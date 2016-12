Schwerpunkt lag auf Modernisierung der Klassenzimmer

Walldürn. Bei der Mitgliederver-sammlung des Vereins der Freunde der Frankenlandschule im Zimmer 021 der Frankenlandschule standen Berichte auf der Tagesordnung. Der Vorsitzende Peter Bauer ließ alle Aktivitäten und Veranstaltungen im Vereinsjahr 2015/2016 Revue passieren. Er erinnerte an die Herausgabe der 33. Jahresschrift, der Dank galt dem Redaktionsteam mit Heike Diener an der Spitze sowie all denjenigen, die zum Gelingen dieser In-formationsschrift beitrugen. Weitere Ausführungen galten dem Forum "Wirtschaft und Politik", in diesem Jahr zum 25. Mal vom Verein der Freunde der Frankenlandschule im Zusammenwirken mit der Volksbank Franken und der Frankenlandschule veranstaltet, mit Professor Dr. Jutta Rump, das einen informativen Ein- und Ausblick in die Arbeitswelt von Morgen vermittelte. Schließlich teilte Bauer mit, dass der Förderverein in das "On demand community grants programm" von IBM aufgenommen wurde und von der Firma einen Spendenbetrag von 900 Euro erhielt. Der Förderschwerpunkt für die Schule lag im vergangenen Jahr in der Modernisierung der Klassenzimmer mit Dokumentenkameras, wofür von Seiten des Fördervereins rund 15 000 Euro aufgewendet wurden.

Der Bericht von Schatzmeister Martin Wild folgte. Kassenrevisor Wolfgang Bauer bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und empfahl der Versammlung die Entlastung des Kassenwartes, die einstimmig erteilt wurde. In einem Ausblick nannte Bauer das Forum "Wirtschaft und Politik", das am 28. September 2017 stattfinden wird, sowie die für November vorgesehene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Wie Peter Bauer mitteilte werde er aus familiären Gründen nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehen. ds