2016 wird Geburtenrekord angepeilt

Das Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall belegt erneut Topplätze auf der Gesundheits-Liste des Magazins "Focus".

Schwäbisch Hall. Im Sonderheft "Gesundheit - Top-Kliniken" (November/Dezember 2016) veröffentlichte das Münchner Nachrichtenmagazin Focus eine Liste der führenden nationalen und regionalen Kliniken.

Das Diakonie-Klinikum gehört mit zu den 396 Top-Krankenhäusern in Deutschland. In Baden-Württemberg gehört es mit seinem Leistungsangebot zu den 55 besten Krankenhäusern, wobei sich das Diakonie-Klinikum im Vergleich zum Vorjahr von Platz 48 auf Platz 41 nochmals verbessern konnte.

Die Ergebnisse des Klinikrankings stützen sich auf das unabhängige Recherche-Institut "MINQ" (Munich Inquire Media). Hierbei wurden Daten von 1143 Krankenhäusern ausgewertet. An der Umfrage nahmen mehr als 14 000 niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie die Chefärzte aller befragten Fachkliniken und Abteilungen teil.

Unter anderem wurden Kriterien wie die Erfahrung in Form von Fallzahlen, ein nachhaltiger Behandlungserfolg, die Anzahl betreuender Ärzte, Qualifikation der Pflege, die Patientenzufriedenheit und Hygienestandards der Kliniken abgefragt. Mit einbezogen wurden auch die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichte der Häuser sowie die Ergebnisse einer Befragung der Techniker Krankenkasse. An dieser gaben rund 398 000 Versicherte ihre persönlichen Eindrücke zu medizinisch-pflegerischen Versorgung, Kommunikation, Unterbringung und Organisation ab.

Auch in diesem Jahr erhielt die von Prof. Dr. Andreas Rempen geführte Geburtsklinik in der "Klinikliste Geburten" und das Diakonie-Klinikum als "Top Regionales Krankenhaus" einen Platz unter den Besten. Dazu sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. phil. Frank Mau: "Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Freude."

Der anerkannte Geburtsspezialist Prof. Dr. Rempen hebt sich mit seinem Team schon seit langem vom bundesweiten Trend in der Geburtsmedizin ab. So verzeichnete die Haller Geburtshilfe auch in geburtenschwachen Jahren stets überdurchschnittlich hohe Geburtenzahlen. Als anerkannter Spezialist für vorgeburtliche Ultraschalluntersuchungen und Risikogeburten, egal ob bei Mehrlingsgeburten oder bei Kindern mit vorgeburtlichen Erkrankungen, suchen viele Eltern Rat und Hilfe in der Schwäbisch Haller Frauenklinik.

Mit der angeschlossenen Klinik für Kinder und Jugendliche, steht mit Prof. Dr. Andreas Holzinger ein ausgewiesenes Expertenteam von Kinderärzten für so genannte "Frühchen" bereit und rundet damit das Angebot für werdende Eltern ab. Laut Focus-Magazin wünschen sich Eltern eine Geburt mit moderner Technik, die genügend Platz lasse, um sich wohlfühlen zu können. Die Geburtsklinik im Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall scheine den Wünschen der Eltern entgegen zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Diak, denn "im Jahr 2016 konnte bereits Ende September, mit der Entbindung der kleinen Svenja, die 1000. Geburt verzeichnet werden".

Das Diak erwartet für 2016 einen Geburtenrekord und liegt bereits im November weit über den Geburtszahlen der Vorjahre. pm