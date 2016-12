Bewerbungsinitiative gestartet

Freuen sich über die Auszeichnung zum ersten "Weinhotel Baden-Württemberg" in Hohenlohe: (von links): Eigentümer Fritz Müller, Erster Landesbeamter Gotthard Wirth und Hoteldirektor Hans Günter Clement.

Das Schlosshotel Ingelfingen ist erstes "empfohlenes Weinhotel Baden-Württemberg" in Hohenlohe.

Künzelsau. Die Idee wurde am "Runden Tisch Weintourismus" bei der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg in Stuttgart geboren: Touristiker sollen ihren Gästen Empfehlungen geben können, wenn es um weintouristische Hotelunterkünfte geht. Heraus kam ein Kriterienkatalog mit typischen Ausstattungsmerkmalen für ein "Empfohlenes Weinhotel Baden-Württemberg".

Erfüllt ein Unternehmen die verlangten Weinstandards, so winkt nach Überprüfung der Angaben die Auszeichnung samt Siegel für drei Jahre. Über 47 Hotelunterkünfte in den Weinbauregionen von Baden und Württemberg tragen dieses Prädikat schon. Jetzt ist mit dem Schlosshotel Ingelfingen im Kochertal ein weiterer Betrieb dazu gekommen - der erste im Weinanbaugebiet von Hohenlohe. Als Patin steht die ehemalige Hohenloher Weinkönigin Grit I. (Grit Seber-Kraft aus Künzelsau-Nitzenhausen) dem Hotel zur Seite.

Die vom Präsidenten des Tourismusverbandes Baden-Württemberg, Justizminister Guido Wolf, unterzeichnete Urkunde wurde nun vom Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Touristikgemeinschaft Hohenlohe, dem Ersten Landesbeamten Gotthard Wirth an Hoteleigentümer Fritz Müller und Hoteldirektor Hans Günter Clement in Ingelfingen übergeben. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die uns in unserer Arbeit bestätigt", sagte Unternehmer Fritz Müller, dem auch die Weinmanufaktur Ingelfinger Fass gehört.

Die Tourismusorganisation des Hohenlohekreises engagiert sich seit vielen Jahren im Weintourismus und hat deshalb eine Bewerbungsinitiative für weitere "Empfohlene Weinhotels Baden-Württemberg" gestartet. Ziel ist es, dass zusätzliche Betriebe aus dem Weinbaugebiet Hohenlohe bei dem landesweiten Projekt dabei sein können. "Wir erhoffen uns, dass der Bekanntheitsgrad der Weinbauregion Hohenlohe insgesamt durch die ausgezeichneten Weinhotels dann noch mehr zunimmt und dadurch auch mehr Gäste die Vorzüge unserer Weinlandschaft und ihrer sehr guten Weine genießen werden", erklärt Gotthard Wirth vom Landratsamt Hohenlohekreis.

Mit dem Vinotel des Weingutes Heinz J. Schwab aus Bretzfeld-Dimbach steht bereits das nächste "Empfohlene Weinhotel Baden-Württemberg" aus Hohenlohe fest. Die Urkunde wird im Januar auf der Touristikmesse Caravan-Motor-Touristik (CMT) durch den TG-Vorstandsvorsitzenden Landrat Dr. Matthias Neth am Stand der Genießerregion Hohenlohe in der Landeshauptstadt Stuttgart überreicht werden.

Nach Mitteilung der Touristikgemeinschaft Hohenlohe haben weitere Hotels ihr Interesse an der Auszeichnung bekundet. pm