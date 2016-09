Offenheit prägt markanten Baukörper

Auf dem Areal um die Kirche St. Marien entsteht ein neues Verwaltungsgebäude: Künftig werden dort 20 Mitarbeiter der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden tätig sein.

Walldürn. Beim offiziellen Spatenstich sagte der Leiter der Verrechnungsstelle, Karl-Heinz Kern, als die Verrechnungsstelle Buchen vor neun Jahren nach Altheim verlegt worden sei, habe sie neun Mitarbeiter gezählt. Damals sei sie noch klassisch im Aufgabenvollzug tätig gewesen - insbesondere in den Bereichen Buchhaltung und Personalwesen. Dann seien weitere Aufgaben hinzugekommen, die auch Kompetenzverlagerungen mit sich gebracht hätten: die Geschäftsführung für alle 34 Kindergärten sei übernommen sowie die Verwaltungsbeauftragung für sämtliche Kirchengemeinden eingeführt und eine Gebäudefachkraft eingestellt worden.

Anzahl der Mitarbeiter gestiegen

Die Anzahl der Mitarbeiter habe sich damit innerhalb von fünf Jahren auf 18 verdoppelt. Darin spiegele sich wider, dass Arbeit, die früher von einer größeren Anzahl von Priestern und Ehrenamtlichen erledigt worden sei, auf Verrechnungsstellen übergegangen sei. Zusätzlich hätten aber auch noch Aufgaben wie beispielsweise im Kindergartenbereich professionalisiert werden müssen.

Dem Stellenzuwachs seien die Räume im Pfarrhaus sowie im Herz-Jesu-Stift in Altheim überhaupt nicht mehr gerecht geworden, und so sei nach gründlicher Überlegung die Entscheidung getroffen worden, nun einen Neubau zu errichten.

Diözesanökonom Michael Himmelsbach als Leiter der Abteilung Finanzen beim Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg und damit auch für die Verrechnungsstellen zuständig sah die Notwendigkeit zum Bau von Neubauten von Verrechnungsstellen vor allem in der oftmals sehr dynamischen Entwicklung in den letzten 20 Jahren begründet, in denen die Aufgabenbereiche für die Mitarbeiter der Verrechnungsstellen sehr stark angestiegen seien.

Die voraussichtlichen Baukosten bezifferte Himmelsbach auf circa 2,3 bis 2,4 Millionen Euro für das neue Gebäude inklusive Umzugskosten und neue Innenausstattung der Räume. Mit der Fertigstellung sei in ein bis eineinhalb Jahren zu rechnen.

Zukunftsorientiertes Projekt

Bürgermeister Markus Günther sagte, an ihren Bauten könne man die Städte und die darin lebenden und wohnenden Menschen erkennen. Mit diesem Spatenstich nehme die römisch-katholische Kirchengemeinde Walldürn ein neues Projekt in Angriff, das einmal mehr beweise, wie zukunftsorientiert in Walldürn gehandelt werde. Die hier entstehende Dienstleistungseinrichtung der Erzdiözese Freiburg, die die Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen in vielfältiger Weise in deren Verwaltungsaufgaben berate und unterstütze, sei zuständig für die Betreuung des Dekanats von sieben Kirchengemeinden - bestehend aus 52 Pfarreien und von 34 Kindertagesstätten. Der Zuständigkeitsbereich umfasse Teilbereiche der Dekanate Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim.

Helmut Hotzy in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Pfarrgemeinde sagte, der Neubau der Verrechnungsstelle stelle eine optimale Lösung dar. Die Konzeption füge sich sehr gut in das bereits vorhandene Ambiente dieses Areals mit Kirche und Glockenturm St. Marien sowie Kindergarten St. Marien ein.

Der Leiter des Erzbischöflichen Bauamtes, Oberbaudirektor Dr. Werner Wolf-Holzäpfel, stellte das architektonische Konzept vor. Auf dem Areal entstehe ein neues Verwaltungsgebäude für 20 Mitarbeiter. Auf der bisher unbebauten Grundstückspitze entsteht zwischen Gregor-Mendel-Straße und Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ein zweigeschossiger Solitärbaukörper mit geneigten Dächern, der einerseits die Maßstäblichkeit und Materialität der umgebenden Wohnbebauung einhält und andererseits durch seine ungewöhnliche Bauform auf die Sondernutzung im kirchlichen Kontext hinweist.

Der Grundriss basiert auf einem unregelmäßigen Fünfeck, das aus der Geometrie des trapezförmigen Grundstückes entwickelt wurde. Die Schmalseite der Gebäudeaußenkante wendet sich der Straßeneinmündung zu und nimmt die gegenüber dem Obergeschoss etwas zurückgesetzte Eingangssituation auf. An der städtebaulich exponierten Stelle entstehe ein markanter Baukörper, der mit seiner ungewöhnlichen Grundrissgeometrie, den aufsteigenden und abfallenden Trauflinien und seinen gereihten Einzelfenstern traditionelle Bauformen und moderne Architektursprache miteinander verbindet.

Verglaste Wände

Das Konzept im Innern werde bestimmt durch größtmögliche Offen-heit und Transparenz. Die Büroräume umschließen in zwei Geschossen ringförmig eine zentrale Halle, die wesentlich über Dachöffnungen belichtet wird. Die Wände zwischen den Büros und der Halle sind durchgehend verglast, so dass eine große Transparenz im Innern des Gebäudes entsteht und auf diese Weise alle Räume, Geschosse und Erschließungsbereiche optisch miteinander in Verbindung stehen.

Insgesamt entstehen 20 Einzelbüros und ein großer Besprechungsraum. Die Nutzfläche beträgt 630 Quadratmeter, von denen 468 Hauptnutzfläche sind. Das Volumen des Gebäudes umfasst 3200 Kubikmeter. Das Gebäude soll dem Nutzer Anfang des Jahres 2018 übergeben werden.

Pater Christoph Szachta OFM Conv., nahm dann Segnung und Weihe des Grundstückes vor, gefolgt vom ersten Spatenstich. ds