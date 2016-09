Am Anfang stehen nach wie vor Ideen

Mit dem jetzt eröffneten Campus Criesbach setzt die Firma Bürkert auf die "Fabrik der Zukunft". Der moderne Produktionsstandort ist verbunden mit einem Ausbildungszentrum.

Ingelfingen. Die Firma Bürkert feiert 70. Geburtstag. Das Unternehmen ist heute weltweit einer der führenden Hersteller von Komponenten und Systemlösungen für das Messen, Steuern und Regeln von Flüssigkeiten und Gasen.

Am Anfang dieser Erfolgsgeschichte stand nichts als die Ideen von Unternehmensgründer Christian Bürkert. Das hat sich bis heute nicht geändert: Am Anfang stehen Ideen. Diese Ideen bringen die Mitarbeiter von Bürkert seit mehr als 25 000 Tagen mit Wissen und Kreativität zum Fließen - bis sie in eine neue Problemlösung münden.

Eine solide technische Ausbildung, Gespür für zukünftige Markt-anforderungen und Ideen für innovative technische Lösungen waren das Kapital, mit dem Christian Bürkert nach dem zweiten Weltkrieg den Grundstein für das heutige Technologieunternehmen Bürkert Fluid Control Systems legte. Mit selbst entwickelten und gebauten Brutapparaten und Wärmeplatten für die Geflügelzucht sowie Temperaturreglern für Backöfen sammelte er erste Erfahrungen, bis er 1954 mit den ersten Magnetventilen das Thema fand, für das Bürkert bis heute steht: die Fluidik, also das Messen, Steuern und Regeln von Flüssigkeiten und Gasen.

Auf Rückgänge in Sparten wie der Fertigung von Waschmaschinen-Ventilen fand er immer eine Antwort: Eine völlig neuartige technologische Problemlösung, die neue Potenziale an anderer Stelle eröffnete. Mit den weltweit ersten kunststoffummantelten Magnetspulen, standardisierten Kabelköpfen oder der raschen Internationalisierung der Geschäftstätigkeit wuchs die Firma und mit ihr das Know-how über fluidische Systeme, Fertigungstechnologien und industrielle Automation.

Technisch scheinbar Unmögliches effizient und wirksam zu lösen sei schon immer ein wichtiges Kennzeichen von Bürkert gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Ebenso sei es die Zugewandtheit zum Kunden einerseits und seinen Mitarbeitern andererseits, so der Sprecher und Gesellschafter der Bürkert-Gruppe Andreas Bürkert. Fest verankert in der Region Hohenlohe verfügt Bürkert heute über Produktionsstandorte in Ingelfingen, Öhringen und Gerabronn, aber auch im elsässischen Triembach.

Mit dem am 17. September offiziell eröffneten Campus Criesbach setzt Bürkert in zweierlei Hinsicht auf die "Fabrik der Zukunft", wie es Heribert Rohrbeck ausdrückt, der als Geschäftsführer seit 2005 die Geschicke des Unternehmens leitet. In Criesbach ist nicht nur ein zukunftsweisender Produktions- und Logistikstandort entstanden, an dem moderne flexible Fertigungsverfahren angewandt und weiterentwickelt werden, dort investiert Bürkert mit einem zentralen Aus- und Weiterbildungszentrum auch in seine wichtigste Ressource, die Mitarbeiter von morgen. Sie kommen größtenteils aus der Region und gestalten mit ihren Ideen und ihrer Tatkraft Lösungen für die industrielle Automation und damit für die Fabrik der Zukunft.

Am Festakt zur Eröffnung nahm neben Gesellschaftern, Vertretern der Region und anderen geladenen Gästen auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann teil. "Bürkert ist ein Global Player und zugleich ein heimatverbundenes Familienunternehmen. Mit der Eröffnung des Campus legt das Unternehmen ein starkes Bekenntnis zum Standort Ingelfingen ab - und damit auch zu den eigenen Wurzeln, zur Region Hohenlohe und nicht zuletzt zum Industriestandort Baden-Württemberg.

Das neue Produktions- und Fertigungsgebäude wird den Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht, also der Produktionsweise der Zukunft. Und das Ausbildungszentrum unterstreicht den traditionell hohen Stellenwert der Nachwuchssicherung bei Bürkert", so Kretschmann.

Im Anschluss feierten etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien das 70-Jahr-Firmenjubiläum mit einem gemeinsamen Familientag unter dem Motto "We are Bürkert".

In Criesbach steht seit 2007 auch eines der vier Systemhäuser, in denen Bürkert Fluid Control Systems komplette fluidische Systemlösungen im Kundenauftrag entwickelt. Angefangen von der Ideenentwicklung und Konzeption über Prototypenentwicklung, Simulation und Systementwicklung bis hin zur Erprobung, Systemimplementation und Fertigungsplanung liegt der Entwicklungsprozess in den Händen der Bürkert-Ingenieure.

Am Ende stehe die Serienfertigung einer einbaufertigen Systemlösung, die der Bürkert-Kunde nur noch in sein Produkt, zum Beispiel einen Analysenautomaten für die Blutuntersuchung, einbauen müsse, schließt die Mitteilung pm