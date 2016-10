Wahnwitzige Komödie sorgte für Lacher

"Die Balkonszene" heißt das Stück, mit dem das Dürmer Theaterprojekt in diesem Jahr auf die Bühne geht. Die Premiere war am Freitag.

Walldürn. Im Rahmen von fünf Abendveranstaltungen findet auch in diesem Jahr - zum 10. Mal - die traditionelle Theateraufführung des Dürmer Theaterprojekts statt. Die erste Aufführungen fand am Samstagabend bei "ausverkauftem Haus" im großen Saal des "Hauses der offenen Tür" statt. Für die nahezu 200 Besucher wurde die Aufführung zu einem großartigen und begeisternden Erlebnis, wie insbesondere der Schlussapplaus beeindruckend dokumentierte. Die zweite Aufführung fand am Sonntagabend statt. Aufgeführt mit großartigem schauspielerischem Können das Bühnenstück "Die Balkonszene", eine wahnwitzige Komödie von John Chapman & Anthony Marriott. Im Verlauf des Stückes durften alle neun Akteure auf der Bühne immer wieder spontanen Szenenapplaus sowie einen lang anhaltenden Schlussapplaus als verdientes äußeres Zeichen der Anerkennung von Seiten des begeisterten Publikums entgegennehmen.

Zum Inhalt : Die weltberühmteste Balkonszene der Weltliteratur spielt in Verona. Nicht ganz so romantisch, dafür aber umso komischer spielt sich die Londoner "Balkon-Szene" in der gleichnamigen Komödie von John Chapman und Anthony Marriott ab. Da heißt das Paar Jeremy Grover und Constanze Beauchamps - und das Ganze spielt sich nicht zwischen den Familien hoher Adelshäuser ab, sondern in einem Partnervermittlungsbüro in London.

"Hoffungsloser Fall"

Jeremy ist schwer vermittelbar und hat schon 22 Kandidatinnen verschlissen und sich nun in Constanze, die Chefin der Agentur, ver-liebt. Die an ihn gerichteten Spezialbriefe für hoffnungslose Fälle hat er offensichtlich völlig missverstanden. Miss Beauchamps hat jedoch gar keine Lust auf Jeremy, den dichtenden Junggesellen mit der Kundennummer GJM2897. Ein Earl, eine Countess, ein Pastor und ein Polizist sorgen im Verlauf des zweieinhalbstündigen Theastücks für weitere Verwirrungen, und das Chaos nimmt seinen Lauf, endet aber doch mit einem "Happy End".

Als Mitwirkende auf der Bühne zu gefallen wussten: Andrea Kehl als Agenturchefin Constanze Beauchamps, Markus Mechler als dichtender Junggeselle Jeremy Grover, Karin Galm als persönliche Assistentin und Privatsekretärin Diana Price, Heike Hefner als spanisches Hausmädchen Anna-Maria Lopez, Kurt Scheuermann als Sir Godfrey, Earl of Harpenden, Rita Müller als dessen Ehefrau Sybill, Countess of Harpenden, Bertram Günther als Sergeant Hill von der Mordkommission London, Erhard Lang als Kanonikus Fitch und Gerda Schmidt als Elsie Meadows.

Als Souffleuse fungieren Birgit Bleifuß und Birgit Lang, für Bühnenbau/Technik zuständig sind Wolfgang Nau und die Mitglieder des Theaterprojekts, verantwortlich für Plakatentwurf und Bühnenbild sind Erhard Lang und Wolfgang Nau, und für Pressearbeit und Werbung zuständig waren im Vorfeld Karin Galm und Bertram Günther.

Zu Beginn der ersten Vorstellung sagte Bertram Günther, dass die diesjährige Aufführung die bereits zehnte Theateraufführung der Dürmer Theaterprojekts seit 2002 ist. Zum Abschluss der Vorstellung stellte er dem begeisterten Theaterpublikum die Akteure auf der Bühne sowie die vielen fleißigen Helfer vor und hinter den Kulissen vor.