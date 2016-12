Verhalten optimistisch ins neue Jahr

Ihre traditionelle Jahresabschlussfeier in der Kirnauhalle nutzte die Firma Perga-Plastic auch zur Ehrung verdienter Mitarbeiter. Außerdem gab es einen Rückblick.

Altheim. Geschäftsführer Martin Wilhelms leitete den Abend mit seiner "Ansprache zur Lage der Nation" ein; er richtete das Augenmerk auf wesentliche Ereignisse des ausklingenden Jahres und verband sie mit einem Ausblick auf 2017. Für das seinem Ende entgegen gehenden Geschäftsjahr 2016 attestierte er dem 1970 gegründeten Unternehmen, "auch heuer wieder erfolgreich gewesen zu sein". Dennoch vollzog sich auf einigen Absatzmärkten ein struktureller Wandel, der zu rechtzeitigem Einschreiten zwang.

Starkes Wachstum

Mitarbeiterehrungen bei der Firma Perga Plastic Geschäftsführer Martin Wilhelms ehrte bei der Feier Mitarbeiter: Seit fünf Jahren gehören Michelle Baumann, Marichel Hevike, Jegor Link, Martin Sawalloch, Juri Schreider, Elisa Stark, Jörg Vogler, Joanna Wrobel und Mahmut Yilmaz zur Firma. Auf zehn Jahre können Irina Eichholz, Vitalij Eichholz, Martin Endres, Brigitte Fischer, Silke Hofmann, Angelika Käss, Christin Krepel, Nexhat Mergja, Ramadan Mergja, Judylain Müller und Klaus Nagel zurückblicken. Für 20-jährige Treue zum Unternehmen wurden bei der Feier Alexander Beis, Sybille Czerny, Klaus Dörzenbach, Karin Kegelmann, Dieter Link, Thomas Schnupp und Anja Schwarz geehrt. Helmut Tix gehört seit 40 Jahren zum Betrieb. In den Ruhestand verabschiedet wurde Bernhard Hansmann, der für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurde. Zwischen 2000 und 2011 trug er als Vorstandsmitglied mit dazu bei, dass Perga-Plastic nach einigen schwierigen Jahren wieder in ruhigere Fahrwasser geführt wurde.

Im seit 2014 intensiver verfolgten Segment "Industriefolie", in dem man sich um die bezüglich Hygiene festgelegten Vorschriften des Gesetzgebers kümmert, konnte man ein Plus von sechs Prozent verbuchen und sei damit "stärker als der Markt gewachsen". Die in diesem Gebiet umso bedeutsamere Exportquote sei auf einen Anteil von über 30 Prozent angestiegen.

Unter den einzelnen Verpackungsprodukten erwies sich der Fleischerbedarfsgroßhandel als "Zugpferd" und blieb nicht zuletzt dank aktivem Außendienst stabil. Dafür bekam der Verpackungsgroßhandel die öffentliche Debatte rund um die seit April 2016 im Handel kostenpflichtigen und seitdem in weit geringerer Stückzahl verkauften Plastik-Tragetaschen zu spüren: "Die Rückgänge betrafen gerade Konfektion und Druckerei", hielt Martin Wilhelms fest.

Alles in allem gehe man jedoch davon aus, den aktuellen Standard auch halten zu können, zumal der Vertrieb mit fast 20 000 Tonnen Absatz sein Soll erreicht habe. Über das Jahr gerechnet, seien alle Quartale "in etwa gleich gut gewesen". Bezüglich Qualitätsmanagement konnte "die Perga" auf die mit der Note "sehr gut" bestandene DIN-Norm ISO 9001-2015 sowie das Audit im Hygienebereich BRD/IoP zurückblicken; ferner wurde das Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50001 im Mai rezertifiziert.

Die 2014 genehmigten Investitionen im Wert von rund drei Millionen Euro betrafen die inzwischen fertiggestellte Produktionshalle sowie die voraussichtlich im Januar an den Start gehende Extrusionsanlage "E30".

Verhaltener Optimismus

Nachdem Wilhelms der Belegschaft gedankt hatte, kündigte er für das neue Jahr "verhaltenen Optimismus zu neuen Ufern" an.

Der solide Auftragsbestand und die solide Bilanz für 2016 sprechen wie auch erfahrene Fachkräfte dafür - von denen Martin Wilhelms gleich deren 29 für langjährige Zugehörigkeit zum Betrieb ehrte (siehe Infobox).

Als besondere Überraschung sorgte Alleinunterhalter Enzo Paolo mit manchem Kniff auf seiner Trickkiste für Furore und verkürzte die Zeit bis zur langen Bar-Nacht. ad