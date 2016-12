2016 sportlich ein herausragendes Jahr

Auf ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr blickt der TSV Röttingen zurück. Ein weiterer Höhepunkt der Jahresfeier war die Aufführung des Theaterklassikers "Dinner for One".

Röttingen. Aus terminlichen Gründen kehrte der mit 516 Mitgliedern größte Verein des Taubertalstädtchens zu seinem traditionellen Termin, dem 2. Weihnachtsfeiertag, für seine Weihnachtsfeier, Bingo-Spiel und Theateraufführung zurück.

Nach dem besinnlichen Teil ließ Vorsitzender Volker Hofmann das sehr erfolgreiche Jahr Revue passieren. Neben dem bisherigen Aushängeschild, der Volleyball-Damenmannschaft in der Landesliga, haben sowohl die Jugend als auch die Herren der Abteilung gewaltig aufgeholt, und die Fußballer der Spielgemeinschaft Tauberrettersheim/Röttingen kehrten gar in die Bezirksliga zurück.

Auch bei der Jugend geht man gemeinsam mit Bieberehren, Creglingen und Tauberrettersheim auf Punktejagd. Dank der neu ausgebildeten Trainerin im Fitness-Aerobic-Bereich, Angelina Lochner, kann das Angebot erweitert werden, und es finden wieder gut besuchte Kurse sowohl für Kinder als auch Erwachsene statt.

Hofmanns Dank galt neben dem an die Stadt Röttingen vor allem den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Gönnern. Da im kommenden Jahr wieder Wahlen anstehen, bat er schon heute darum, sich auch in den nächsten Jahren in den Dienst des Vereins zu stellen.

Seit 20 Jahren Theater

Nach der Ehrung verdienter Mitglieder und dem von Michael Dörschner erstmals moderierten Bingo-Spiel ging es zum unterhaltsamen Teil, der Aufführung des Einakters "Dinner for One" über. Seit der Neugründung im Jahre 1997 sorgte die in diesem Jahr personell etwas reduzierte TSV-Laienspielgruppe zum 20. Mal für den lustigen Teil des Abends.

Unter der Regie von Harry Rösch, der gleichzeitig die Rolle des Butlers James übernommen hatte, stand "Der 90. Geburtstag" besser bekannt unter dem Titel "Dinner for One" auf dem Spielplan.

Bei dem Silvesterklassiker handelte es sich um einen Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton mit seiner Partnerin May Warden. Ursprünglicher Autor des Sketches ist der Brite Lauri Wylie. Miss Sophie (Heike Hofmann) feiert ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr hat sie dazu ihre vier engsten Freunde eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom.

Wahre Lachsalven

Sie waren jedoch alle bereits verstorben, weshalb Butler James ihre Rollen übernehmen musste und mit zunehmend Betrunkenheit sehr zur Belustigung beitrug. Er hatte zwar keine Sprechrolle, doch als liegender Tiger sorgte Klaus Haag als Stolperfalle für Butler James für wahre Lachsalven. Das begeistere Publikum würdigte die tolle schauspielerische Leistung des Trios - der Einakter wurde getreu dem Original komplett in englischer Sprache aufgeführt - mit Szenenapplaus und am Ende mit lang anhaltendem Beifall. Die Rolle des Vorsprechers bei der Einleitung übernahm Armin Betz. Als Souffleuse fungierte Julia Rösch, für Ton und Licht war Bernhard Heim zuständig.