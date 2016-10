85 Meter langer Tunnel in Planung

Der Rohbau des Diak-Neubaus steht. Direkt dahinter ist das Hochhaus und links daneben die Schwäbisch Haller Kinderklinik zu sehen. © Ufuk Arslan

Der Rohbau des Diak-Neubaus steht. Mitarbeiter feierten jetzt Richtfest im neuen Bettenhaus. Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Lenke informierte über den Baufortschritt.

Schwäbisch hall. Aus dem jährlichen Mitarbeiterfest des Haller Diakoniekrankenhauses (Diak) wurde ein Richtfest im neuen Bettenhaus. Rund 400 Mitarbeiter haben das Gebäude in Beschlag genommen und dort gefeiert, wo später einmal die Cafeteria sein wird.

"Die grobe Struktur ist sichtbar, die Mauern sind gesetzt, was statisch notwendig ist, das steht", erläutert Pfarrer und Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Lenke. Die Struktur der Zimmer lässt sich derzeit noch nicht erkennen, die Arbeiten zur technischen Ausstattung laufen, Leitungen und Kabel für Wasser, Heizung, Strom werden gelegt.

Rund 60 Prozent der Arbeiten am ersten Bauabschnitt sind bereits vergeben, erläutert Lenke. Ziel: 2016 sollen der Rohbau geschlossen, die Fenster drin und bis Ende 2017 das Bettenhaus bezugsfertig sein. Anfang 2018 finden Probeläufe statt.

Was kommt ins Bettenhaus? Wie der Name schon sagt: 330 Betten. Unten sitzen Küche, Lager, Labor und Apotheke. Im Erdgeschoss werden Untersuchungsbereiche untergebracht. Die vier Geschosse darüber füllt der Pflegebereich. Die Planung für den ersten Bauabschnitt wurde 2015 optimiert, indem das Labor vom zweiten in den ersten Abschnitt verlegt wurde. "Die größte Herausforderung im ersten Bauabschnitt war bislang die Vorbereitung der Baugrube mit dem Hangverbau. Der Hang wurde mit 70 Bohrpfählen gesichert, die bis zu 30 Meter tief verankert wurden", erläutert Lenke und nennt weitere Zahlen. Die Pfähle wurden mit 306 Ankern und 2,4 Millionen Kilogramm Zement im Hang befestigt. Insgesamt sind 90 000 Kubikmeter Erde ausgehoben worden. Die Gründung des Bettenhauses erfolgte auf 99 Pfählen. Für das Gebäude wurden 25 000 Kubikmeter Beton und 2500 Tonnen Stahl verarbeitet. Aus brandschutzrechtlichen Gründen musste ein Weg zwischen Gebäude und Hang für eine Feuerwehrzufahrt geschaffen werden.

Wie geht es nach dem ersten Bauabschnitt weiter? Lenke rechnet nach Beendigung des ersten noch mal mit rund fünf Jahren für den zweiten Bauabschnitt. Dafür wurde die Planung optimiert, um diesen günstiger und kompakter zu gestalten, um rund 20 Millionen Euro einzusparen. Danach wird das Waldhaus aus den 70er-Jahren erneuert, das Hochhaus abgerissen, und ein kompakter Neubau entsteht zwischen Bettenhaus und Kinderklinik. Operationssäle werden saniert. "Das Sozialministerium hat dazu bereits signalisiert, dass dies ein gangbarer Weg ist", sagt Lenke.

Derzeit rückt beim zweiten Bauabschnitt das Thema Tunnelbau in den Vordergrund. Es werde eine Verbindung zur Ver- und Entsorgung für Essenswege, Patiententransport zwischen Waldhaus, Kinderklinik und Bettenhaus gebraucht. Diese sei unabhängig vom Standort des zweiten Bauabschnitts notwendig, da die Ver- und Entsorgung des Hochhauses und der Kinderklinik ohnehin für mehrere Jahre gegeben sein müssten, macht Lenke deutlich. Ziel: Der erste Bauabschnitt des 85 Meter langen Tunnels soll Anfang 2018 fertig sein. Kosten: rund 900 000 Euro.

Der zweite Bauabschnitt wird nach und nach feiner geplant, um dies dann mit Preisen zu hinterlegen, und so Förderanträge für den zweiten Baubschnitt stellen zu können. 2016 läuft die Abstimmung mit dem Ministerium, in welchen Schritten, welche Anträge zu stellen sind. Spätestens Ende 2017 sollen Anträge rausgehen, um ins Krankenhausprogramm 2018 aufgenommen zu werden. cus