Bombenstimmung auf der Baustelle

An der Bundesstraße 290 beim Schuckhof wurde die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg von Bauarbeitern entdeckt.

Gefährliche Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg sind an der B 290 bei Blaufelden aufgetaucht.

Blaufelden. 71 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges tauchen noch immer Relikte der heftigen Kämpfe im Raum Hohenlohe auf.

Jüngstes Beispiel: An der Bundesstraße 290 in der Nähe des Schuckhofes bei Blaufelden stießen Bauarbeiter auf zwei Panzersprenggranaten der US-Armee. Kampfmittelräumer bargen die Munition, die glücklicherweise keine explosiven Bestandteile mehr enthielt. Sicherheitshalber suchten die Experten mit Metalldetektoren noch die nähere Umgebung ab, wurden dabei aber nicht fündig.

Dass entlang der Kaiserstraße, wie die B 290 auch genannt wird, solche Überbleibsel des Krieges im Boden verborgen sind, kommt nicht von ungefähr: Vor allem der Streckenabschnitt zwischen Blaufelden und Rot am See war in der Endphase des Krieges heftig umkämpft.

Deutsche Truppen versuchten dort, die am 6. April 1945 von Bad Mergentheim nach Crailsheim durchgebrochenen US-Panzertruppen von ihrem Nachschub abzuschneiden. Unweit der Granaten-Fundstelle wurde am 8. April 1945 zudem ein US-Konvoi angegriffen, der 500 deutsche Kriegsgefangene nach Bad Mergentheim bringen sollte.

Arbeiten lahmgelegt

Der Munitionsfund legte die Bauarbeiten nur wenige Stunden lahm. Der Landkreis lässt derzeit von der Firma Leonhard Weiss die Straße zwischen dem Schuckhof, Engelhardshausen und von dort aus weiter nach Wiesenbach ausbauen. Das derzeit größte Straßenbauprojekt im Kreis Hall kostet 4,3 Millionen Euro, das Land beteiligt sich mit einem Zuschuss von 2,4 Millionen Euro. Beim Schuckhof sind an der B 290 zwei Links abbiegespuren geplant, bei Engelhardshausen ein Kreisverkehr. haz