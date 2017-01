Kulturelles und kulinarisches Angebot bleibt erhalten

Walldürn. Das Restaurant "Goldschmitts Steaks & More" im VIP startete nicht nur mit der furiosen Silvesterparty inklusive 45 Meter hohem Leuchtfeuerwerk ins neue Jahr, sondern auch mit einer weiteren Neuigkeit: Zum 1. Januar übernahm die seit Juni letzten Jahres im Servicebereich tätige Petra Kramer die als "Event-Location" bekannte Lokalität.

Sie tritt damit in die Fußstapfen von Dieter Goldschmitt, der das Restaurant 2010 als anfangs 40 Sitzplätze umfassende reine Kantine für Kunden und Mitarbeiter der Firma Goldschmitt-Techmobil gegründet hatte. Nachdem das Unternehmen 2013 an die Erwin Hymer Group veräußert wurde, kristallisierte sich heraus, "dass das Restaurant zwar nicht in das neue Firmenkonzept von Hymer passte, aber andererseits die Walldürner unser Haus zwischenzeitlich zu schätzen gelernt hatten", sagt Goldschmitt. So stand man vor einer großen Frage: Schließung, Verpachtung oder Weiterentwicklung in Eigenregie? "Wir entschieden uns für einen Ausbau, in dessen Verlauf ich einen gewissen Ehrgeiz erhielt", erinnert sich der 63-Jährige. Zwischenzeitlich sei das "Goldschmitts" negativer Mundpropaganda ausgesetzt gewesen, nachdem man aus Rentabilitätsgründen die Preise straffte, "doch haben wir das zum Anlass genommen, um viele Marketingprojekte in die Wege zu leiten und Gäste zurück zu gewinnen". Mitte 2016 sei man zu dem Fazit gekommen, "dass wir profitabel und solide arbeiten und den Gästen eine ständige, gleichbleibend hohe Qualität offerieren können, die auch mit Fug und Recht erwartet wird", bringt der Unternehmer im FN-Gespräch sein Fazit auf den Punkt.

Der hauptsächliche Verdienst daran sei Petra Kramer zuzuschreiben. Die gelernte Restaurantfachfrau, die 1992 durch Heirat nach Hardheim kam und seit Mai 1993 im Waldhotel "Wohlfahrtsmühle" wirkte, sorge mit ihrem Fachwissen nicht nur für frischen Wind, sondern auch dafür, "dass Gastronomie keine Abfütterung ist, sondern Unterhaltung", so Dieter Goldschmitt.

Kein kompletter Rückzug

So ganz zieht er sich daher freilich nicht aus dem "Goldschmitts" zurück: "Ich lege großen Wert darauf, dass das Haus weiterhin mein 'Wohnzimmer' ist und bleibt", stellt er klar. Zwar nutze er die neue Situation auch dafür, sich mit Volldampf um das in unmittelbarer Nachbarschaft angedachte Existenzgründerzentrum "Goldschmitt City" zu kümmern, doch werde er Petra Kramer während der auf sechs Monate taxierten Übergangszeit noch mit seinem Know-how zur Seite stehen.

"Es gibt unglaublich viel zu tun, was bei den Versicherungen beginnt und bei der Buchhaltung aufhört", erklärt Petra Kramer, "ebenso muss ich über die doch recht komplexe Haustechnik erst noch im Bilde sein!" Verkauft wird das Objekt allerdings nicht: "Ich bin lediglich Geschäftsführerin!", führt sie an.

Für die Gäste wird sich unterdessen "wenig bis nichts" ändern: "Sowohl das vielseitige kulturelle Angebot als auch die Speisekarte und der Charakter in Bar und Restaurant bleiben erhalten", betonen die beiden, "der Ablauf hingegen soll aber noch professioneller werden!" So blicken sie und Dieter Goldschmitt optimistisch in die Zukunft: "Wir haben ein total gutes Gefühl bei der Sache!" ad