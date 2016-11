„Mach’ es wie St. Martin – teile!“ als Motto

Auch in diesem Jahr nahmen wieder viele Kinder mit bunten Laternen an dem gemeinsam von der Grundschule und der Stadt Walldürn veranstalteten Martinsumzug teil. Das Bild steht stellvertretend für die zahlreichen Martinsumzüge, die in diesen Tagen im Neckar-Odenwald-Kreis stattfinden.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder zahlreiche Kinder mit bunten Laternen an dem gemeinsam von der Grundschule und der Stadt Walldürn veranstalteten Martinsumzug teil.

Walldürn. Vorausgegangen war eine unter dem Motto "Mach es wie St. Martin - teile!" stehende Martinsfeier in der nahezu voll besetzten Basilika. Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier begrüßte die zahlreichen Kinder und deren Eltern. Die Kleinen forderte er dazu auf, sich die vorbildlichen Wesenszüge des Heiligen St. Martin fest im Herzen einzuprägen, denn: "Gerade junge Menschen sollten stets füreinander da sein."

Füreinander da sein

Worte des Dankes galten all jenen, die sich für das gute Gelingen der Veranstaltung engagiert haben, darunter die Verantwortlichen von Grundschule und Kindergärten, der Katholischen Pfarrgemeinde, den Mitgliedern des Jungen Odenwälder Blasorchesters unter der Leitung von Alexander Mackert, der Familie Marco Zahn sowie dem Städtischen Verkehrsamt.

Nach Grußworten des Stadtpfarrers P. Josef Bregula OFM Conv. und dem vom Schulchor unter der Leitung von Kathrin Schlenker vorgetragenen Lied "Wie Sankt Martin will ich werden" erzählten Viertklässler im Rahmen eines Rollenspiels die Geschichte von einem besonderen Martinsmantel.

Im Anschluss erklärten Schüler der vierten Klassen anhand von selbstgemalten Bildern, welche Gedanken sie sich darüber gemacht haben, wie die Geschichte von St. Martin weiterging - und auch heute und künftig weitergehen wird.

Nach einem weiteren Lied ("Ein armer Mann") sprach P. Josef Bregula OFM Conv. das Segensgebet. In dessen Mittelpunkt standen die Worte: "Guter Gott, schenke uns offene Augen, die die Not anderer sehen, helfende Hände, die bereit sind, mit anderen zu teilen, und ein mutiges Herz, das deine Liebe weiterschenkt, so wie St. Martin. Sei uns nahe mit deiner Kraft und deiner Liebe und begleite uns auf all unseren Wegen."

Mit Dankesworten von Rektorin Scheuermann klang die Martinsfeier aus. Diese würdigte insbesondere das Engagement der Religionslehrerinnen, die für die Gestaltung der Martinsfeier verantwortlich zeichneten, und dankte Lehrerin Kathrin Schlenker und Konrektorin Sandra Wörner für die musikalische Umrahmung.

Anschließend setzte sich der stimmungsvolle Martinsumzug, von St. Martin hoch zu Ross (verkörpert in diesem Jahr von Emily Zahn) angeführt und musikalisch begleitet vom Jungen Odenwälder Blasorchester, vom Wallfahrtsplatz aus in Bewegung. Er führte durch die Burgstraße, die Hauptstraße, die Obere Vorstadtstraße und über den Plan auf den Schlossplatz, wo alle Kinder nach altem Brauch ihr speziell "Martinsbrötchen" in Empfang nehmen durften. Der Förderverein der Grundschule lud auf dem Schlossplatz zum Verweilen bei Kinderpunsch, Glühwein und heißen Würstchen ein. Ein Angebot, das von vielen Anwesenden gerne angenommen wurde - kommt doch der Reinerlös aus dieser Verkaufsaktion den Schülern der Grundschule Walldürn zu Gute. ds