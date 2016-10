„Da haben wir schon skeptisch geschaut“

Ob "Schatzkästchen" oder "Schatzkiste": Egal, wie man Ars Musica nun auch nennen will: Es ist eine kulturelle Erfolgsgeschichte im ländlichen Raum.

Aub. Seit nunmehr 25 Jahren bringt Ars Musica Kultur nach Aub, weg von der Großstadt, hinaus in den ländlichen Raum. Dabei, da ist sich Initiator Johannes Wolf sicher, war Ars Musica nirgendwo anders als in Aub möglich.

"Die essen dort kein Pfund Salz," war eine der skeptischen Aussagen, als vor 25 Jahren im ehemaligen Auber Gasthaus zum Hirschen Ars Musica entstand, als dort Kunst und Kultur in der Kleinstadt Aub angeboten werden sollten. Claus Menth als Sprecher der Auber Vereine wusste von dieser Prognose zu berichten, die sich dann aber nicht erfüllt hat, denn Ars Musica feiert in diesen Tagen sein 25-jähriges Bestehen.

Zahlreiche Ehrengäste, Politiker wie Kunstfreunde, waren zu diesem Anlass nach Aub gekommen. Initiator Johannes Wolf sprach deshalb zu Beginn seinen Dank aus bei seiner Familie, die ihn 25 Jahre lang bei seinen Initiativen unterstützt hat, bei Felix Tannenberg, dem Eigentümer des Hauses, der die Räume zu besonders günstigen Bedingungen bereitstellt, bei dem Verein Ars Musica, bei den auftretenden Künstlern, den Fördergebern, insbesondere der Stadt Aub: "Ars Muscia ist nur in Aub möglich," so Wolf.

"Da haben wir schon skeptisch hingeguckt," wusste auch Bundestagsabgeordneter Paul Lehrieder aus Gaukönigshofen aus der Anfangszeit von Ars Musica zu berichten. Aber die 25 Jahre haben nach seinen Worten bewiesen, dass da eine tolle Initiative für Aub angestoßen wurde.

Stellvertretende Landrätin Karen Heußner bezeichnete Ars Musica als ein Schatzkästchen, das in Aub eine Heimat gefunden habe. Kunst und Kultur werde sonst eher mit der Stadt Würzburg in Verbindung gebracht, nicht mit einer kleinen Stadt am Rande des Kreises. Landtagsabgeordneter Volkmar Halbleib widersprach insofern, als er Ars Musica nicht als Schatzkästchen bezeichnen wollte, sondern als Schatzkiste. Nach seinen Worten ist es nicht selbstverständlich, dass eine solche Initiative über so lange Zeit aufrechterhalten werde. Er bewunderte die Dauerhaftigkeit der Initiative, die Qualität und Vielfalt der Veranstaltungen. Die Verbundenheit mit der Region und der Fernblick haben gezeigt, wie Kunst europaweit miteinander verbunden sei. Er versprach für die nächsten 25 Jahre, öfter mal dabei zu sein bei den Veranstaltungen von Ars Muscia.

"Es gibt auch gute Tage für eine Stadt, manchmal erkennt man sie erst später," fasste der Auber Bürgermeister Robert Melber zusammen. Er könne sich erinnern, als sich in den in Aub eine Künstlerkommune niederließ, junge Leute mit langen Haaren, die von den Nachbarn kritisch beobachtet wurden. Johannes Wolf, einer der Künstler, habe die Skepsis gebrochen mit dem genialen Zug, das Amt des konservativen Sängerkranzes zu übernehmen. So sei er in Aub zu einer Institution geworden, zu einem Glücksfall für die Stadt. Er konnte sich an verschiedene gemeinsame Aktionen erinnern, die nicht immer so glücklich waren: "Ich freue mich schon darauf, wenn wir beide in einigen Jahren wieder Zeit haben," so Melber. Der Verein Ars Musica ist eine kleine Gruppe, die aber über die Jahre hinweg stabil geblieben ist, erläuterte Vereinsvorsitzende Eva Wuftange. Die Gruppe arbeite im Hintergrund, stelle das Programm zusammen und sorge für die Umsetzung. Sie bedankte sich bei Johannes Wolf, Manfred Igers, Ray Russel, Freya Schmidt, Burkhard Fleckenstein, Barbara Fleckenstein, Christoph Wünsch und Ruth Leitnecker für die Unterstützung.

Christoph Wünsch und dessen Sohn Cornelius Wünsch umrahmten die Jubiläumsfeier mit Darbietungen auf Klavier und Saxophon, Andreas Reuß hielt einen Vortrag über die Ausstrahlung der Nürnberger Künstler auf die Dörfer der Metropolregion. Insbesondere in den Gemeinden des Steigerwalds seien zahleiche Kulturschätze mit Quellen in Nürnberg verborgen.