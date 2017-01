Auf der Suche nach dem Vater

Brettheim. Mitreißend, kurzweilig, abwechslungsreich - das sind Attribute, die das neue Musical von "Of Sing" aus Brettheim kennzeichnen. Die Musiker, Schauspieler, Tänzer und der Jugendchor "Of Sing" begeisterten am Samstag bei der Premiere zu "Papadia" das Publikum in der Brettheimer Festhalle.

Wer am Samstagabend im Besitz einer Karte war, durfte sich glücklich schätzen, denn innerhalb kürzester Zeit waren die über 400 Karten für die Premiere ausverkauft gewesen. Kein Wunder, denn die vorausgegangenen Musicals des Brettheimer Jugendchors hatten allesamt generationsübergreifend für große Resonanz beim Publikum gesorgt.

So waren auch dieses Mal die Erwartungen hoch - und sie wurden nicht enttäuscht.

Das mittlerweile dritte Musical-Projekt von "Of Sing" war wieder selbst geschrieben worden. "Papadia" heißt das neue Werk, auf das die Akteure viele Wochen unter der musikalischen Leitung von Tobias Pfänder und den Regisseuren Damaris und Markus Ehrmann hingearbeitet hatten. Herausgekommen ist eine temporeiche, witzige, aber auch nachdenkliche Geschichte, die von den 35 singbegeisterten Chormitgliedern sowie den Tänzern und Solisten mitreißend erzählt wurde.

Unterstützt wurde das Chor- und Schauspielerensemble von einer achtköpfigen Band, die fast vergessen ließen, dass es sich hierbei um Laienmusiker handelte. Die zum Teil selbstkomponierten Stück waren perfekt arrangiert und ließen bei den Zuschauer wahres Musical-Feeling aufkommen.

Ähnlich wie im Musical "Mamma Mia" wird auch in dieser Geschichte der Vater gesucht. Die Handlung spielt 2051, und gesellschaftlich hat sich dabei einiges verändert, denn Kinder wachsen nicht mehr bei Ihren Eltern auf, kennen also die Begriffe "Vater" und "Mutter" nicht.

Ihre wichtigste Aufgabe ist es, in Wettkämpfen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Erst als Anna auftaucht, dieses System in Frage stellt und von einem Vater erzählt, der die Menschen liebt, geraten diese Wertvorstellungen ins Wanken.

Die Suche nach diesem Vater gestaltet sich schwieriger als gedacht und gipfelt darin, dass dieser Vater sich nicht nur finden lässt, sondern sich selbst den Menschen naht. Eindrucksvoll wurde dies durch das die Zuschauer blendende Licht dargestellt. Die überbordende Freude darüber fand dann auch im finalen Lied "Die Tür ist jetzt offen" ihren Ausdruck.

Sichtlich beeindruckt zeigten sich die Zuschauer nach dem Schlussakkord. Von der "spürbaren Begeisterung der Darsteller" war in den Gesprächen nach der Veranstaltung die Rede, von der "Stilvielfalt der Musik und der gelungenen Mischung aus Gesang, Schauspiel und Tanz" sowie der durchaus "vorhandenen Gesellschaftskritik".

Das Anliegen von "Of Sing" ist es, die Liebe Gottes zu den Menschen weiterzugeben. Dies ist ihnen mit diesem Musical erneut geglückt. "Wir freuen uns darüber, dass unser Musical einen so tollen Anklang gefunden hat", resümiert Chorleiter Tobias Pfänder. "Für all jene, die keine Karte mehr bekommen haben, planen wir in absehbarer Zeit eine weitere Aufführung in der Region."

"Of Sing" ist ein Jugendchor aus Hohenlohe. Seinen Ursprung hat der Chor in der evangelischen Kirchengemeinde Brettheim. Die rund 30 Chormitglieder kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern nehmen teilweise auch Woche für Woche weite Anreisen zu den Proben auf sich. Den Mitgliedern des Chors ist es wichtig, nicht nur ihre Freude am Singen auszuüben, sondern auch die Gute Nachricht von Jesus Christus in der Welt bzw. näheren bis ferneren Umgebung zu verkünden.

Zu diesem Zweck ist "Of Sing" häufig in Gottesdiensten anzutreffen, aber auch immer wieder bei Konzerten zu sehen und zu hören.