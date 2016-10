„Netto“ öffnet Ende November

Die Arbeiten am Neubau der Netto-Filiale in der Wilhelm-Röntgen-Straße gehen allmählich ihrem Ende entgegen. Die Eröffnung ist Ende November geplant.

Walldürn. Weit vorangeschritten sind die Arbeiten an der neuen Filiale des Netto-Markendiscounters in der Wilhelm-Röntgen-Straße. Im Außenbereich sind die Mitarbeiter der Firma Konrad Bau (Lauda-Königshofen) zurzeit damit beschäftigt, die Parkflächen zu asphaltieren, während am Gebäude noch die beiden Firstseiten mit Blech verkleidet werden. Der Löschwasserbehälter im rückwärtigen Bereich entlang der Buchener Straße wurde bereits vor einigen Wochen betoniert und nach dem Aushärten mit dem Ausgleichsbecken im vorderen Bereich des Geländes verbunden.

Im Inneren des neuen Lebensmittelmarktes muss in den kommenden Wochen noch die Inneneinrichtung mit Regalen und Kassen eingerichtet und mit Ware befüllt werden. Als Eröffnungstermin visiert der Discounter mit Firmensitz in Maxhütte-Haidhof Ende November an. Ein genaues Datum wollte die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten noch nicht nennen. Spätestens im Verlauf der 47. Kalenderwoche sollen jedoch alle Restarbeiten abgeschlossen sein.

Neue Lagerhalle

Auf der Baustelle gleich nebenan laufen die Arbeiten in ähnlich hohem Tempo. Eröffnet wird das Baustoffcenter der ZG Raiffeisen allerdings erst Anfang Januar. Während im Inneren des ehemaligen ZG Raiffeisen-Marktes die Sanierung weit fortgeschritten ist, wächst nebenan die neue Lagerhalle mit überdachter Durchfahrt in die Höhe. Das Stahl-Skelett ist bereits fertiggestellt und wird nun mit Sandwichpaneelen verkleidet. Auch der Abbruch des einst an die Schwanenmühle angrenzenden Lagerhauses und der beiden Silotürme ist abgeschlossen. Auf dieser Fläche sollen Parkplätze und eine Ausstellung zum Thema Gartengestaltung entstehen.