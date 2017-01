„Man fühlt sich wohler und fitter“

Peter Dell (oberes Bild, Mitte) und Helmut Kubin (oberes Bild, links) setzen ihre gute Vorsätze für das neue Jahr im Gesundheits- und Leistungszentrum Eisi in Walldürn um. Die Bilder unten zeigen sie an einem Gerät beim Training. Anleitung und Beratung bekommen sie dabei von Marcus Franke (oberes Bild, rechts).

Jahreswechsel und gute Vorsätze - zwei Dinge, die untrennbar miteinander verbunden sind, oft aber nach kurzer Zeit wieder getrennte Wege gehen. Mehr Sport zu treiben, das ist einer der Klassiker.

Walldürn. Ein Fitnessstudio ist ein beliebter Ort, an dem man so einen Wunsch in die Tat umsetzen kann. Die FN haben sich, stellvertretend für andere Studios in der Region, mit Marcus Franke, Inhaber des Gesundheits- und Leistungszentrum Eisi, über dieses Thema unterhalten. Und mit zwei Menschen gesprochen, die diese guten Vorsätze in die Tat umsetzen. Peter Dell und Helmut Kubin sind regelmäßig an den Geräten, um etwas für ihren Körper und ihre Gesundheit zu tun. Peter Dell erst seit Kurzem. Helmut Kubin setzt den guten Vorsatz schon seit Jahren konsequent um.

"Seit zehn Jahren", schätzt Kubin, kommt er in das Studio zum Training. "Mindestens", schiebt Franke lachend nach. Ganz so viele Jahre hat Peter Dell noch nicht. Aber auch ihn hat der gute Vorsatz in das Gesundheits- und Leistungszentrum getrieben. "Ich hatte im vergangenen Jahr einen Schlaganfall. In der Rhea bekam ich Gymnastik und Muskelaufbautraining. Das hat mir gutgetan." Und Peter Dell hatte die Erkenntnis: "Ich muss für meinen Körper etwas tun."

Tipps und Hinweise

Bei der Suche nach einem geeigneten Ort ist er schnell bei Marcus Franke im Eisi gelandet - und sehr zufrieden, wie er sagt. "Hier bekommt man alles gut erklärt, Trainingspläne und Geräte. Wie man effektiv trainiert und auf was man achten muss." Und Marcus Franke guckt immer wieder vorbei, gibt Tipps und Hinweise. Und bei der Muskelregeneration hat er schon Erfolge erzielt.

Der Trainingseffekt, so Dell, hat sich schnell eingestellt. "Man fühlt sich einfach wohler und fitter." Helmut Kubin sitzt daneben und stimmt zu. Nach einem Bandscheibenvorfall wollte er die Rückenmuskulatur aufbauen - und trainiert seitdem im Eisi. "Hier kann man alle Muskelgruppen trainieren. Das Studio bietet alles, was man braucht." Und man fühlt sich körperlich einfach wohler, sagt auch Helmut Kubin. Und auch er lobt die Anleitung, die man von Marcus Franke bekommt, der einem einen individuellen Trainingsplan zusammenstellt. "Der sieht jetzt nach den Feiertagen ein paar Übungen mehr vor", sagt Kubin schmunzelnd mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage und die damit verbundenen kulinarischen Genüsse. Neben der Freude am Training und der körperlichen Fitness nennen Kubin und Dell weiteren Grund, warum sie gerne ins Studio gehen: die sozialen Kontakte. "Man trifft Leute, kann ein bisschen plaudern", sagt Dell. "In einer Gemeinschaft Gleichgesinnter fühlt man sich gut aufgehoben", sagt Kubin. Die emotionale Komponente spielt beim Besuch eines Fitnessstudios eine nicht unbedeutende Rolle.

"Im Januar und Februar kommen schon mehr Leute", sagt Marcus Franke zum Thema neues Jahr und gute Vorsätze. Wobei in manchem Fall die guten Vorsätze schnell vorbei sind, wie er mit einem leichten Schmunzeln sagt. Der Anspruch sei immer der gleiche: "Die Leute wollen etwas für ihre Figur und ihre Gesundheit tun." Was ja an und für sich nichts Schlechtes ist, so Franke. "Der Fehler ist aber oft, dass manche zu schnell zu viel wollen. Die schlagen dann sechs Mal in der Woche hier auf. Und mit dem Beginn des Trainings wird oft auch gleich noch die Ernährung umgestellt. Das ist zu viel auf einmal, das ist Stress."

"Langsam angehen"

Sein Tipp: "Langsam angehen. Trainieren, ein Tag Pause, dann wieder auf das Training freuen." Und er rät dazu, einen Ernährungsplan aufzustellen. Auch hier berät Marcus Franke, der nicht nur Tipps zu den Geräten und ihrem Gebrauch gibt. "Mehr ist nicht immer mehr, gerade am Anfang gilt das." Wenn sich nicht schnell der von manchem erhoffte Effekt einstellt, verlieren die Leute oft ebenso schnell die Lust." Es gehe häufig nicht darum, sein Leben komplett umzukrempeln und zügig pralle Muskelpakete aufzubauen, sondern langfristig und nachhaltig eine Muskelkräftigung im nicht sichtbaren Bereich zu erzielen. "Muskeln verbrauchen Energie, Fett nicht. Wenn ich also Muskeln aufbaue, erhöhe ich den Energieverbrauch, was dem Körper zugutekommt." Dabei basiert alles auf den drei Säulen "Training, Ernährung und Erholung".

Franke muss es wissen, zählt der Strongman seit Jahren doch zu den stärksten Männern Deutschlands, tritt regelmäßig bei Deutschen Meisterschaften oder Weltmeisterschaften an. Und sein Studio ist auch ein Strongman-Stützpunkt. Doch wer denkt, bei Marcus Franke können nur die starken Männer und Frauen trainieren, der liegt daneben. Vom Teenager über Mütter bis hin zu Rentnern sind alle Altersklassen in seinem Studio vertreten. Das wird bei dem Termin am Donnerstag vor dem Dreikönigstag deutlich. Und immer kommt jemand vorbei, um ein wenig mitzuplaudern oder sich einen Tipp für's Training zu holen. Gesundes Krafttraining bedeute Figurformung und Gesundheit, wirke präventiv gegen und therapeutisch bei Diabetes mellitus und ist dem Ausdauertraining dem Fettabbau überlegen, so Marcus Franke. Was alles zum Erhalt der Alltagsmobilität und der Lebensverlängerung beitragen kann.

Abschließend spricht Marcus Franke aber noch einen weiteren wichtigen Punkt an: "Bei allem Trainingseifer und allem Ehrgeiz, sollte man den Spaß am Leben nicht vergessen. Und sich auch etwas gönnen. "