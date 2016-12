Viele Turbulenzen im Hotel „Seeblick“

In Gottersdorf:

Die Theateraufführungen der "Seehasen" in Gottersdorf sorgten bei den Besuchern für Kurzweil und gute Unterhaltung. Und am Ende gab es den verddienten Applaus.

Gottersdorf. Theater zum auf die Schenkel klopfen: Mit originellen Stücken wartete die Laienspielgruppe des Gottersdorfer Heimat- und Freizeitvereins "Seehasen" am Montag- und Dienstagabend in der Gottersdorfer Schule auf. Am Montag erfreuten die Kinder- und die Jugendtheatergruppe die vielen Besucher.

"Wie niedlich!", hörte man immer wieder jemanden aus dem Zuschauerraum rufen, als die Kinder im Vorschulalter das Stück "Freude in der Weihnachtszeit" spielten. Elias Schurz, Lara Weber, Julien Schieser, Lea Ockenfels, Len Remmler und Linus Mairon begaben sich gemeinsam erfolgreich auf die Suche nach der Freude des Weihnachtsfests. Einstudiert hatten das kurzweilige Stück mit den Kindern Cornelia Schieser und Silas Horn.

Bei der Darbietung der Schulkinder war Weihnachten ernsthaft in Gefahr. Denn der Weihnachtsmann hatte sein Gedächtnis verloren. Doch am Ende ging alles gut: Der Hilfsengel (Sophia Peper) schaffte es dank dem Osterhasen (Eva Bundschuh), dass dem Weihnachtsmann (Tom Peper) sein Beruf wieder einfiel. Das freute natürlich auch die Engel Nummer 1 (Melina Meeh) und Nummer 2 (Lina Zang). Für die Einstudierung von "Als der Weihnachtsmann sein Gedächtnis verlor" von Andreas Kroll zeichnete Katja Ockenfels verantwortlich.

Originell und witzig

Mit dem dann folgenden Stück "Sonnenschein statt Seeblick oder Fast wie im Film", verfasst von dem heimischen Autorenduo Katja und Alex Ockenfels könnte die Laienspielgruppe auf Tournee ziehen. Die Handlung weist auf, was gutes Bauerntheater auszeichnet: Originalität, Witz und Abwechslungsreichtum. Das Publikum fieberte mit, lachte begeistert und nahm es mit Humor, wenn ein Darsteller mal einen Texthänger hatte.

Hotelbesitzer Wolfgang Winkelmann (Fabian Berger) muss aus finanziellen Gründen sein Hotel "Seeblick" an die Hotelkette "Sonnenschein" verkaufen. Das passt seinen Angestellten Zimmermädchen Marie (Gina Bodirsky) und der Animateurin Jessy (Hannah Wacker) ganz und gar nicht. Denn die Hotelkette Sonnenschein ist für schlechte Arbeitsbedingungen bekannt.

Auch Fräulein Fürst (Cornelia Schieser) ist von den Verkaufsplänen des Hoteldirektors nicht begeistert. Seit 27 Jahren ist sie regelmäßig Gast in dem Hotel. In den vergangenen Jahren nahm sie ihren Neffen Benjamin Blume (Jens Bodirsky) in den Urlaub mit. Die weiteren Hotelgäste Hans-Dieter Schmitz (Simon Westrich) mit Gattin Gabi (Sandra Gramlich) sowie der auf Frauensuche befindliche Bauer Anton Schuster (Johannes Peper) interessierten sich eher für die Damenwelt im Hotel.

Rätselhafte Dinge ereigneten sich unerklärter Weise im Hotel. Cocktails mit Rizinusöl, Kakerlaken, Gespenster, verschwundene und auf rätselhafte Weise wieder aufgetauchte Unterwäsche rufen Benjamin Blume auf dem Plan, der als Ermittler die oder den Täter zu finden verspricht.

Am Ende waren alle irgendwie schuld an allem. Frau Kessler (Katja Ockenfels) von der Hotelkette Sonnenschein lässt den Kaufvertrag platzen. Frau Fürst heißt nicht nur so, sondern hat wirklich viel Geld, mit dem sie dem Hoteldirektor finanziell aus der Patsche hilft.

Außerdem macht sie ihr Liebesverhältnis zum Hoteldirektor öffentlich. Anton liebt das Zimmermädchen Marie und umgekehrt und der Macho-Ehemann Hans-Dieter Schmitz ist von seiner Frau gezähmt worden. Und abschließend gab es ein Happy End und Applaus ohne Ende!