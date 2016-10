„Kunst fordert uns Menschen heraus“

Walldürn. Eine Vernissage der Galerie "Fürwahr" mit Werken von Margarete Kegelmann (Skulpturen) und Gunter Schmidt aus Tauberbischofsheim (Malerei und Grafik) fand in Walldürn statt.

Zu dieser Eröffnung der Herbst-Winter-Ausstellung "Resonanz" begrüßte Galerist Martin Knörzer am vergangenen Freitagabend neben den in stattlicher Anzahl erschienenen Besuchern insbesondere die beiden ausstellenden Künstler sowie Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Schmeiser. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von dem Gitarrenduo Peter Kempf und Michael Schwarz.

Zu Beginn stellte der Galerist fest, dass in der Physik die Resonanz die Schwingungen eines Systems durch Anregung von außen bezeichne. Wenn er für sich den Titel der beiden Künstler interpretieren dürfe, so seien in sehr großer Anzahl erschienene Gäste und Besucher dieser Vernissage nicht nur die Resonanz auf die von ihm erfolgte Einladung, sondern auch ein System, das die beiden Künstler zum Schwingen bringen möchten.

Sehr erfreut zeigte sich Galerist Martin Knörzer darüber, dass das Walldürner Publikum zwischenzeitlich Geschmack gefunden habe an dieser Dauer-Ausstellung der Galerie "Fürwahr" mit wechselnden ausstellenden Künstlern. Man könne erfreulicherweise feststellen, dass es hier Menschen gebe, die anerkennend und wertschätzend seien. "Kunst rührt an unserem Innersten und fordert uns Menschen heraus", betonte er.

Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Schmeiser übermittelte allen Gästen und Kunstfreunden dieser Vernissage die Grüße der Stadt Walldürn und des verhinderten Bürgermeisters Markus Günther. Die Einführung in die Ausstellung erfolgte durch Künstler Gunter Schmidt. Zunächst nahm er Bezug auf die mit ihm zusammen ausstellende Künstlerin Margarete Kegelmann. Sie habe sich bei ihren Skulpturen auf ihre ganz spezielle Art mit Gesicht und Kopf, mit Mensch und Meinung auseinandergesetzt. Als Späteinsteigerin im aktiven Kunst-Metier gehe sie mit Leidenschaft und Kraft zu Werke.

Ausgerechnet die Disziplin der Bildhauerei habe es ihr angetan, aber nicht nur, auch die Zeichenkunst sei Teil ihres Talents, wobei die Umsetzung der Motive in höchst versierter Schraffurtechnik geschehe.

Modell für das eine oder das andere Metier sei oft ihr Großvater. Als interessante Persönlichkeit werde er in der Kunst von Margarete Kegelmann zu einer archetypischen Menschengestalt. Bei der mächtigen Skulptur im oberen Ausstellungsraum der Galerie "Fürwahr" zum Beispiel erhebe sich dieser markante Kopf aus Buntsandstein auf einem kräftigen hölzernen Sockel, wobei hier das Gesicht mit konzentrierter und willensstarker Miene nach oben gerichtet sei - nach oben schauend, sozusagen über sich selbst hinaus.

Margarete Kegelmann selbst habe in ihren Erläuterungen zu diesem Werk den schönen Satz geprägt: "Ein übergroßer Schädel voll Vernunft und Willen weiß doch, dass wir nackt geboren werden und schon im Laufe des Lebens verblühen."

Die meisten Skulpturen von Margarete Kegelmann hätten eine ambivalente Intention dieser Art. Selbst jene Arbeiten, die in erster Linie einer geschmeidigen Formästhetik verpflichtet seien - die Aktstudien - würden durch ihren Titel eine hintergründige Dimension verraten. Beide Akte würden "Konkon" genannt - Schönheit nach außen, aber das Wesen eingeschlossen wie in einem Kokon.

Und so gehe es Margarete Kegelmann bei den meisten ihrer Arbeiten um die Beziehung zwischen geistiger Energie und physischer Existenz. Die feine Balance zwischen dem einen und dem anderen nenne die Bildhauerin "Resonanz", und er selbst als Künstler könne sagen: "Künstlerisches Talent und emotionale Sensibilität bilden bei Margarete Kegelmann ebenfalls eine spürbare Resonanz."

Inspiriert durch Musikszene

Näher auf seine eigenen Werke als Künstler eingehend zeigte Gunter Schmidt auf, dass er in dem Faltblatt zu dieser Ausstellung ein bisschen kokett geschrieben habe, dass ihn seine großformatigen Gesichtslandschaften manchmal nerven würden, da sie nicht in sich ruhen, sondern ausdrucksbetont nach vorne drängten.

Ja, diese großformatigen Gemälde seien inspiriert durch Sänger aus dem Bereich der populären Musikszene. Sie seien alle "in action" und offensichtlich in einem Moment besonderer Intensität. Die Kraft, mit der der seelische Ausdruck nach außen geschleudert werde, sei hierbei das Schwerpunktthema - Kraft oder auch subtile Emotion, dieses Vibrieren zwischen Melancholie und Euphorie. Im unteren Ausstellungsraum sei eine Serie von Persönlichkeiten zu sehen. Es seien pure Portraits - ohne Pose, in stiller, sich selbst bewusster Präsentation. Man sehe und spüre hier gelebtes Leben - nicht im Detail, und doch seien die Gesichter im wörtlichen Sinne geprägt. Zwei Bilder dieser Serie hätten das Lachen als Thema. Dies darzustellen sei gefährlich, denn allzu schnell gerate ein Gesicht zur Grinsemaske, was bei diesen beiden Gemälden aber nicht der Fall sei. Zum Abschluss verwies Gunter Schmidt in eigener Sache dann schließlich auf die im unteren Raum platzierte Sofaecke. ds