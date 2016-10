Amorbach. Marktreiben herrschte am Wochenende in Amorbach: Beim 182. Wendelinusmarkt wurde ein buntes Programm geboten. Höhepunkt war die traditionelle Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadtmitte. Dabei galt das Hauptinteresse der neuen Drehleiter.

Die Markttage wurden am Donnerstag mit einer Buchausstellung des Heimat- und Geschichtsvereins eröffnet. Am Freitag fand der traditionelle Fackelzug des Modernen Musikzug des Carnevalclub statt, der Betrieb beim Vergnügungspark am Schlossplatz begann. Auch der Festbetrieb in den Sandsteinkellern lief an.

Am Samstag fanden diverse Führungen sowie der Kunsthandwerker, Floh-, und Bauernmarkt statt. Der Jolle-Stadl wurde mit einer großen Party eröffnet. Der Abschluss des Sonntags bildete in der Stadtpfarrkirche ein Orgel- und Chorkonzert "Crescendo". Traditionsgemäß bildet die Bauernversammlung am Montag den Abschluss der Markttage. fm