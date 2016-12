Altbekanntes und ganz Zauberhaftes

Ein breites Spektrum an vorweihnachtlicher Musik wurde in der Röttinger Stadtpfarrkirche geboten. Viele Kinder zeigten sich dabei voller Sangesfreude.

Röttingen. Die Stadtpfarrkirche war zum Bersten voll. Das Adventskonzert in Röttingen hat schon Tradition. Gaby Gessner eröffnete an der Orgel die Musikveranstaltung mit "Weihnachtsstimmung" von Wilhelm Rudnik. Pfarrer Gerhard Hanft begrüßte die Gäste und übergab dann das Mikrophon an Dr. Michael Gura weiter, der die Moderation durch das Konzert übernahm.

Die Kinder- und Jugendgruppen JTF-Chor (Chor des Jungen Theaters der Frankenfestspiele Röttingen) und der Kinderchor der Grundschule zeigten ihr Können mit dem Klassiker "Ihr Kinderlein kommet" und "Winterkinder", in dem der Schnee für den Bau eines großen Schneemanns herbeigesehnt wird.

Gemeinsam mit der Musikgruppe Con Lancia sangen die Kinderchöre "Weihnachtszeit, fröhliche Zeit" und "Mach die Tore auf". Ohne die Kids sang Con Lancia aus dem Musical Sister Act "I will follow Him" und das absolut überzeugende Weihnachtsessenlied "O du fette Weihnachtsgans" Alle drei Gruppen werden von Frederike Faust geleitet.

Mit den zauberhaften Stücken "Adventsfantasie" in der Roland Kernen die Lieder Macht hoch die Tür, Maria durch ein Dornwald ging und O Bethlehem, du kleine Stadt verarbeitete und "Have yourself a very merry Christmas" von Hugh Martin/Ralph Blane verzauberte das Jugendensemble das begeisterte Publikum. Dirigiert wurde das Ensemble von Nadine Lay.

Lust auf mehr gemacht

Die Stadtkapelle mit ihrem Leiter Martin Tittor führte in verlässlicher Qualität das Posaunen-Quintett "Pavane" und das von dem deutschen Stadtpfeifer und Komponisten Johann Pezel komponierte "Intrada" auf. Aus der "Weihnachtsmesse" von Hanjo Gäbler/Miriam Schäfer gab der Projektchor der Pfarreiengemeinschaft TauberGau erneut eine Kostprobe ihres Könnens. Unter Leitung von Sylvia Baumann machten sie mit den Stücken "Weiter bis nach Bethlehem", "In Bethlehem" und "Bethlehem träumt" Lust auf ihre weiteren Aufführungen. Es gab noch ein besonderes Schmankerl für die begeisterten Zuhörer. Das Jugendensemble begleitete die Solisten Frederike Faust, Maria Hofmann und Sophie Wimmer bei dem schwungvollen "The man with the Bag".

Abgeschlossen wurde das Konzert von dem Organisten Andreas Gloos mit "Orgelstück in F-Dur" und "Voluntary B-Dur", bevor er die Konzertbesucher bei dem Lied "Macht hoch die Tür" begleitete.

Begeistert von den Leistungen jeder einzelnen Gruppe gab es nicht nur nach jedem Stück, sondern vor allem am Schluss des Konzerts anhaltenden Applaus, den die Röttinger Musikgruppen sich reichlich verdient hatten. eschn