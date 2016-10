Vorstand einstimmig im Amt bestätigt

Altheim. Der CDU-Ortsverband wählte bei einer Versammlung am Mittwochabend im VfB-Sportheim zunächst vier Altheimer Vertreter für die Wahlkreisvertreterversammlung zur Bundestagswahl im Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber zu bestimmen, die am Freitag, 18. November, in Osterburken über die Bühne geht.

Unter der Regie von CDU-Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff und mit ergänzenden Erläuterungen vom Kreisvorsitzenden Ehrenfried Scheuermann wurde der Punkt zügig abgewickelt. Scheuermann informierte die Mitglieder hierbei darüber, dass das Vorschlagsrecht eines CDU-Kandidaten wechselseitig von den Kreisverbänden Tauber und Odenwald wahrgenommen werde. Heuer sei hierfür der Tauberkreis zuständig. Einer erneuten Nominierung von Alois Gerig stünde aber nichts im Wege. Er sei ein kompetenter Vertreter des Wahlkreises, lobte Scheuermann MdB Alois Gerig. Daneben möchte man das letztmals gute Ergebnis des Kreises wiederholen. Es sei zu wünschen, dass auch Margaret Horb und Nina Warken über einen guten Listenplatz der Wiedereinzug in den Deutsche Bundestag gelingen möge.

Danach verlief ebenso zügig die Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands. Hierbei wurde der gesamte Vorstand in seinem Amt einstimmig bestätigt. Dem Ortsverband wird somit weiterhin Bernd Müller vorstehen und sein Vertreter ist wiederum Herbert Kempf. Der weitere Vorstand setzt sich zusammen: Schatzmeister Georg Sans, Schriftführerin Jasmin Sommer und Pressereferent Paul Popp.

Ortsvorsitzender Bernd Müller betonte in seinem Rechenschaftsbericht, dass die Hauptarbeit in der abgelaufenen Berichtszeit durch die gewählten Altheimer CDU-Vertreter im Ortschaftsrat und Gemeinderat sowie Ausschüsse stattfand. Weiter gab es Aktionen wie Vorstellung der CDU-Kandidaten zum Gemeinde- und Ortschaftsrat, Organisation der Wahlkreismitgliederversammlung in Altheim, Teilnahme am Kreisparteitag in Mudau oder Vorstandssitzungen.

Schatzmeister Georg Sans berichtete von einer bescheidenen Finanzlage, was Prüfer Siegfried Schmitt bestätigte. Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff attestierte dem Ortsverband ordentliche Arbeit geleistet zu haben, wofür er seinen Dank aussprach. Auf seinen Antrag hin wurde dem Vorstand einstimmige Entlastung erteilt.

Bei den satzungsgemäßen Neuwahlen wurde der komplette Vorstand wieder gewählt. Als Kassenprüfer wurden Siegfried Schmitt und Wilhelm Weber erneut bestätigt. Beisitzer sind: Anton Bopp, Leo-Hubert Kappes, Hubert Mühling, Markus Rudolf, Lothar Weber sen., Ludwig Czerny, Christoph Mahler, Clemens Schmitt und Josef Seitz. Mit den Wahlen der Delegierten und Ersatzleute für kommende Kreisparteitage endeten die Wahlen.

Örtliche Themen besprochen

In der folgenden Diskussion kamen vorwiegend örtliche Themen wie Abwicklung des Depots, Abhaltung von Bürgerversammlungen, Errichtung von Windkraftanlagen, Installieren von Geschwindigkeits-Messgeräten an stark frequentierten Ortseingängen und Sensibilisierung der Jugend zur Arbeit in der Partei zur Sprache. Ortsvorsitzender Bernd Müller dankze abschließend allen, die sich für die CDU einbringen. pp