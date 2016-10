Ansteckendes, aber harmloses Virus

Der älteste und größte Jahrmarkt weit und breit lockt noch bis Donnerstag wieder viele Tausend Menschen nach Musdorf.

Musdorf. Wenn in Crailsheim am Sonntagmorgen Menschen an Bushaltestellen stehen und sich eine Autoschlange auf der B 290 langsan nach Norden bewegt, um kurz vor Rot am See nach Osten abzubiegen, dann ist Muswiese.

Am Wochenende wurde der älteste und größte Jahrmarkt in ganz Hohenlohe-Franken offiziell eröffnet. Schon seit Samstag herrscht in dem ansonsten so beschaulichen Musdorf der Ausnahmezustand. In den Hallen, Zelten und Budengassen geht's zu wie in einem Ameisenhaufen.

Für Bürgermeister Siegfried Gröner sind das "paradiesische Zustände" und ist die heute beginnende Woche "die schönste im Jahr". Nichts ist wie sonst, alles, was nichts mit Muswiese zu tun hat, muss warten, bis dieses in seiner Art einzigartige Fest vorbei ist. Dann ist Gröner wieder Bürgermeister und alle anderen Muswiesen-Fans gehen auch wieder ihrer Arbeit nach. In der laufenden Woche geht das nicht, denn sie sind ja krank, wie Gröner ihnen gestern ausdrücklich attestierte. Sie haben das Virus Muswiesiensis, dass immer im Frühherbst in Hohenlohe und Franken ausbricht.

"Kein Gegenmittel"

Es ist seit fast 600 Jahren nachweisbar, aber man hat bis heute kein Gegenmittel gefunden, wie der Muswiesen-Mediziner Dr. Gröner bei der Begrüßung der Ehrengäste im Gewerbezelt berichtete. Darüber scheinen aber weder er noch sonst wer unglücklich zu sein, denn: So ansteckend das Virus ist, so harmlos ist es auch - und zudem nach fünf Tagen einfach weg. Wobei es in Einzelfällen, räumen erfahrene Muswiesen-Gänger hinter vorgehaltener Hand ein, schon mal zu länger andauernden Nachwirkungen kommen kann.

Doch das liege dann nicht am Muswiesen-Virus. Um welchen Virus es sich da handeln könnte, deuteten die Hohenloher Liedermacher Kurt Rösch, Paul Grönsfelder und Bernd Leidig an. Sie erzählten von einer Weisheit eines alten Hohenlohers: "Morgens kein Schnaps ist das reine Gift". Das mag sein. Aber: Zu viel davon ist an einem Muswiesenmorgen eben auch nicht bekömmlich.

Um die letzten Zweifler (Zugezogene, Eingeheiratete, Durchreisende) von der Harmlosigkeit des Virus' zu überzeugen, hob der Bürgermeister die Vorzüge der "Erkrankung" hervor: "Positive Grundstimmung und schier unendliche Festenergie". Wer will da nicht für ein paar Tage "krank" sein!

So ist es kein Wunder, dass viele Menschen der Einladung des Bürgermeisters gefolgt sind. Unter den Ehrengästen waren unter anderem die Abgeordneten Evelyne Gebhardt (Europa), Harald Ebner (Bundestag), Arnulf von Eyb (Landtag) und Dr. Friedrich Bullinger (Landtag). Keine Angst vor Ansteckung hatten auch Roland Eisele, der Leiter des Polizeipräsidiums Aalen, der Haller Landrat Gerhard Bauer, Günter Hecht, der Vizepräsident des Landesverbandes der Selbständigen, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Alfred Fetzer und, und, und. . .

Alle treffen sich in Musdorf, hat Bürgermeister Gröner mit der Erfahrung vieler Muswieseneröffnungen im Hinterkopf selbstbewusst behauptet. Wie recht er hat, erlebten die Festgäste, als sie das Gewerbezelt verließen. Es wimmelte in den Marktgassen nur so von Menschen, und aus den Pfannen von Anne (einer der Verkaufsschlager auf der Muswiese), duftete es wunderbar nach angebratenen Zwiebeln. Sie ist halt schon so was wie ein Paradies auf Erden, die Muswiese.