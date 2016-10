Zeit für Barmherzigkeit

Walldürn/Freiburg. Die Wallfahrtsorte im Erzbistum Freiburg beteiligen sich vom 7. bis 9. Oktober mit einem vielfältigen Programm am von Papst Franziskus ausgerufenen Jahr der Barmherzigkeit. Mit einer Mischung aus Gottesdiensten, Gebeten, Begegnungen, Katechesen und Gesprächen sowie dem Sakrament der Versöhnung besteht für Interessenten die Gelegenheit, sich ganz bewusst auf die Barmherzigkeit einzulassen. Auch Walldürn als größter Eucharistischer Wallfahrtsort nimmt mit zahlreichen Terminen teil.

Donnerstag, 6. Oktober: Eucharistische Anbetung in der Basilika. Zwischen 8.30 und 18.30 Uhr in der Stille und von 19 bis 20 Uhr mit Musik und Texten.

Freitag, 7. Oktober: Das Programm beginnt mit einer Katechese für die Firmanden von 18 bis 19.30 Uhr im Walldürner Pfarrheim. An diesem Herz-Jesu-Freitag gibt es auch um 18:30 Uhr eine heilige Messe mit anschließender Eucharistischer Anbetung in der Basilika. Im Anschluss finden im Pfarrsaal von 19.30 bis 21 Uhr ein biblischer Impuls und Gespräche zum Thema: "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer", dem Leitwort der diesjährigen Wallfahrt zum Heiligen Blut, statt.

Samstag, 8. Oktober: Den Auftakt bilden erneut Katechsen für die Firmanden jeweils zeitgleich von 10 bis 11.30 Uhr im Pfarrsaal Walldürn, im Bürgerhaus Rippberg und im Pfarrzentrum Altheim. Um 15.30 Uhr findet in der Kapelle St. Josef im Geriatriezentrum Walldürn eine Eucharistiefeier mit den Bewohnern des Pflegeheims unter dem Thema "Barmherzigkeit leben" statt. Um 16 Uhr gibt es in der Kirche St. Valentin in Altheim ein Kleinkindgottesdienst zum Thema: "Der barmherzige Samariter". In der Basilika wird um 18.30 Uhr die Eucharistie gefeiert und im Anschluss findet um 19.30 Uhr eine Lichterprozession statt.

Sonntag, 9. Oktober: Zum Abschluss finden Eucharistiefeiern um 8 und 9.30 Uhr in der Basilika und um 10.30 Uhr in St. Marien statt.

Zu diesem Wochenende sind Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche aus der gesamten Seelsorgeeinheit Walldürn und der Umgebung, sowie darüber hinaus auch alle Pilger eingeladen.

Auch die gestaltete Eucharistische Anbetung "Stay & Pray - bleiben und beten" am Freitag, 21. Oktober, ab 19.15 Uhr in der Basilika wird inhaltlich auf das Thema "Barmherzigkeit" ausgerichtet sein. Impulse, Stille, Bibelstelle, meditative Texte, freie Fürbitten und moderne geistliche Lieder bestimmen den Ablauf dieser Stunde.