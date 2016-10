Christen folgen dem Gebot der Stunde

Pfarrer Ulrich Hermann mit alten Kirchenbüchern, die bald geschlossen werden. © Ute Schäfer

Die bisher selbstständigen Kirchengemeinden Langenburg, Bächlingen und Unterregenbach lösen sich auf und werden künftig zusammengelegt.

Langenburg. Am 31. Dezember ist es so weit. "Dann machen wir natürlich ein Foto", sagt der Langenburger Pfarrer Ulrich Hermann. Denn dann wird der Schlussstrich gezogen, und die Kirchenbücher werden zugeklappt.

Will heißen: Die drei bislang selbstständigen Kirchengemeinden Langenburg, Bächlingen und Unterregenbach lösen sich auf und brauchen auch keine eigenen Kirchenbücher mehr. Vom 1. Januar 2017 an bilden sie eine neue Einheit, die "Kirchengemeinde Langenburg" heißen wird. Zu ihr werden alle Langenburger, Unterregenbacher und Bächlinger evangelischen Gemeindeglieder gehören.

Das ist ein bedeutsamer Schritt, sagen Pfarrer Hermann und die Vorsitzende der Gesamtkirchengemeinde, Marianne Mühlenstedt. Denn immerhin waren die drei Gemeinden immer schon selbstständig, haben ihre Besonderheiten und, gerade was die Gemeinden in Bächlingen und Unterregenbach anbelangt, eine sehr, sehr lange Tradition. "Bächlingen hatte früher ein riesiges Einzugsgebiet. Selbst Langenburg gehörte dazu", weiß Marianne Mühlenstedt. "Es ist die Urkirche der Region." Seit dem 16. Jahrhundert werden hier die Kirchenbücher geführt, alle Taufen, Hochzeiten und Todesfälle treulich vermerkt. Doch damit ist nun Schluss.

Dabei ist das nur das äußere Zeichen dessen, was die drei Kirchengemeinden seit vielen Jahren haben kommen sehen - und innerlich in Teilen schon vollzogen haben. Denn schon seit einigen Jahren teilen sie sich einen Pfarrer, nämlich den aus Langenburg. Und haben nur noch ein Pfarramt, ebenfalls das in Langenburg. Seither müssen die drei Gemeinden wohl oder übel zusammenarbeiten und Gottesdienste, Konfirmationen oder andere Festgottesdienste koordinieren. Die Folge: Die drei Gemeinden gründeten 2013 sozusagen als Zwischenschritt eine Gesamtkirchengemeinde, in deren Kirchengemeinderat alle Räte der drei Gemeinden saßen - was für sie allerdings die doppelte Zahl an Sitzungen bedeutete, nämlich einmal die in ihrer Stammgemeinde und einmal die in der Gesamtgemeinde. "Die Verwaltungsbelastung ist riesig", sagt Pfarrer Hermann. "Wir müssen manches drei- und viermal diskutieren. Das frisst viel Zeit."

Verwaltung wird schlanker

Doch weil die Gemeinden schon so eng kooperieren, wird sich am 1. Januar nach außen nichts ändern, denn der Pfarrer, das Pfarramt und Verteilung der Gottesdienste bleiben. Nur die Verwaltung wird schlanker, es bleibt mehr Zeit für die Seelsorge und für Inhaltliches, freut sich Pfarrer Hermann. "Insofern ist das eine ganz moderne Entwicklung." Und eine zukunftsweisende dazu, auch davon ist der Pfarrer überzeugt: "Die Gemeinde ist mit ihren insgesamt 1200 Gemeindegliedern zukunftsfähig und attraktiv aufgestellt. Auf diese Stellen werden sich sicher immer Kollegen bewerben. Das bedeutet, dass die Pfarrerversorgung langfristig gesichert ist." Auch Vikare wird es wohl immer wieder geben - derzeit arbeitet Vikarin Ursula Lochstampfer in der Gemeinde.

Überhaupt sei Zusammenarbeit - auch mit Blick auf den demografischen Wandel - das Gebot der Stunde. Hermann: "Wir sehen das bei unserem Jugendreferenten. Als Gesamtkirchengemeinde hätten wir ihn uns nicht leisten können. Aber gemeinsam mit der bürgerlichen Gemeinde und dem CVJM hat es geklappt." Dennoch soll innerhalb der Ortschaften nichts nivelliert werden.

"Die Besonderheiten bleiben erhalten", betont Hermann. Was zur Folge hat, dass sich die Gemeindeglieder in Unterregenbach erst einmal überlegt haben, was diese Besonderheiten denn überhaupt sind. Welche Feste gefeiert werden, wie die Beerdigungen aussehen und so weiter. "Da sind interessante Dinge herausgekommen", sagt Marianne Mühlenstedt. "Wir werden das in Bächlingen auch machen." Soll heißen: Die Zusammenlegung schärft das Profil der kleineren Einheit, "und das ist nur von Vorteil", sagt Pfarrer Hermann. "Gemeinde funktioniert überall anders. Aber wenn man überall eine gute Zusammenarbeit schafft, ist das für alle eine Bereicherung."

Unter diesem Motto wird zum Jahresbeginn im Langenburger Pfarramt das neue, gemeinsame Kirchenbuch aufgeschlagen. Der erste Eintrag einer Geburt auf der dann jungfräulichen Seite wird für alle zweifellos etwas ganz Besonders sein.