Neues Domizil für den Jugendraum

Rippberg. Bei der ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung 2017 im Bürgerhaus in Rippberg unter der Leitung von Ortsvorsteher Wolfgang Stich ging es um das städtische Gebäude Schule / Rathaus. Hier wolle man eine Umorganisation vornehmen. Der Zugang zu den Amtszimmern sei nicht behindertengerecht, man muss vom Eingang zu den Räumen über viele Treppenstufen nach oben Gehen. Um dies den Bürgern in Zukunft zu ersparen, wolle man den Jugendraum im Bürgerhaus in der Petersbrunnenstraße zu neuen Verwaltungsräumen umgestalten. Auch plane man hinter dem Bürgerhaus Richtung Spielplatz, einen Raum zur Archivierung anzubauen. Die Stadt Walldürn steht zur Zeit in Verhandlungen mit dem Eigentümer eines Grundstücks in der Eiderbachtalstraße hinter dem Kindergarten. Hier solle in absehbarer Zeit die Unterkunft der Gemeindemitarbeiter und ein Materiallager entstehen und da auch genügend Räume vorhanden sind, werde auch ein neuer Jugendraum untergebracht.

Da das Lehrerzimmer im Schulgebäude nicht mehr den Ansprüchen genüge, werde im Rathaus die noch genutzte Amtsstube zum Lehrerzimmer umfunktioniert.

Wenn von Seiten der Vereine und Bürger Interesse bestehe, nehme man am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2017 - 2019 teil. Hier werden die Dörfer angeregt, ihre kulturellen, wirtschaftlichen, baulichen und ökologischen Strukturen zu erhalten und diese im Sinne eine Zukunftssicherung weiterzuentwickeln. Der Wettbewerb will motivieren, Perspektiven für Dorf und Region gemeinschaftlich aufzubauen und nachhaltig umzusetzen. Diese Zielsetzung entspricht den Anforderungen einer lokalen Agenda 21. Man werde noch Gespräche mit Vereinsvorständen und Bürgern führen.

Zum Abschluss informierte Ortvorsteher Stich noch, dass die Sporthalle in Rippberg im Katastrophenfall als Zentrale genutzt werde und die Instandsetzung der Hornbacher Landstraße mit Brücke und Gehweg 368 000 Euro gekostet habe. hape