Stadteingang bekommt neues Aussehen

Mit der Sanierung der Unteren Vorstadtstraße macht sich die Stadt an einer der schlechtesten Straßen in der Kernstadt an die Arbeit. Der Plan zeigt das Vorhaben mit dem neuen Zugang zum Bettendorfring (links oben). Im kommenden Jahr fällt der Startschuss.

Die Arbeiten zur Sanierung und Neugestaltung der Untereren Vorstadtstraße beginnen im kommenden Jahr. Die Maßnahme soll bis Ende 2019/Anfang 2020 abgeschlossen sein.

Walldürn. Die FN haben sich mit Bürgermeister Markus Günther, Norbert Riedl, Leiter des Bauverwaltungsamtes, und Christian Berlin vom Bauamt über das Projekt unterhalten. Das soll 207 mit zwei Maßnahmen starten. Einmal wird in der Würzburger Straße im Bereich vor der Kuhne-Brücke der Kanal auf Vordermann gebracht. "Das ist der erste Schritt auf dem Weg der Sanierung", so Günther, Riedl und Berlin übereinstimmend. Kosten wird dieser Bauabschnitt rund eine Million Euro. "Wir hoffen auf Fördergelder", so der Bürgermeister, "der Antrag ist gestellt." Ein Bescheid ist aber noch nicht da.

Querspange wird gebaut

Die zweite Maßnahme ist der Bau einer Querspange. Dort, wo jetzt ein unansehnlicher Schotterplatz zu sehen ist, wird gegenüber dem Gasthaus "Engel" eine neue Zufahrt zum Bettendorfring entstehehen. Gebaut werden dort Busparkplätze und eine WC-Anlage. Baubeginn wird im zweiten Halbjahr 2017 sein. Das ist auch beim Kanaltausch in der Würzburger Straße geplant.

Parallel zu den ersten beiden Maßnahmen wird es auch Grundstücksverhandlungen geben, denn bei einigen Punkten der Neugestaltung der Straße brauche man privates Gelände, so der Bürgermeister. Mit Blick auf die Erfahrungen einer Bürgerversammlung im Sommer diesen Jahres hoffe er auf eine gute Zusammenarbeit und einen guten Konsens mit Anliegern.

Nach den ersten beiden Abschnitten folgt dann die eigentliche Sanierung der Unteren Vorstadtstraße. Von der Kuhne-Brücke bis zur Eisenbahnstraße werden Kanal und Straße saniert, im folgenden Bereich bis zur Sparkassenkreuzung die Straße komplett und punktuell der Kanal. Die Verkehrsführung an der Einmündung Untere Vorstadtstraße in die Dr.-Rudolf-Schick-Straße wird so bleiben, wie sie ist. Die Arbeiten "im Untergrund", sprich die Kanalsanierung, nannten Riedl und Berlin wichtig, denn nur eine Deckensanierung mache keinen Sinn.

Verkehrsfluss entschleunigen

Ein wichtiges Ziel ist, so der Bürgermeister weiter, den Verkehrsfluss in der Unteren Vorstadtstraße zu entschleunigen. Das will man mit gestalterischen Maßnahmen erreichen. Eine Fahrradspur wird es nicht geben, so der Bürgermeister weiter. Durch das Entschleunigen des Verkehrs und die Breite der Straße seien die Fahrradfahrer geschützt.

Der neue Zugang zum Bettendorfring soll aber nicht nur Parkplätze und eine Toilettenanlage bekommen. "Der Zugang soll ansprechend gestaltet werden", so alle Drei übereinstimmend. "Parkähnlich mit Aufenthaltsfläche", so die Vorstellungen.

Die Menschen, die an den neuen Busparkplätzen aussteigen, sollen dann fußläufig über das kurze Stück der Unteren Vorstadtstraße in die Hauptstraße geführt werden. Oft sind das Pilger, die die Basilika zum Ziel haben. Aber auch andere Besucher sollen in die Innenstadt geführt werden.

"Belebung der Innenstadt"

"Davon versprechen wir uns eine Belebung der Innenstadt", blickte der Bürgermeister in die Zukunft. "Denn wir haben eine wunderschöne Innenstadt."

Mit den ersten beiden Maßnahmen soll in der zweiten Hälfte 2017 begonnen werden. Bei der Stadt rechnet man für die Sanierung mit einer Bauzeit von 15 Monaten, so dass sich die Untere Vorstadtstraße Ende 2019/Anfang 2020 in neuem Aussehen präsentieren würde, so Christian Berlin zum Zeitplan.

Förderung der Maßnahme wichtig

Kosten wird die Sanierung rund 1,5 Millionen Euro - ohne die Kanalsanierung in der Würzburger Straße. "Ohne Förderung ist das natürlich nicht zu stemmen", so Norbert Riedl. "Die Untere Vorstadtstraße ist eines der Eingangstore zur Stadt", so Günther, Riedl und Berlin abschließend. "Und da wollen wir uns ansprechend präsentieren."