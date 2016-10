Mentoren und Lernende profitieren gleichermaßen

Kultur-Staatssekretär Volker Schebesta hat am Freitag im Landesmedienzentrum in Stuttgart zehn Schülern des Konrad-von-Dürn-Realschule das Zertifikat als ausgebildete Schüler-Medienmentoren überreicht.

Stuttgart/Walldürn. Kultur-Staatssekretär Volker Schebesta hat am Freitag im Landesmedienzentrum (LMZ) in Stuttgart 40 Schülern das Zertifikat "ausgebildete Schüler-Medienmentoren" überreicht. Anlass war das zehnjährige Bestehen des Schüler-Medienmentoren-Programms (SMEP), welches das LMZ im Auftrag des Kultusministeriums erfolgreich durchführt. Insgesamt nahmen an dem Programm bereits über 400 Schulen teil, und es wurden in diesen zehn Jahren knapp 5000 Schüler zu Medienmentoren ausgebildet. Ihr Zertifikat erhielten am Freitag auch zehn Jugendliche der Konrad-von-Dürn-Realschule.

Staatssekretär Schebesta hob den besonderen Mehrwert dieses Mentorenprogramms hervor: "Bei der Vermittlung von Medienkompetenz profitieren nicht nur die Lernenden, sondern auch die Mentoren selbst." Dies geschehe, indem sie ihre eigenen Fähigkeiten reflektieren, lernen zu präsentieren, Selbstbewusstsein aufbauen und die Zertifikate beispielsweise für spätere Bewerbungen nutzen können. "Die Schüler stärken ihre eigene Medienkompetenz, erarbeiten sich Kenntnisse in der Projektplanung und -durchführung, sie lernen, Gruppen zu leiten und ihren Mitschülern bei Fragen zur Seite zu stehen", so Wolfgang Kraft, Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ).

Im flächendeckenden Angebot für Schulen in Sachen Medienbildung werden jährlich mehr als 600 Schüler zwischen 13 und 16 Jahren zu qualifizierten Multiplikatoren ausgebildet. Mit dem "peer-to-peer"-Ansatz lernen Jugendliche, verantwortlich mit Medien umzugehen und ihr Wissen an andere weiterzugeben. Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Medienpädagogen.

Das Schüler-Medienmentoren-Programm gibt es in zwei Varianten: Im sogenannten Klassik-Kurs (40 Zeitstunden) bearbeiten die Schüler in den Modulen "Print" beispielsweise Fotos oder gestalten Flyer. Im Modul "Audio" produzieren sie Radio-Interviews oder Podcasts beziehungsweise drehen und schneiden Filme im Modul "Video". Der Jugendmedienschutz-Kurs (20 Zeitstunden) beinhaltet die Themen Datenschutz und Urheberrecht, Soziale Netzwerke, Cybermobbing, illegale beziehungsweise legale Downloads sowie Smartphone.

Die ausgebildeten Schülermentoren haben gemeinsam mit ihren Referenten die in den Kursen entstandenen Medienproduktionen vorgestellt, zum Beispiel die Audioproduktionen aus Walldürn.