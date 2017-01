Projekt „Haus der Eisenbahn“ nimmt Fahrt auf

Walldürn. Das "Haus der Eisenbahn" nimmt Fahrt auf. Gestern gab Bürgermeister Markus Günther bekannt, dass für das Projekt Gelder aus dem Leaderprogramm bewilligt worden sind. 35 200 Euro gibt es für das Projekt, das im Haus Bonn in der Hauptstraße realisiert wird. Und ein Hinweisschild gab es gestern auch noch. Das wird am Haus angebracht. Noch handelt es sich um ein Provisorium. Wenn das Haus der Eisenbahn fertiggestellt ist, gibt es ein stabiles Schild, das darauf hinweisen wird, dass dieses Projekt mit Leadermitteln umgesetzt wurde.

Die frohe Nachricht kam kurz vor Weihnachten, so der Bürgermeister und Friedbert Günther, gestern bei einem Gespräch im kleinen Sitzungszimmer des Rathauses. Das Museum geht auf eine Idee und die Initiative von Friedbert Günther zurück (die FN berichteten). Gefreut haben sich auch Yvonne Eberle, die Leiterin der Leader-Geschäftsstelle Walldürn, und Georg Feit von der Stadtverwaltung.

"Für die Stadt und den Heimat- und Museumsverein ist das sehr erfreulich", so der Bürgermeister, der auch gleich in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins sprach. Der Bescheid sei am 22. Dezember angekommen - passend zum Weihnachtsfest. Der Bürgermeister lobte gestern die Europäische Union und ihr Leader-Programm. "Die EU ist oft in der Kritik. Aber ohne Programme wie Leader würden viele Projekte gar nicht angestoßen werden. Und zwar in ganz Europa."

Er würdigte, wie nach ihm auch Friedbert Günther, den Einsatz von Yvonne Eberle und Achim Dörr von der Leader-Geschäftsstelle und Georg Feit von der Stadtverwaltung, die mitgeholfen haben, das Projekt auf den Weg zu bringen. Fakt sei: "Das Geld hätten wir nicht in die Hand nehmen können. Durch die Förderung kann das Haus der Eisenbahn realisiert werden."

Leerstand vermieden

Mit dem Haus erhoffen sich der Bürgermeister und Friedbert Günther mehr Publikumsverkehr gerade in diesem unteren Bereich der Hauptstraße. So sei dank der Initiative von Friedbert Günther ein weiteres leerstehendes Geschäft vermieden worden.

Ein Museum will der sein Projekt nicht nennen, "Haus der Eisenbahn" gefällt ihm besser. Um die Geschichte der Madonnenlandbahn wird es gehen. Durch seine Sammelleidenschaft seit vielen Jahren ist er im Besitz von unzähligen Fotos und Dokumenten über die gesamte Strecke der Madonnenlandbahn von Miltenberg bis Walldürn und der Stichbahn Walldürn-Hardheim.

Weiter hat er es sich zum Hobby gemacht, alte zum Teil nicht mehr existierende Bahnhöfe der Madonnenlandbahn, Straßenübergänge oder Brücken im Modell nachzubauen, um sie der Nachwelt anschaulich zu machen. So besitzt er fast alle Gebäude dieser Bahnstrecken in aus Gips hergestellten Modellen.

Alle Generationen ansprechen

Friedbert Günther trug sich schon seit längerem mit dem Gedanken, seine Exponate dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als die Stadt das Haus Bonn in der Hauptstraße erworben hat, kam von ihm der Vorschlag, in den Schaufenstern Eisenbahnexponate zu präsentieren. Eine Idee, die gut ankam. Und jetzt folgt der nächste Schritt - das "Haus der Eisenbahn".

Das soll zum Frühjahr öffnen, idealerweise zum Blumen- und Lichterfest schon zugänglich sein. Bis Ende Januar, so seine Schätzung, sind die Handwerker fertig, dann beginne die eigentliche Einrichtung des Hauses. In Text, Bildern und Filmen soll die Geschichte der Eisenbahn in der Region dargestellt werden. Und dazu wird noch eine Moddellbahn ihre Runden drehen. "Mit dem Konzept werden alle Generationen angesprochen", so Friedbert Günther.

Yvonne Eberle übergab das vorläufige Schild, wenn das Haus fertig ist, folge die richtige Fördertafel. Zwischen dem Antrag auf Förderung und der Bewilligung lagen gerade einmal sechs Wochen. Der Antrag sei auch mustergültig gestellt worden, lobte sie. Allerdings sei die Antragsstellung für eine Leaderförderung nicht ganz einfach, so Markus Günther und Friedbert Günther, was die Freude an diesem Tag aber nicht trüben sollte.

Georg Feit sieht die Realisierung des "Hauses der Eisenbahn" als positives Signal für die Stadtentwicklung. Gerade auch in diesem Bereich der Hauptstraße. mar