig diskutiert worden. Entschieden worden sei in den letzten Jahren dann meist recht einmütig. Beim gemeinsamen Konzert mit dem Hohenloher Kultursommer, das ebenfalls seit 1989 dazugehört, konnte allerdings nicht mitgeredet werden. Das wurde und wird von der Programmgruppe der Kulturstiftung Hohenlohe geplant.

Mit seiner Frau Grete war Dietrich Gonser für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig: Konzertankündigungen an die Presse von Heilbronn bis Crailsheim zu schicken, gehörte zu diesem Arbeitsbereich genauso wie das Entwerfen der Programmflyer und Plakate sowie das Schreiben der Konzertprogramme. An der Kasse, an der sie im Schnitt etwa 100 Zuhörer pro Konzert, darunter 50 Abonnenten, begrüßen konnten, waren beide dann immer genauso zu finden wie bei der Bewirtung.

Da half in den letzten Jahren vor allem die für Eva Borchers in den Arbeitskreis nachgerückte Anita Hohnheiser-Mack zusammen mit ihrem Ehemann mit - bis kurz vor seinem Tod auch der sonst fürs Technische zuständige Ernst Stoll. Er galt als einer der jüngeren Arbeitskreismitglieder eigentlich als Nachfolger von Herbert Kastner.

Mit seinem Tod war den verbliebenen Mitgliedern klar, dass der Arbeitskreis insgesamt in absehbarer Zeit aufhören würde. Davor sorgten sie sich aber noch um den Weiterbestand der Konzertreihe. Ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Ohr wurde geführt. Man wandte sich an den Verein "Aufgeschlossen" und weckte das Interesse bei Claus Krüger, der nun einen neuen Arbeitskreis zusammengestellt hat.

Das Programm für nächstes Jahr ist schon in Planung. Für das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Schlosskonzerte im Herbst nächsten Jahres durfte noch der alte Arbeitskreis die Musiker und das Programm vorschlagen: Serenaden von Johannes Brahms und Antonín Dvorák, gespielt von einem tschechischen Bläserensemble. snu