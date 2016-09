Adel mit einem Gen für Bodenhaftung

Langenburg ohne sein Schloss? Unvorstellbar. Umso mehr wurde jetzt bei einer Feier im Fürstendomizil der Wiederaufbau des Bauwerks vor 50 Jahren gewürdigt.

Langenburg. Dass Philipp zu Hohenlohe-Langenburg von seinem im März 2004 weit vor der Zeit gestorbenen Vater Kraft nicht nur den Fürsten-Titel und die Verantwortung für ein Baudenkmal ersten Ranges geerbt hat, sondern auch das Gen der hohenlohischen Bodenhaftung, beweist eine Anekdote, die noch heute gerne im Familienkreis kolportiert wird: Als der drei Jahre alte Knirps mit seinen Eltern an der englischen Küste in Cornwall zur Sommerfrische weilte, erklärte der Bub, dass er jetzt "viel lieber daheim an der Joogschd" wäre.

Sein Wunsch ging schließlich dauerhaft in Erfüllung - mitsamt der Lust und Last, die ein solches Bauwerk mit 63 450 Kubikmetern umbauter Raum, 418 Fenstern, rund 4100 Quadratmetern Dachflächen und 14 300 Quadratmetern Außenfassade mit sich bringt.

Kein Wunder, dass Fürst Philipp angesichts von endlosen Baustellen zuweilen "von einem ganzen Tag ohne Handwerker träumt", wie der Chef des Langenburger Fürstenhauses bei einer Feier zum vor 50 Jahren weitgehend abgeschlossenen Wiederaufbau des anno 1963 bei einem Brand zu 40 Prozent zerstörten Schlosses sagte.

Wie ein roter Faden zog sich durch die Reden im Barocksaal des Schlosses, wo das Duo "Tirando" mit ausgesuchten Schloss-Songs aufwartete, der bewundernswerte Mut des seinerzeit erst 27 Jahre alten Fürsten Kraft: Er wollte den Stammsitz seines Hauses zum Kostenpunkt von sechs Millionen Mark wieder im alten historischen Glanz erstrahlen lassen - und trennte sich zur Finanzierung des Mammutprojekts von etlichen Ländereien und vom Weikersheimer Schloss. Damit stellte der damalige Schlossherr das "Herzstück des Hohenloher Landes und eine Perle für ganz Baden-Württemberg wieder her", wie Regierungspräsident Wolfgang Reimer rühmte, in dessen Zuständigkeit auch der Denkmalschutz fällt: "Mancher Oberbürgermeister gibt spätestens beim zweiten Viertele zu, dass ihn die Denkmalschützer vor schlimmen Bausünden bewahrt haben" - was Fürst Philipp postwendend und zugespitzt relativierte: "Hätte es schon im 16. Jahrhundert ein Landesdenk malamt gegeben, dann stünde heute nur eine kleine, miese Burg in Langenburg."

"Durch Herausforderung zu neuer Stärke" - so übersetzte Michael Hörrmann, als Geschäftsführer für die staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg zuständig, den Wahlspruch "Ex flammis orior" ("Aus den Flammen steige ich empor") des Hauses Hohenlohe. Das Schloss auf dem langen Berg spiele nicht nur für die Langenburger Bürger eine große Rolle bei der "gefühlten Wohn- und Lebensqualität" und als ein "Stück Heimat für alle." Überhaupt belegen einschlägige Umfragen, dass 94 Prozent aller Bürger wünschen, Schlösser und Burgen "bevorzugt zu erhalten" - noch vor den kirchlichen Bauten.

Plaudern aus dem Nähkästchen

Die Einheit und Verbundenheit von Schloss und Stadt hob Bürgermeister Wolfgang Class hervor - wobei Class angesichts der enormen Unterhaltungskosten "gottfroh ist, dass das Schloss nicht der Stadt gehört - ein Fürst passt da auch viel besser dazu als ein Schulz." Der Kommune bleiben damit auch Versicherungsprämien erspart, mit denen die Sparkassenversicherung (SV) auch für das Schloss in Langenburg wie schon nach dem Brand 1963 die Risiken minimiert. Deren Vorstandsmitglied Dr. Klaus Zehner listete insgesamt 192 Burgen- und Schlossbesitzer als Kunden seines Unternehmens auf.

Fürst Philipp und seine Mutter Charlotte plauderten bei einer Talk-Runde munter aus dem Nähkästchen - und offenbarten Amüsantes und Überraschendes zum Wiederaufbau des Schlosses.

Nicht mehr zu klären ist, warum 1965 ausgerechnet Badewannen und Kloschüssel die ersten Aussteuer-Einkäufe nach der Fürstenhochzeit waren. Relativ gesichert ist dagegen, dass seinerzeit für die vielen Handwerker im Schloss (unter ihnen Männer aus Malaysia, die die Blitzableiter installierten) mehr Bier geliefert wurde als für alle Langenburger Wirtschaften zusammen. Und mit dem damaligen Heizölpreis von drei Pfennig ist zu erklären, warum die im Beton verlegten, heutzutage kaum mehr erreichbaren Rohre in der außerhalb neu gebauten Heizzentrale zunächst ausgiebig die Keller wärmten.

Die Fürstenfamilie stellte nach der Brandkatastrophe in Langenburg durchaus Überlegungen an, den Wohnsitz auf Schloss Weikersheim zu verlegen. Das Herz von Fürst Kraft hing aber an Langenburg. Und die damalige Fürstin und heutige Baronin Charlotte von Twickel ist stolz darauf, wie sich auch die nächste Generation um das Schloss kümmert: "Macht weiter so." haz