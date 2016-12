„Menschen und dem Land verbunden“

Anton Fach, auf dem Bild oben mit Kindern in Tansania, engagiert sich seit Jahren für die Menschen in dem afrikanischen Staat. Die Bilder unten zeigen Schülerinnen mit Lernmaterialien, Kindergartenkinder und Einheimische bei der Feldarbeit.

Menschen in Tansania helfen - diesem Herzsensanliegen hat sich seit Jahren Anton Fach verschrieben. In wenigen Tagen wird er wieder in das afrikanische Land aufbrechen, um Spendengelder zu überreichen.

Walldürn. Fünf Wochen ist Anton Fach dann in dem ostafrikanischen Land unterwegs. "Diese Zeit brauche ich aber auch, um alle Stationen anzufahren", sagte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Vier Stationen steuert er an, begleitet wird er auch in diesem Jahr wieder von Ludwig Brünner aus Buchen.

Mehrwöchiger Besuch

Zahlen und Fakten zu Tansania Tansania ist ein Staat in Ostafrika. Es liegt am Indischen Ozean und grenzt an Kenia und Uganda im Norden, Ruanda, Burundi und Kongo im Westen und Sambia, Malawi und Mosambik im Süden. Es ist seit der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich am 9. Dezember 1961 Mitgliedstaat des Commonwealth of Nations. Das Land ist mit rund 49,3 Millionen Einwohnern das nach Bevölkerung sechstgrößte Land Afrikas. Hauptstadt ist Dodoma, Regierungssitz und größte Stadt ist jedoch die Küstenstadt Daressalam; weitere große Städte sind Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya, Morogoro und Tanga. In Tansania werden etwa 125 Sprachen gesprochen, größtenteils Bantusprachen, aber auch nilotische und kuschitische Sprachen, Arabisch sowie indische Sprachen; Verkehrssprachen sind hingegen Englisch und Swahili. Der Norden und das Küstengebiet sowie die ehemaligen Karawanenstraßen sind größtenteils bis stark islamisch geprägt. Zwischen 30 und 40 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Im Binnenland hat sich das Christentum sehr verbreitet und ebenfalls zwischen 30 und 40 Prozent sind christlich, die meisten davon katholisch. Auf protestantischer Seite spiegelt sich die deutsche Kolonialvergangenheit und damit zusammenhängende Missionsgeschichte in der starken Stellung der Lutheraner, die die größte evangelische Kirche im Lande darstellen. (Quelle Wikipedia) [mehr...]

Alljährlich stattet Fach den durch den Förderverein für Missionsarbeit in Tansania unterstützten Projekt-Stützpunkten einen mehrwöchigen Besuch ab, um sich "vor Ort" persönlich von der Realisierung der vom Verein finanziell und mit Hilfe von Sachspenden unterstützten Projekte zu überzeugen. Dabei übergibt er die Geld- und Sachspenden direkt überall dort, wo sie dringend benötigt werden. Wo es nötig ist, legt er auch immer mal selbst persönlich mit Hand an. "Da sind Praktiker gefragt, nur mit Theorie kommt man hier nicht weiter."

Hunderte Kilometer unterwegs

Zu den Schwarzen Schwestern in Kwamndolwa, zur Schule Mazinde Juu von Pater Damian und der dortigen Pfarrgemeinde Mabugai, zur Schule in Lushoto/Ubiri und zur 800 Kilometer entfernten Missionsstation Hingawali führt die Reise den Vorsitzenden des Walldürner Fördervereins Missionsarbeit. Da kommen schnell ein paar hundert Kilometer zusammen.

Die legt er zum Teil in öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. "Wie die Bewohner des Landes setze ich mich in den Bus und erreiche so meine Ziele." Den Kontakt mit den Menschen auf diesen Reisen schätzt er sehr, "die Tansanier begegnen mir immer sehr freundlich und aufgeschlossen". Berührungsängste gibt es da auf beiden Seiten keine.

Die erste Reise war 1985

Angefangen hat alles 1985 - da war Anton Fach zum ersten Mal in Tansania. Über den Missionar Bernhard Hofmann aus Ochsenfurt kam die Reise zustande. Land und Leute hatten es ihm so angetan, dass er dort sogar seine Flitterwochen verbrachte.

Damals übrigens nicht ganz so leicht, konnte man doch nicht einfach so mal in den ehemals sozialistisch regierten Staat reisen. "Da musste man schon jemanden kennen, um ins Land zu kommen."

In der Tansaniahilfe war er schon engagiert, ehe 2002 Missionshelfer Klaus Hamberger bei ihm anfragte, ob er dessen Nachfolge antreten wolle. Hamberger hatte sich lange Jahre in der Tansaniahilfe engagiert und den Menschen geholfen. Fach wollte. 2003 wurde dann der Förderverein Missionshilfe gegründet. Ein Teil aus dem Erlös des Hungermarsches fließt in die Projekte in dem afrikanischen Land.

Großer Kreis der Helfenden

Der Kreis der Helfenden reicht aber weiter. Die Schule in Höpfingen und die Hauptschule Walldürn engagieren sich seit Jahren für die Schwestern in Kwamndolwa, Hilfe kommt auch vom Freundeskreis Buchen. Und viele Menschen spenden auch privat, um den Menschen in dem afrikanischen Land zu helfen. Alles willkommene Mittel, um die Menschen auf dem Weg "Hilfe zur Selbsthilfe" zu begleiten.

Die Armut lindern

Und die Hilfe kommt an und ist auch nötig, sagt Anton Fach. Schulen bauen, Land kaufen, technisches Gerät für die Arbeit auf den Feldern oder Material für den Schulunterricht anschaffen - das sind einige der Dinge, die mit den Spenden ermöglicht werden.

Ziel ist es, der Armut und dem Notstand in dem Landstrich zu begegnen oder ihn zumindest zu lindern, Ziel ist eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die dort lebenden Menschen.

Da geht es durchaus voran, so Fach. Mitunter langsam, aber es geht voran. Die Menschen sind ihm im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen, so Fach im Gespräch. "Ich kenne sie schon lange, sie kennen mich und sie freuen sich immer, wenn ich wieder komme." Vor allem die Kinder, die - wie überall auf der Welt - die Option für eine bessere Zukunft sind.

"Bei den Kindern geht es gut"

"In der Schule sitzen alle zusammen, Christen und Moslems. Ohne Probleme", so Anton Fach. "Bei den Kindern geht es immer gut, nur die Erwachsenen hauen sich auf die Köpfe."

Zwei Jahre will er dem Förderverein noch vorstehen, "dann bin ich 70, dann ist Schluss". Was natürlich nur für den Verein gilt, schränkt er sofort ein. "Dem Land und vor allem den Menschen werde ich weiter verbunden bleiben." Ein Herzensanliegen gibt man eben nicht einfach so auf.