Plastikgranulat in Flammen

Den Schaden bezifferte die Polizei am Sonntag auf rund 140 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Brand in der Silvesternacht in Altheim:

Altheim. Rund 100 Paletten Plastikgranulat sind am Samstag kurz vor Mitternacht in unmittelbarer Nähe der Firma Perga Plastic im Tiefenweg in Brand geraten. Gegen 23.48 Uhr bemerkte ein Anwohner die brennenden Säcke, die entlang eines Feldwegs neben dem Haupteingang des Folienherstellers gelagert waren, und alarmierte die Feuerwehr.

Bereits wenige Minuten nach dem Jahreswechsel trafen rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Walldürn und Altheim mit insgesamt neun Fahrzeugen am Brandort ein, brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein nur wenige Meter entferntes Fabrikgebäude. Sicherheitshalber kontrollierten die Feuerwehrmänner die Halle unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera.

Parallel dazu zog die Feuerwehr die Abteilungen Rippberg und Wettersdorf als Einsatzreserve im Gerätehaus in Walldürn zusammen.

Die rund 100 Tonnen ungiftiges Plastikgranulat wurden durch den Brand nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 140 000 Euro. Weshalb die Paletten in Brand geraten waren, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Auch Brandstiftung kommt derzeit als Ursache infrage.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Buchen, Telefon 0 62 81 / 90 40, und der Polizeiposten Walldürn, Telefon 0 62 82 / 92 66 60, entgegen.